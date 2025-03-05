Валюты / ALDX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ALDX: Aldeyra Therapeutics Inc
4.96 USD 0.13 (2.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALDX за сегодня изменился на -2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.94, а максимальная — 5.23.
Следите за динамикой Aldeyra Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ALDX
- Alkermes назначает Джошуа Рида новым финансовым директором с понедельника
- FDA grants fast track designation for Aldeyra’s eye disease drug
- Aldeyra price target raised to $9 from $6 at Jones Trading on FDA acceptance
- EMA grants orphan designation for Aldeyra’s eye treatment
- Zacks Industry Outlook Highlights Catalyst Pharmaceuticals, Zevra Therapeutics, Theravance Biopharma, Aldeyra Therapeutics and Larimar Therapeutics
- FDA accepts Aldeyra’s resubmitted NDA for dry eye disease drug
- 5 Small Drug Stocks to Buy Amid Trump's New Tariff Threats
- Aldeyra Therapeutics (ALDX) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Are Medical Stocks Lagging Amgen (AMGN) This Year?
- Aldeyra Stock: Pivotal FDA Decision After Reproxalap’s Chamber Data (NASDAQ:ALDX)
- Aldeyra stock jumps after FDA agreement on cancer drug trial design
- Aldeyra receives FDA special protocol assessment for lymphoma treatment
- Aldeyra receives FDA special protocol assessment for lymphoma drug
- Aldeyra resubmits NDA for dry eye disease drug after trial success
- Aldeyra Therapeutics to Participate in the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Aldeyra Therapeutics: Reproxalap's CRL Creating A Buying Opportunity (ALDX)
- After A CRL Setback, Aldeyra Therapeutics Is A Compelling Speculative Buy (NASDAQ:ALDX)
- Crude Oil Dips 7%; ISM Services PMI Falls In March - Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX), Goodyear Tire & Rubber (NASDAQ:GT)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- FDA Rejects Aldeyra's Reproxalap For Dry Eye Disease Again, Citing Efficacy Concerns - Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Aldeyra Therapeutics stock tumbles after FDA setback
- Aldeyra Therapeutics Is Severely Undervalued Before PDUFA
Дневной диапазон
4.94 5.23
Годовой диапазон
1.18 7.07
- Предыдущее закрытие
- 5.09
- Open
- 5.11
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Low
- 4.94
- High
- 5.23
- Объем
- 1.648 K
- Дневное изменение
- -2.55%
- Месячное изменение
- -14.78%
- 6-месячное изменение
- -16.07%
- Годовое изменение
- -6.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.