货币 / ACTG
ACTG: Acacia Research Corporation
3.35 USD 0.05 (1.47%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACTG汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点3.34和高点3.45进行交易。
关注Acacia Research Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ACTG新闻
- Acacia Research (ACTG) Q2 Revenue Up 98%
- Acacia Research Corporation (ACTG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Acacia Research Q2 2025 slides: Revenue drops after exceptional Q1 performance
- Acacia partners with Unchained, Build for bitcoin-backed loan strategy
- Acacia Research: Too Cheap To Ignore, But Tread Carefully Ahead Of Earnings
- Acacia Research appoints Ernst & Young veteran as new CFO
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Top 3 Financial Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Flywire (NASDAQ:FLYW), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
日范围
3.34 3.45
年范围
2.72 5.36
- 前一天收盘价
- 3.40
- 开盘价
- 3.40
- 卖价
- 3.35
- 买价
- 3.65
- 最低价
- 3.34
- 最高价
- 3.45
- 交易量
- 76
- 日变化
- -1.47%
- 月变化
- -0.30%
- 6个月变化
- 5.02%
- 年变化
- -27.65%
