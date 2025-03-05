통화 / ALDX
ALDX: Aldeyra Therapeutics Inc
4.93 USD 0.08 (1.60%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALDX 환율이 오늘 -1.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.78이고 고가는 5.00이었습니다.
Aldeyra Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ALDX News
- 알케르메스, 조슈아 리드를 신임 CFO로 임명, 월요일부터 효력 발생
- FDA grants fast track designation for Aldeyra’s eye disease drug
- Aldeyra price target raised to $9 from $6 at Jones Trading on FDA acceptance
- EMA grants orphan designation for Aldeyra’s eye treatment
- Zacks Industry Outlook Highlights Catalyst Pharmaceuticals, Zevra Therapeutics, Theravance Biopharma, Aldeyra Therapeutics and Larimar Therapeutics
- FDA accepts Aldeyra’s resubmitted NDA for dry eye disease drug
- 5 Small Drug Stocks to Buy Amid Trump's New Tariff Threats
- Aldeyra Therapeutics (ALDX) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Are Medical Stocks Lagging Amgen (AMGN) This Year?
- Aldeyra Stock: Pivotal FDA Decision After Reproxalap’s Chamber Data (NASDAQ:ALDX)
- Aldeyra stock jumps after FDA agreement on cancer drug trial design
- Aldeyra receives FDA special protocol assessment for lymphoma treatment
- Aldeyra receives FDA special protocol assessment for lymphoma drug
- Aldeyra resubmits NDA for dry eye disease drug after trial success
- Aldeyra Therapeutics to Participate in the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Aldeyra Therapeutics: Reproxalap's CRL Creating A Buying Opportunity (ALDX)
- After A CRL Setback, Aldeyra Therapeutics Is A Compelling Speculative Buy (NASDAQ:ALDX)
- Crude Oil Dips 7%; ISM Services PMI Falls In March - Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX), Goodyear Tire & Rubber (NASDAQ:GT)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- FDA Rejects Aldeyra's Reproxalap For Dry Eye Disease Again, Citing Efficacy Concerns - Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Aldeyra Therapeutics stock tumbles after FDA setback
- Aldeyra Therapeutics Is Severely Undervalued Before PDUFA
일일 변동 비율
4.78 5.00
년간 변동
1.18 7.07
- 이전 종가
- 5.01
- 시가
- 5.00
- Bid
- 4.93
- Ask
- 5.23
- 저가
- 4.78
- 고가
- 5.00
- 볼륨
- 2.198 K
- 일일 변동
- -1.60%
- 월 변동
- -15.29%
- 6개월 변동
- -16.58%
- 년간 변동율
- -7.16%
20 9월, 토요일