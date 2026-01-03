記事"トレーディングシグナルを定期購入する方法"についてのディスカッション - ページ 116

Sergey Golubev #:

支払い時期による

  • 銀行カードでお支払いの場合は、国際決済のため、数日またはそれ以上かかる場合があります；
  • MQL5フォーラムのアカウント/残高を使用して支払った場合は、ほぼ即時です。

https://www.mql5.com/ja/signals/subscriptions
そして、もしこのリンクで購読が確認できたら、HowToの投稿 ある手順/指示を使ってください

支払いは完了し、残高に表示されますが、購読をクリックすると、購読に失敗した通知が表示されます（下の画像）
ブロッカーはTickmill metatrader4です！
 
プロフィールページの上部に「金融取引が制限されています」という赤い警告メッセージが表示されていませんか？

https://www.mql5.com/ja/users/yr2

もしそうであれば、サービスデスクに ご連絡いただき、MQL5アカウントからこの制限を解除する必要があります。

その後、シグナル購読のセットアップを完了するか、以前の購読がキャンセルされた場合は再度購読することができます。

 
何が問題なのか教えてくれる？
ファイル:
camphoto_959030623.jpeg  3900 kb
 

シグナルプロバイダーが 使用しているブローカーを調べるには？

あなたの質問はすでに回答 済みです。同じ質問に対する回答はこちらにも あります。この質問をスパムするのはやめてください。

 
Dd112233 シグナルプロバイダーが どのブローカーを使用しているか、どのように確認できますか？
シグナルプロバイダーのシグナルページに、ブローカーと口座の種類が書かれています。
 

シグナルプロバイダーは、ここでコピートレードを開始して以来、時間の経過とともにブローカーを変更することができます？

 
Dd112233 シグナルプロバイダーは、ここでコピートレードを開始して以来、時間の経過とともにブローカーを変更することができます？

シグナルは取引口座の派生物です。既存のシグナルの取引口座（またはブローカー）を変更することは技術的に不可能です。

ペルシャ語の重複投稿はやめてください。 サイトの選択した言語セクションに一致する言語のみを使用してください。


 
こんにちは。私の購読者は取引がコピーされていません。未決済取引と決済取引の通知は受信しています。シンボルが見つかりません」と表示されます。このトピックに関するチュートリアルへのリンクがあれば教えてください。
 
Evgeniy Govorkov #:
こんにちは。私の購読者は取引がコピーされていません。未決済取引と決済取引の通知は受信しています。シンボルが見つかりません」と表示されます。このトピックに関するチュートリアルへのリンクがあれば教えてください。

一部のシンボルがマッピングを通らないことが原因かもしれません。

-----------------------------

FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов. ---------------- Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки
 
Sergey Golubev #:

これは、例えば-など、マッピングを通らない文字があるからかもしれない。

-----------------------------

はい、私はXauusd+を持っています。加入者はXauusdだけを持っています。この場合、コピーはできないということでよろしいでしょうか？
