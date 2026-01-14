記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 53 1...464748495051525354555657585960...184 新しいコメント Man Kong 2020.05.17 23:28 #521 250ドル入金したのに、なぜまた入金して取引を始めなければならないのか理解できない。これは詐欺ですか？ ファイル: Screenshot_20200518-052727_Gmail.jpg 270 kb Arash D 2020.05.18 00:15 #522 Man Kong: 250ドル入金したのに、なぜまた入金して取引を始めなければならないのか理解できない。これは詐欺ですか？ あなたはここではなく、あなたのブローカーで取引口座を確認 する必要があります。 Alexandro Matos 2020.05.20 13:48 #523 お金がここからカードに行くまでどのくらいかかりますか？ ありがとう。 Wellington De Almeida 2020.05.25 19:18 #524 どなたか、boleto bancárioで入金した預金の有効期間を教えてください。 71688 2020.05.25 22:48 #525 こんにちは。私はクイックトレード口座に入金しました。 混乱していなければ、私はここで取引するためにお金を使用することができると思いました。クイックトレードのお金を引き出して、ここに入金しなければなりませんか？私は2つの口座がどのように接続されているのか理解できません。どなたか教えてください。 Keith Watford 2020.05.26 01:57 #526 71688: こんにちは。私はクイックトレード口座に入金しました。 混乱していなければ、私はここで 取引する ためにお金を使用することができると思いました。クイックトレードでお金を引き出し、ここに入金しなければなりませんか？私は2つの口座がどのように接続されているのか理解できません。どなたか教えてください。 MQL5のウェブサイトでは取引 できません。 ブローカーと取引することになります。 クイックトレードがブローカーであり、そのブローカーに資金を預けている場合は、そのブローカーと取引してください。 Al Badr Hoqqu 2020.06.02 05:53 #527 入金はしているのですが、取引に使うことができません。この口座をメタトレード口座に接続する方法がわかりません。 Keith Watford 2020.06.02 06:16 #528 Line225: 入金はしているのですが、取引に使うことができません。この口座をメタトレード口座に接続する方法がわかりません。 MQL5の口座とどのブローカーにも接続はありません。MQL5に入金した資金で取引することはできません。 ブローカーに口座を開設し、ブローカーに入金する必要があります。 Keith Watford 2020.06.09 14:04 #529 このトピックに関係のないコメントは、「オフトピック・ポスト」に移動しました。 Andre Gomes 2020.06.10 00:51 #530 MQL5ウォレットに入金した資金を使って、マーケットで販売されている商品を 購入することはできますか？ ありがとうございます。 1...464748495051525354555657585960...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
250ドル入金したのに、なぜまた入金して取引を始めなければならないのか理解できない。これは詐欺ですか？
あなたはここではなく、あなたのブローカーで取引口座を確認 する必要があります。
お金がここからカードに行くまでどのくらいかかりますか？
ありがとう。
こんにちは。私はクイックトレード口座に入金しました。 混乱していなければ、私はここで 取引する ためにお金を使用することができると思いました。クイックトレードでお金を引き出し、ここに入金しなければなりませんか？私は2つの口座がどのように接続されているのか理解できません。どなたか教えてください。
MQL5のウェブサイトでは取引 できません。
ブローカーと取引することになります。
クイックトレードがブローカーであり、そのブローカーに資金を預けている場合は、そのブローカーと取引してください。
入金はしているのですが、取引に使うことができません。この口座をメタトレード口座に接続する方法がわかりません。
MQL5の口座とどのブローカーにも接続はありません。MQL5に入金した資金で取引することはできません。
ブローカーに口座を開設し、ブローカーに入金する必要があります。
MQL5ウォレットに入金した資金を使って、マーケットで販売されている商品を 購入することはできますか？
ありがとうございます。