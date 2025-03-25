通貨 / ACTG
ACTG: Acacia Research Corporation
3.40 USD 0.09 (2.72%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACTGの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり3.32の安値と3.44の高値で取引されました。
Acacia Research Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ACTG News
- Acacia Research (ACTG) Q2 Revenue Up 98%
- Acacia Research Corporation (ACTG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Acacia Research Q2 2025 slides: Revenue drops after exceptional Q1 performance
- Acacia partners with Unchained, Build for bitcoin-backed loan strategy
- Acacia Research: Too Cheap To Ignore, But Tread Carefully Ahead Of Earnings
- Acacia Research appoints Ernst & Young veteran as new CFO
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Top 3 Financial Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Flywire (NASDAQ:FLYW), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
1日のレンジ
3.32 3.44
1年のレンジ
2.72 5.36
- 以前の終値
- 3.31
- 始値
- 3.32
- 買値
- 3.40
- 買値
- 3.70
- 安値
- 3.32
- 高値
- 3.44
- 出来高
- 354
- 1日の変化
- 2.72%
- 1ヶ月の変化
- 1.19%
- 6ヶ月の変化
- 6.58%
- 1年の変化
- -26.57%
