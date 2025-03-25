Валюты / ACTG
ACTG: Acacia Research Corporation
3.40 USD 0.04 (1.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACTG за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.36, а максимальная — 3.43.
Следите за динамикой Acacia Research Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACTG
- Acacia Research (ACTG) Q2 Revenue Up 98%
- Acacia Research Corporation (ACTG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Acacia Research Q2 2025 slides: Revenue drops after exceptional Q1 performance
- Acacia partners with Unchained, Build for bitcoin-backed loan strategy
- Acacia Research: Too Cheap To Ignore, But Tread Carefully Ahead Of Earnings
- Acacia Research appoints Ernst & Young veteran as new CFO
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Top 3 Financial Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Flywire (NASDAQ:FLYW), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Дневной диапазон
3.36 3.43
Годовой диапазон
2.72 5.36
- Предыдущее закрытие
- 3.36
- Open
- 3.37
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- Low
- 3.36
- High
- 3.43
- Объем
- 346
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 6.58%
- Годовое изменение
- -26.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.