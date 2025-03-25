통화 / ACTG
ACTG: Acacia Research Corporation
3.31 USD 0.09 (2.65%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACTG 환율이 오늘 -2.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.27이고 고가는 3.44이었습니다.
Acacia Research Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ACTG News
- Acacia Research (ACTG) Q2 Revenue Up 98%
- Acacia Research Corporation (ACTG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Acacia Research Q2 2025 slides: Revenue drops after exceptional Q1 performance
- Acacia partners with Unchained, Build for bitcoin-backed loan strategy
- Acacia Research: Too Cheap To Ignore, But Tread Carefully Ahead Of Earnings
- Acacia Research appoints Ernst & Young veteran as new CFO
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Top 3 Financial Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Flywire (NASDAQ:FLYW), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
일일 변동 비율
3.27 3.44
년간 변동
2.72 5.36
- 이전 종가
- 3.40
- 시가
- 3.40
- Bid
- 3.31
- Ask
- 3.61
- 저가
- 3.27
- 고가
- 3.44
- 볼륨
- 294
- 일일 변동
- -2.65%
- 월 변동
- -1.49%
- 6개월 변동
- 3.76%
- 년간 변동율
- -28.51%
20 9월, 토요일