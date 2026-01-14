記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 53

250ドル入金したのに、なぜまた入金して取引を始めなければならないのか理解できない。これは詐欺ですか？
Man Kong:
250ドル入金したのに、なぜまた入金して取引を始めなければならないのか理解できない。これは詐欺ですか？

あなたはここではなく、あなたのブローカーで取引口座を確認 する必要があります。

 

お金がここからカードに行くまでどのくらいかかりますか？


ありがとう。

 
どなたか、boleto bancárioで入金した預金の有効期間を教えてください。
 
こんにちは。私はクイックトレード口座に入金しました。 混乱していなければ、私はここで取引するためにお金を使用することができると思いました。クイックトレードのお金を引き出して、ここに入金しなければなりませんか？私は2つの口座がどのように接続されているのか理解できません。どなたか教えてください。
 
71688:
こんにちは。私はクイックトレード口座に入金しました。 混乱していなければ、私はここで 取引する ためにお金を使用することができると思いました。クイックトレードでお金を引き出し、ここに入金しなければなりませんか？私は2つの口座がどのように接続されているのか理解できません。どなたか教えてください。

MQL5のウェブサイトでは取引 できません。

ブローカーと取引することになります。

クイックトレードがブローカーであり、そのブローカーに資金を預けている場合は、そのブローカーと取引してください。

 
入金はしているのですが、取引に使うことができません。この口座をメタトレード口座に接続する方法がわかりません。
 
Line225:
入金はしているのですが、取引に使うことができません。この口座をメタトレード口座に接続する方法がわかりません。

MQL5の口座とどのブローカーにも接続はありません。MQL5に入金した資金で取引することはできません。

ブローカーに口座を開設し、ブローカーに入金する必要があります。

 
MQL5ウォレットに入金した資金を使って、マーケットで販売されている商品を 購入することはできますか？

ありがとうございます。

