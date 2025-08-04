通貨 / AGL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AGL: agilon health Inc
1.17 USD 0.03 (2.63%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGLの今日の為替レートは、2.63%変化しました。日中、通貨は1あたり1.16の安値と1.26の高値で取引されました。
agilon health Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGL News
- Agilon Health Isn't Healthy Enough To Turn Bullish On (NYSE:AGL)
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Agilon Health (NYSE:AGL)
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Bernstein downgrades agilon health stock on margin pressures
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.73%
- AGL Energy stock upgraded to Buy at UBS despite earnings miss
- JPMorgan upgrades AGL Energy stock rating to Overweight on valuation
- Goldman Sachs upgrades AGL Energy stock to Buy on battery growth
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.60%
- agilon health, inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGL)
- agilon health, inc. (AGL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Barclays lowers agilon health stock price target to $1.50 on EBITDA miss
- Agilon Health shares tumble 25% as Q2 results miss estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Agilon Health (AGL) Q2 Revenue Falls 6%
- agilon health earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Agilon (AGL) Q2 Earnings
- Earnings call transcript: Agilon Health Q2 2025 sees leadership shift amid financial challenges
- agilon health Q2 2025 slides: CEO exits amid significant financial headwinds
- Agilon Health (AGL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- agilon health stock plunges after CEO steps down amid earnings miss
1日のレンジ
1.16 1.26
1年のレンジ
0.90 6.08
- 以前の終値
- 1.14
- 始値
- 1.17
- 買値
- 1.17
- 買値
- 1.47
- 安値
- 1.16
- 高値
- 1.26
- 出来高
- 5.638 K
- 1日の変化
- 2.63%
- 1ヶ月の変化
- -8.59%
- 6ヶ月の変化
- -73.29%
- 1年の変化
- -70.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K