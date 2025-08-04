Währungen / AGL
AGL: agilon health Inc
1.17 USD 0.03 (2.63%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGL hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.16 bis zu einem Hoch von 1.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die agilon health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.16 1.26
Jahresspanne
0.90 6.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.14
- Eröffnung
- 1.17
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Tief
- 1.16
- Hoch
- 1.26
- Volumen
- 5.638 K
- Tagesänderung
- 2.63%
- Monatsänderung
- -8.59%
- 6-Monatsänderung
- -73.29%
- Jahresänderung
- -70.30%
