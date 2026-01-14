記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 55 1...484950515253545556575859606162...184 新しいコメント Vladimir Karputov 2020.07.23 17:52 #541 Nauris Zukas: 銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDをEURカード（VISA）に送金できますか？ 3秒から3日です。銀行によって異なります。 Nauris Zukas 2020.07.23 18:43 #542 Vladimir Karputov:3秒から3日まで、すべてはあなたの銀行次第だ。 そうですか、ありがとうございます。 Maxim Romanov 2020.07.23 19:17 #543 Nauris Zukas: 銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDをEURカード（VISA）に移すことはできますか？ ルーブルのカードで引き出したのですが、すべて即座に反映されました。 Nauris Zukas 2020.07.24 11:36 #544 Maxim Romanov: ルーブルカードで引き出し、すべて即座に反映されました。 ありがとう！それも来ました。ほぼ2日で私の銀行に届きました。今後のために覚えておきます。 Edgar Akhmadeev 2020.07.24 11:51 #545 Nauris Zukas: 銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDはEURカード（VISA）に送金できますか？ ロシアの優良銀行では即座に振り込まれる。ユーロ圏ではどうなのでしょうか？難しいことでなければ、どのように受け取るか教えてください。両替で損をしないために、口座に異なる通貨のサブ口座を開設し、異なるカードをリンクさせることができます。Alfa-Bankではこのように、料金プラン（エコノミーではない）では5枚のデビットカードが無料です。 240033351 2020.07.24 20:02 #546 ザールをMT4に米ドルで入金するのを手伝ってください。 Alfiya Mishurnyaeva 2020.07.28 12:00 #547 銀行カードへの支払いは、国、銀行、各金融機関の与信ポリシーによって最大35営業日かかることがあります。 しかし、これは極端なケースであり、通常は3～5日もかかりません。 Julija Ubaviciute 2020.07.29 00:52 #548 これはMT4かMT5のプラットフォームですか？ Keith Watford 2020.07.29 01:27 #549 Julija Ubaviciute: こんにちは、これはmt4またはmt5プラットフォームですか？ この記事はMQL5の支払いに関するもので、プラットフォームとは関係ありません。 Jonathan Pereira 2020.07.29 04:51 #550 このトピックに関係のないコメントは「ランダムトピック」に移動しました。 1...484950515253545556575859606162...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDをEURカード（VISA）に送金できますか？
3秒から3日です。銀行によって異なります。
3秒から3日まで、すべてはあなたの銀行次第だ。
そうですか、ありがとうございます。
銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDをEURカード（VISA）に移すことはできますか？
ルーブルカードで引き出し、すべて即座に反映されました。
ありがとう！それも来ました。ほぼ2日で私の銀行に届きました。今後のために覚えておきます。
銀行カードで出金した場合、入金までどのくらいかかりますか？USDはEURカード（VISA）に送金できますか？
銀行カードへの支払いは、国、銀行、各金融機関の与信ポリシーによって最大35営業日かかることがあります。
しかし、これは極端なケースであり、通常は3～5日もかかりません。
こんにちは、これはmt4またはmt5プラットフォームですか？
この記事はMQL5の支払いに関するもので、プラットフォームとは関係ありません。