記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 54

Eleni Anna Branou 2020.06.10 09:01 #531
Andre Gomes:MQL5ウォレットに入金した資金を使って、マーケットで販売されている商品を 購入することはできますか？ありがとうございます。
もちろんです。ご購入の際、左側にあるMQL5のお支払い方法をお選びください。

Keith Watford 2020.06.18 18:01 #532
このトピックに関係のないコメントは、「オフトピック・ポスト」に移動しました。

Vinicius Cechella Borba 2020.07.14 17:55 #533
Marcelo Prestes De Oliveira: こんにちは。口座確認に時間がかかりすぎているのかどうか、どなたか教えてください。
私にも同じことが起こりました。

Keith Watford 2020.07.15 15:55 #534
このトピックに関係のないコメントは、「オフトピック・ポスト」に移動しました。

削除済み 2020.07.16 16:53 #535
最大引き出し資金500usdと1000usd wcの異なる表示がありますが、実際の最大値であり、私は異なる引き出しプラットフォーム例えばペイパルと銀行カードで一日あたり1000usd perharpsを引き出すことであった場合、引き出しは成功することができますか？

Eleni Anna Branou 2020.07.16 17:33 #536
32278813: MQL5口座からの1日あたりの出金限度額は500USドルとなっていますが、実際の出金限度額は500USドルと1000USドルなのでしょうか？
MQL5アカウントからの出金限度額は1日500ドルとなっております。

eric lane 2020.07.19 19:46 #537
お金を引き出すことができない。

Eleni Anna Branou 2020.07.19 20:07 #538
12006476: お金を引き出すことができません。
ブローカーにお問い合わせください。

Keith Watford 2020.07.20 09:23 #539
このトピックに関係のないコメントは、「オフトピック・ポスト」に移動しました。

Nauris Zukas 2020.07.23 17:15 #540
銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDをEURカード（VISA）に振り込むことはできますか？
