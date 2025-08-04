Валюты / AGL
AGL: agilon health Inc
1.12 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.08, а максимальная — 1.16.
Следите за динамикой agilon health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.08 1.16
Годовой диапазон
0.90 6.08
- Предыдущее закрытие
- 1.12
- Open
- 1.11
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Low
- 1.08
- High
- 1.16
- Объем
- 8.092 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -12.50%
- 6-месячное изменение
- -74.43%
- Годовое изменение
- -71.57%
