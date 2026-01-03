記事"トレーディングシグナルを定期購入する方法"についてのディスカッション - ページ 115

新しいコメント
 
何年も努力している
 
Mazlan Mamat #:
おいおい...ここでコピートレードを購入したり、所有したりするのは複雑すぎるよ...システムの実行が僕には理解しにくいんだ...助けてくれ

ここに書かれていることをすべて行ってください：

MT4/MT5シグナル購読方法

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

こんにちは、mt4モバイルで使えますか、それとも常にPCに置いておく必要がありますか？もしそうなら、mt4モバイルで自動取引はできますか？

 
@Giulio22 #: こんにちは、mt4モバイルで使えますか、それとも常にPCに置いておく必要がありますか？もしそうなら、mt4モバイルで自動売買はできますか？

いいえ、MetaTraderモバイルアプリでシグナルを受信することはできません。デスクトップのMetaTrader アプリケーション上で、お客様のコンピューターにローカルに、またはVPSサービスを使用してリモートで行う必要があります。

また、MetaTraderモバイルアプリケーションにも「自動取引」はありません。モバイルターミナルはカスタムプログラムを実行できません。

 
どなたか、「mql5でシグナルトレーダーになるためのルール」という記事を紹介していただけませんか？ 事前にありがとうございます。
 
Hendrik Budi Widagdo #:
どなたか、「mql5でシグナルトレーダーになるためのルール」の記事を見せていただけませんか？ 事前にありがとうございます。

https://www.mql5.com/ja/signals/rules

 
MetaQuotes:

トレーディング・シグナルの購読方法を 掲載しました：

著者メタクォーツ

サブセクションの後に
取引はアクティブでなくても、接続と権限を作るだけで自動的に行われるのですか？

それとも、取引をコピーして実行するには、私の口座がアクティブでなければなりません。


他の方法での質問
私がシグナルを購読し、私のPCですべてのことを設定するとき、（私がPCを撃墜したとき、信号はまだ動作し、ブローカーの私のアカウントは、信号の権限の下にある、またはPCがアクティブで、ライブでなければなりません 私のブローカーのアカウントは、ライブでアクティブで、サインインする必要があります？

ありがとうございます
 
MOHAMMED ALKHALIFAH #:
サブセクションの後に
取引はアクティブでなくても、接続と権限だけで自動的に行われるのですか？

それとも、取引をコピーして実行するには、私の口座がアクティブでなければなりませんか？


その他の質問
私がシグナルを購読し、私のPCにすべてのものを設定するとき、（私がPCを撃墜したとき、信号はまだ動作し、ブローカーの私のアカウントは、信号の権限の下にある、またはPCがアクティブで、ライブでなければなりません私のブローカーのアカウントもライブでアクティブで、サインインする必要がありますか？

ありがとうございます

MQL5 VPSをご利用の場合、PCを閉じることができます。


こちらに記載されていることをすべて行ってください：

MT4/MT5シグナルへの登録方法

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 
クレジットカードでの支払い後、シグナルを購読することができません
値が引き落とされ、支払いに表示されますが、シグナルを購読することができません
購読するオプションを与えるが、私がしようとすると、それはこの（下の画像）を言う

あなたは私を助けることができる場合は、すでにあなたに感謝します！
 
Yesica Rodriguez #:
クレジットカードでのお支払い後、シグナルを購読することができません 値が引き落とされ、支払いに表示されますが、シグナルを購読することができません 購読するオプションを与えるが、私がしようとすると、それはこの（下の画像）と言う あなたは私を助けることができる場合は、すでにあなたに感謝します！



あなたがいつ支払ったかによります：

  • 銀行カードでお支払いの場合、国際決済のため、1日以上かかる場合があります；
  • MQL5フォーラムのアカウント/残高を使用して支払った場合は、ほぼ即時です。

https://www.mql5.com/ja/signals/subscriptions
そして、もしこのリンクで購読が確認できたら、この投稿 あるHowToの手順/説明を使ってください

1...108109110111112113114115116117
新しいコメント