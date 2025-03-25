Valute / ACTG
ACTG: Acacia Research Corporation
3.31 USD 0.09 (2.65%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACTG ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.27 e ad un massimo di 3.44.
Segui le dinamiche di Acacia Research Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.27 3.44
Intervallo Annuale
2.72 5.36
- Chiusura Precedente
- 3.40
- Apertura
- 3.40
- Bid
- 3.31
- Ask
- 3.61
- Minimo
- 3.27
- Massimo
- 3.44
- Volume
- 294
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- -1.49%
- Variazione Semestrale
- 3.76%
- Variazione Annuale
- -28.51%
21 settembre, domenica