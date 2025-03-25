Währungen / ACTG
ACTG: Acacia Research Corporation
3.37 USD 0.03 (0.88%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACTG hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.37 bis zu einem Hoch von 3.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acacia Research Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ACTG News
- Acacia Research (ACTG) Q2 Revenue Up 98%
- Acacia Research Corporation (ACTG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Acacia Research Q2 2025 slides: Revenue drops after exceptional Q1 performance
- Acacia partners with Unchained, Build for bitcoin-backed loan strategy
- Acacia Research: Too Cheap To Ignore, But Tread Carefully Ahead Of Earnings
- Acacia Research appoints Ernst & Young veteran as new CFO
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Top 3 Financial Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Flywire (NASDAQ:FLYW), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Tagesspanne
3.37 3.44
Jahresspanne
2.72 5.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.40
- Eröffnung
- 3.40
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- Tief
- 3.37
- Hoch
- 3.44
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -0.88%
- Monatsänderung
- 0.30%
- 6-Monatsänderung
- 5.64%
- Jahresänderung
- -27.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K