ACTG: Acacia Research Corporation

3.31 USD 0.09 (2.65%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACTG ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.27 e ad un massimo di 3.44.

Segui le dinamiche di Acacia Research Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.27 3.44
Intervallo Annuale
2.72 5.36
Chiusura Precedente
3.40
Apertura
3.40
Bid
3.31
Ask
3.61
Minimo
3.27
Massimo
3.44
Volume
294
Variazione giornaliera
-2.65%
Variazione Mensile
-1.49%
Variazione Semestrale
3.76%
Variazione Annuale
-28.51%
