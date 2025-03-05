Valute / ALDX
ALDX: Aldeyra Therapeutics Inc
4.93 USD 0.08 (1.60%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALDX ha avuto una variazione del -1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.78 e ad un massimo di 5.00.
Segui le dinamiche di Aldeyra Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALDX News
Intervallo Giornaliero
4.78 5.00
Intervallo Annuale
1.18 7.07
- Chiusura Precedente
- 5.01
- Apertura
- 5.00
- Bid
- 4.93
- Ask
- 5.23
- Minimo
- 4.78
- Massimo
- 5.00
- Volume
- 2.198 K
- Variazione giornaliera
- -1.60%
- Variazione Mensile
- -15.29%
- Variazione Semestrale
- -16.58%
- Variazione Annuale
- -7.16%
21 settembre, domenica