記事"トレーディングシグナルを定期購入する方法"についてのディスカッション - ページ 116

Yesica Rodriguez 2025.09.02 13:45 #1151

Sergey Golubev #:支払い時期による

銀行カードでお支払いの場合は、国際決済のため、数日またはそれ以上かかる場合があります；

MQL5フォーラムのアカウント/残高を使用して支払った場合は、ほぼ即時です。

https://www.mql5.com/ja/signals/subscriptions

そして、もしこのリンクで購読が確認できたら、HowToの投稿#1148に ある手順/指示を使ってください。

支払いは完了し、残高に表示されますが、購読をクリックすると、購読に失敗した通知が表示されます（下の画像）

ブロッカーはTickmill metatrader4です！

Eleni Anna Branou 2025.09.02 14:13 #1152

Yesica Rodriguez #: 支払いは完了し、残高に表示されていますが、購読をクリックすると購読に失敗した通知が表示されます（下の画像） ブロッカーはTickmill metatrader4です！

プロフィールページの上部に「金融取引が制限されています」という赤い警告メッセージが表示されていませんか？

https://www.mql5.com/ja/users/yr2

もしそうであれば、サービスデスクに ご連絡いただき、MQL5アカウントからこの制限を解除する必要があります。

その後、シグナル購読のセットアップを完了するか、以前の購読がキャンセルされた場合は再度購読することができます。

Andranik Petrosian 2025.09.06 08:58 #1153

何が問題なのか教えてくれる？

ファイル: camphoto_959030623.jpeg 3900 kb

Dd112233 2025.10.21 12:05 #1154

シグナルプロバイダーが 使用しているブローカーを調べるには？

モデレーターからの編集

あなたの質問はすでに回答 済みです。同じ質問に対する回答はこちらにも あります。この質問をスパムするのはやめてください。

Volodymyr Zubov 2025.10.21 12:12 #1155

Dd112233 シグナルプロバイダーが どのブローカーを使用しているか、どのように確認できますか？

シグナルプロバイダーのシグナルページに、ブローカーと口座の種類が書かれています。

Dd112233 2025.10.25 18:48 #1156

シグナルプロバイダーは、ここでコピートレードを開始して以来、時間の経過とともにブローカーを変更することができます？

Vladislav Boyko 2025.10.25 19:18 #1157

Dd112233 シグナルプロバイダーは、ここでコピートレードを開始して以来、時間の経過とともにブローカーを変更することができます？

シグナルは取引口座の派生物です。既存のシグナルの取引口座（またはブローカー）を変更することは技術的に不可能です。

ペルシャ語の重複投稿はやめてください。 サイトの選択した言語セクションに一致する言語のみを使用してください。

Evgeniy Govorkov 2025.11.05 16:42 #1158

こんにちは。私の購読者は取引がコピーされていません。未決済取引と決済取引の通知は受信しています。シンボルが見つかりません」と表示されます。このトピックに関するチュートリアルへのリンクがあれば教えてください。

Sergey Golubev 2025.11.05 17:37 #1159

Evgeniy Govorkov #: こんにちは。私の購読者は取引がコピーされていません。未決済取引と決済取引の通知は受信しています。シンボルが見つかりません」と表示されます。このトピックに関するチュートリアルへのリンクがあれば教えてください。

一部のシンボルがマッピングを通らないことが原因かもしれません。

マッピング: 投稿番号#4338 および#4339

要約：投稿#2

説明（ロシアのフォーラム）：このスレッドの 最初のページ

FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку. 2021.07.13www.mql5.com Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов.

Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки

Evgeniy Govorkov 2025.11.05 18:54 #1160

Sergey Golubev #:これは、例えば-など、マッピングを通らない文字があるからかもしれない。

マッピング：投稿#4338と 投稿#4339

要約：投稿#2

説明（ロシア語フォーラム）：このスレッドの 最初のページ

はい、私はXauusd+を持っています。加入者はXauusdだけを持っています。この場合、コピーはできないということでよろしいでしょうか？
支払い時期による
https://www.mql5.com/ja/signals/subscriptions
そして、もしこのリンクで購読が確認できたら、HowToの投稿#1148に ある手順/指示を使ってください。
ブロッカーはTickmill metatrader4です！
支払いは完了し、残高に表示されていますが、購読をクリックすると購読に失敗した通知が表示されます（下の画像） ブロッカーはTickmill metatrader4です！
プロフィールページの上部に「金融取引が制限されています」という赤い警告メッセージが表示されていませんか？
https://www.mql5.com/ja/users/yr2
もしそうであれば、サービスデスクに ご連絡いただき、MQL5アカウントからこの制限を解除する必要があります。
その後、シグナル購読のセットアップを完了するか、以前の購読がキャンセルされた場合は再度購読することができます。
シグナルプロバイダーが 使用しているブローカーを調べるには？
あなたの質問はすでに回答 済みです。同じ質問に対する回答はこちらにも あります。この質問をスパムするのはやめてください。
シグナルプロバイダーは、ここでコピートレードを開始して以来、時間の経過とともにブローカーを変更することができます？
シグナルは取引口座の派生物です。既存のシグナルの取引口座（またはブローカー）を変更することは技術的に不可能です。
ペルシャ語の重複投稿はやめてください。 サイトの選択した言語セクションに一致する言語のみを使用してください。
こんにちは。私の購読者は取引がコピーされていません。未決済取引と決済取引の通知は受信しています。シンボルが見つかりません」と表示されます。このトピックに関するチュートリアルへのリンクがあれば教えてください。
一部のシンボルがマッピングを通らないことが原因かもしれません。
これは、例えば-など、マッピングを通らない文字があるからかもしれない。
