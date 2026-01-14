記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 54

Andre Gomes:

MQL5ウォレットに入金した資金を使って、マーケットで販売されている商品を 購入することはできますか？

ありがとうございます。

もちろんです。ご購入の際、左側にあるMQL5のお支払い方法をお選びください。

 
Marcelo Prestes De Oliveira:
こんにちは。口座確認に時間がかかりすぎているのかどうか、どなたか教えてください。

私にも同じことが起こりました。

 
最大引き出し資金500usdと1000usd wcの異なる表示がありますが、実際の最大値であり、私は異なる引き出しプラットフォーム例えばペイパルと銀行カードで一日あたり1000usd perharpsを引き出すことであった場合、引き出しは成功することができますか？
 
32278813:
MQL5口座からの1日あたりの出金限度額は500USドルとなっていますが、実際の出金限度額は500USドルと1000USドルなのでしょうか？

MQL5アカウントからの出金限度額は1日500ドルとなっております。

 
お金を引き出すことができない。
 
12006476:
お金を引き出すことができません。

ブローカーにお問い合わせください。

 
銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDをEURカード（VISA）に振り込むことはできますか？
