Devises / ACTG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ACTG: Acacia Research Corporation
3.31 USD 0.09 (2.65%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACTG a changé de -2.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.27 et à un maximum de 3.44.
Suivez la dynamique Acacia Research Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACTG Nouvelles
- Acacia Research (ACTG) Q2 Revenue Up 98%
- Acacia Research Corporation (ACTG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Acacia Research Q2 2025 slides: Revenue drops after exceptional Q1 performance
- Acacia partners with Unchained, Build for bitcoin-backed loan strategy
- Acacia Research: Too Cheap To Ignore, But Tread Carefully Ahead Of Earnings
- Acacia Research appoints Ernst & Young veteran as new CFO
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Top 3 Financial Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Flywire (NASDAQ:FLYW), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Range quotidien
3.27 3.44
Range Annuel
2.72 5.36
- Clôture Précédente
- 3.40
- Ouverture
- 3.40
- Bid
- 3.31
- Ask
- 3.61
- Plus Bas
- 3.27
- Plus Haut
- 3.44
- Volume
- 294
- Changement quotidien
- -2.65%
- Changement Mensuel
- -1.49%
- Changement à 6 Mois
- 3.76%
- Changement Annuel
- -28.51%
20 septembre, samedi