記事"トレーディングシグナルを定期購読する方法"についてのディスカッション - ページ 115

Mazlan Mamat 2024.07.10 05:15 #1141
何年も努力している

Eleni Anna Branou 2024.07.10 09:15 #1142
Mazlan Mamat #:
おいおい...ここでコピートレードを購入したり、所有したりするのは複雑すぎるよ...システムの実行が僕には理解しにくいんだ...助けてくれ

ここに書かれていることをすべて行ってください：

MT4/MT5シグナル購読方法
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Giulio22 2025.01.14 18:47 #1143
こんにちは、mt4モバイルで使えますか、それとも常にPCに置いておく必要がありますか？もしそうなら、mt4モバイルで自動取引はできますか？

Fernando Carreiro 2025.01.14 18:54 #1144
@Giulio22 #:
こんにちは、mt4モバイルで使えますか、それとも常にPCに置いておく必要がありますか？もしそうなら、mt4モバイルで自動売買はできますか？

いいえ、MetaTraderモバイルアプリでシグナルを受信することはできません。デスクトップのMetaTrader アプリケーション上で、お客様のコンピューターにローカルに、またはVPSサービスを使用してリモートで行う必要があります。

また、MetaTraderモバイルアプリケーションにも「自動取引」はありません。モバイルターミナルはカスタムプログラムを実行できません。

Hendrik Budi Widagdo 2025.04.14 17:15 #1145
どなたか、「mql5でシグナルトレーダーになるためのルール」という記事を紹介していただけませんか？
事前にありがとうございます。

Eleni Anna Branou 2025.05.07 19:29 #1146
Hendrik Budi Widagdo #:
どなたか、「mql5でシグナルトレーダーになるためのルール」の記事を見せていただけませんか？
事前にありがとうございます。

https://www.mql5.com/ja/signals/rules

Mohammed Fahad A Alkhalifah 2025.06.12 22:02 #1147
MetaQuotes:トレーディング・シグナルの購読方法を 掲載しました：著者メタクォーツ

サブセクションの後に取引はアクティブでなくても、接続と権限を作るだけで自動的に行われるのですか？それとも、取引をコピーして実行するには、私の口座がアクティブでなければなりません。他の方法での質問私がシグナルを購読し、私のPCですべてのことを設定するとき、（私がPCを撃墜したとき、信号はまだ動作し、ブローカーの私のアカウントは、信号の権限の下にある、またはPCがアクティブで、ライブでなければなりません 私のブローカーのアカウントは、ライブでアクティブで、サインインする必要があります？ありがとうございます

Eleni Anna Branou 2025.06.13 06:53 #1148
MOHAMMED ALKHALIFAH #:
サブセクションの後に 取引はアクティブでなくても、接続と権限だけで自動的に行われるのですか？ それとも、取引をコピーして実行するには、私の口座がアクティブでなければなりませんか？ その他の質問 私がシグナルを購読し、私のPCにすべてのものを設定するとき、（私がPCを撃墜したとき、信号はまだ動作し、ブローカーの私のアカウントは、信号の権限の下にある、またはPCがアクティブで、ライブでなければなりません私のブローカーのアカウントもライブでアクティブで、サインインする必要がありますか？ ありがとうございます

MQL5 VPSをご利用の場合、PCを閉じることができます。

こちらに記載されていることをすべて行ってください：

MT4/MT5シグナルへの登録方法
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Yesica Rodriguez 2025.09.02 13:15 #1149
クレジットカードでの支払い後、シグナルを購読することができません
値が引き落とされ、支払いに表示されますが、シグナルを購読することができません
購読するオプションを与えるが、私がしようとすると、それはこの（下の画像）を言う
あなたは私を助けることができる場合は、すでにあなたに感謝します！

Sergey Golubev 2025.09.02 13:30 #1150
Yesica Rodriguez #:
クレジットカードでのお支払い後、シグナルを購読することができません 値が引き落とされ、支払いに表示されますが、シグナルを購読することができません 購読するオプションを与えるが、私がしようとすると、それはこの（下の画像）と言う あなたは私を助けることができる場合は、すでにあなたに感謝します！

あなたがいつ支払ったかによります：
銀行カードでお支払いの場合、国際決済のため、1日以上かかる場合があります；
MQL5フォーラムのアカウント/残高を使用して支払った場合は、ほぼ即時です。

https://www.mql5.com/ja/signals/subscriptions

そして、もしこのリンクで購読が確認できたら、この投稿#1148に あるHowToの手順/説明を使ってください。
おいおい...ここでコピートレードを購入したり、所有したりするのは複雑すぎるよ...システムの実行が僕には理解しにくいんだ...助けてくれ
ここに書かれていることをすべて行ってください：
MT4/MT5シグナル購読方法
こんにちは、mt4モバイルで使えますか、それとも常にPCに置いておく必要がありますか？もしそうなら、mt4モバイルで自動取引はできますか？
いいえ、MetaTraderモバイルアプリでシグナルを受信することはできません。デスクトップのMetaTrader アプリケーション上で、お客様のコンピューターにローカルに、またはVPSサービスを使用してリモートで行う必要があります。
また、MetaTraderモバイルアプリケーションにも「自動取引」はありません。モバイルターミナルはカスタムプログラムを実行できません。
どなたか、「mql5でシグナルトレーダーになるためのルール」の記事を見せていただけませんか？ 事前にありがとうございます。
https://www.mql5.com/ja/signals/rules
トレーディング・シグナルの購読方法を 掲載しました：
著者メタクォーツ
サブセクションの後に
MQL5 VPSをご利用の場合、PCを閉じることができます。
こちらに記載されていることをすべて行ってください：
MT4/MT5シグナルへの登録方法
値が引き落とされ、支払いに表示されますが、シグナルを購読することができません
購読するオプションを与えるが、私がしようとすると、それはこの（下の画像）を言う
あなたは私を助けることができる場合は、すでにあなたに感謝します！
あなたがいつ支払ったかによります：
https://www.mql5.com/ja/signals/subscriptions
そして、もしこのリンクで購読が確認できたら、この投稿#1148に あるHowToの手順/説明を使ってください。