Nauris Zukas:
銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDをEURカード（VISA）に送金できますか？

3秒から3日です。銀行によって異なります。

 
Vladimir Karputov:

3秒から3日まで、すべてはあなたの銀行次第だ。

そうですか、ありがとうございます。

 
Nauris Zukas:
ルーブルのカードで引き出したのですが、すべて即座に反映されました。
 
Maxim Romanov:
ありがとう！それも来ました。ほぼ2日で私の銀行に届きました。今後のために覚えておきます。

 
Nauris Zukas:
銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDはEURカード（VISA）に送金できますか？
ロシアの優良銀行では即座に振り込まれる。ユーロ圏ではどうなのでしょうか？難しいことでなければ、どのように受け取るか教えてください。
両替で損をしないために、口座に異なる通貨のサブ口座を開設し、異なるカードをリンクさせることができます。Alfa-Bankではこのように、料金プラン（エコノミーではない）では5枚のデビットカードが無料です。
 
ザールをMT4に米ドルで入金するのを手伝ってください。
 

銀行カードへの支払いは、国、銀行、各金融機関の与信ポリシーによって最大35営業日かかることがあります。

しかし、これは極端なケースであり、通常は3～5日もかかりません。

 
これはMT4かMT5のプラットフォームですか？
 
Julija Ubaviciute:
こんにちは、これはmt4またはmt5プラットフォームですか？

この記事はMQL5の支払いに関するもので、プラットフォームとは関係ありません。

 
このトピックに関係のないコメントは「ランダムトピック」に移動しました。
