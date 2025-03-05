Divisas / ALDX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ALDX: Aldeyra Therapeutics Inc
4.90 USD 0.06 (1.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALDX de hoy ha cambiado un -1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.88, mientras que el máximo ha alcanzado 5.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aldeyra Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALDX News
- Alkermes nombra a Joshua Reed como nuevo CFO a partir del lunes
- Alkermes nombra a Joshua Reed como nuevo CFO a partir del lunes
- FDA grants fast track designation for Aldeyra’s eye disease drug
- Aldeyra price target raised to $9 from $6 at Jones Trading on FDA acceptance
- EMA grants orphan designation for Aldeyra’s eye treatment
- Zacks Industry Outlook Highlights Catalyst Pharmaceuticals, Zevra Therapeutics, Theravance Biopharma, Aldeyra Therapeutics and Larimar Therapeutics
- FDA accepts Aldeyra’s resubmitted NDA for dry eye disease drug
- 5 Small Drug Stocks to Buy Amid Trump's New Tariff Threats
- Aldeyra Therapeutics (ALDX) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Are Medical Stocks Lagging Amgen (AMGN) This Year?
- Aldeyra Stock: Pivotal FDA Decision After Reproxalap’s Chamber Data (NASDAQ:ALDX)
- Aldeyra stock jumps after FDA agreement on cancer drug trial design
- Aldeyra receives FDA special protocol assessment for lymphoma treatment
- Aldeyra receives FDA special protocol assessment for lymphoma drug
- Aldeyra resubmits NDA for dry eye disease drug after trial success
- Aldeyra Therapeutics to Participate in the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Aldeyra Therapeutics: Reproxalap's CRL Creating A Buying Opportunity (ALDX)
- After A CRL Setback, Aldeyra Therapeutics Is A Compelling Speculative Buy (NASDAQ:ALDX)
- Crude Oil Dips 7%; ISM Services PMI Falls In March - Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX), Goodyear Tire & Rubber (NASDAQ:GT)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- FDA Rejects Aldeyra's Reproxalap For Dry Eye Disease Again, Citing Efficacy Concerns - Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Aldeyra Therapeutics stock tumbles after FDA setback
- Aldeyra Therapeutics Is Severely Undervalued Before PDUFA
Rango diario
4.88 5.11
Rango anual
1.18 7.07
- Cierres anteriores
- 4.96
- Open
- 4.97
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Low
- 4.88
- High
- 5.11
- Volumen
- 1.799 K
- Cambio diario
- -1.21%
- Cambio mensual
- -15.81%
- Cambio a 6 meses
- -17.09%
- Cambio anual
- -7.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B