記事"Linux 上での MetaTrader 5"についてのディスカッション - ページ 31

FredJeSuis 2025.07.20 08:16 #301

Alexandre Petrinic # :

MT5 は、公式リリース以降にインストールされた Wine で動作することをお知らせします。他のパッケージを使用したり、公式パッケージとは異なるオプションでWineをコンパイルした場合、MT5は動作しません。

10.5をインストールしました ：

*** 10.5~noble-1 500

500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main パッケージ amd64

これらの公式バイナリで動作確認した他のバージョンは、10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4です、

MT4のバージョンは、公式のバイナリ（バージョン10.2以降）でも機能せず、最後のインストーラも機能しません。この問題の原因はこれであると思われます。

https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af

私は Debian 10 を使っています。7月初めまではすべて問題なく動いていたのですが、最後の自動更新により、インストール終了時に起動した MT5 が使えなくなってしまいました。

Debian 10 を使っている皆さん、よろしければお手伝いしましょうか?

かしこまりました

Konstantin 2025.07.30 01:12 #302

Ilya Filatov #:

ランダムに更新されたバージョンのwineをロールバックした経験は失敗に終わりました（ソースからwineをビルドするのは途方もなく時間がかかるので、我慢できませんでした）。私はmanjaro linuxユーザーで、ここに他のパッケージマネージャーとそのフォーマットがあるので、私のシステムで取ったアクションについては説明しない。

wineのバージョンをロールバックするには、手動でアンインストールし（詳しい手順が知りたければ、例えばperplexity.aiを チェックしてください）、古いパッケージを手動でインストールする必要があります（ あなたのシステムに適したコンパイル済みのdebパッケージを入手できる例はこちらです）。

私がこの問題を解決した方法は、純粋なワインの代わりにbottles multi-prefix shellをインストールすることでした。luxwineも試したが、重いのでお勧めしない。Bottlesでは、古いバージョンのワイン（10.0-10.2、それ以降ではない）でプレフィックスを作成することができ、新しいバージョンのMetaTrader 5は問題なく動作しました（WebView2がインストールされているにもかかわらず、「Reports」タブだけが動作しませんが、致命的ではありません）。システムからwineをアンインストールし、bottlesをインストールし、必要なwineのバージョン（10.2）を使用するようにプレフィックスを設定し、動作するMT5を楽しむ方が簡単かもしれません。

wineをインストールする際に、wineのバージョンを選択することができます。winehqのウェブサイトのLinuxバージョン別のインストールセクションに記載されています。

Thiago Ferreira 2025.07.30 11:48 #303

FredJeSuis #:

私はDebian 10を使っている。6月の初めまではすべて完璧に動いていたのですが、最新の自動アップデートで、インストールの最後に起動したMT5が使えなくなってしまいました。

Debian10を使っている皆さん、助けていただけませんか？

もちろん

これはフリーでオープンソースのソフトウェアで、環境を使って Linux 上で Windows アプリケーションを簡単に管理・実行できるようにするものです。

https://usebottles.com/

Bottlesは、アプリケーションもゲームも安定したバージョンで、Wineのインストールプロセスをすべて自動で行ってくれます。いくつかのWindowsゲームをWineから直接インストールできなくても、Bottlesを通してインストールすることができた。

usebottles (@usebottles@mastodon.online)

usebottles.com

81 Posts, 14 Following, 830 Followers · Run Windows software on Linux with Bottles. ランダムに更新されたバージョンのwineをロールバックした経験は失敗に終わりました（ソースからwineをビルドするのは途方もなく時間がかかるので、我慢できませんでした）。私はmanjaro linuxユーザーで、ここに他のパッケージマネージャーとそのフォーマットがあるので、私のシステムで取ったアクションについては説明しない。
wineのバージョンをロールバックするには、手動でアンインストールし（詳しい手順が知りたければ、例えばperplexity.aiを チェックしてください）、古いパッケージを手動でインストールする必要があります（ あなたのシステムに適したコンパイル済みのdebパッケージを入手できる例はこちらです）。私がこの問題を解決した方法は、純粋なワインの代わりにbottles multi-prefix shellをインストールすることでした。luxwineも試したが、重いのでお勧めしない。Bottlesでは、古いバージョンのワイン（10.0-10.2、それ以降ではない）でプレフィックスを作成することができ、新しいバージョンのMetaTrader 5は問題なく動作しました（WebView2がインストールされているにもかかわらず、「Reports」タブだけが動作しませんが、致命的ではありません）。システムからwineをアンインストールし、bottlesをインストールし、必要なwineのバージョン（10.2）を使用するようにプレフィックスを設定し、動作するMT5を楽しむ方が簡単かもしれません。
私はDebian 10を使っている。6月の初めまではすべて完璧に動いていたのですが、最新の自動アップデートで、インストールの最後に起動したMT5が使えなくなってしまいました。
これはフリーでオープンソースのソフトウェアで、環境を使って Linux 上で Windows アプリケーションを簡単に管理・実行できるようにするものです。
https://usebottles.com/
Bottlesは、アプリケーションもゲームも安定したバージョンで、Wineのインストールプロセスをすべて自動で行ってくれます。いくつかのWindowsゲームをWineから直接インストールできなくても、Bottlesを通してインストールすることができた。
現在Debian-12、MT5 5120を使用しています。
このバージョンのWineは動作します。Wine 10.3以降では不可能だと思います。
これは最新の安定版で、次のバージョンは今のところステージング版と開発版だけです。stagingからstableに切り替えれば、すべて動きます。
数ヶ月前、別のスレッドでWindows 10からLinuxに乗り換えようとした別の試みについて書いた。私はAMD RX580 8Gb GPUを持っていた。AMDはトップモデルを除いて、Linuxでのサポートが非常に悪い。私のゲームのFPSはWin10より2倍低かった。それで移行をあきらめました。今はNV RTX 3060を使っている。専用ドライバでFPSは80から72に下がった。満足だ。
WINEコントロール用にLutrisとProtonUp-Qtをインストールした。ゲームにはGE-Proton10-11を使っています。MT5には不向きで、フォントが非常に大きく、スケーラブルでない（あるいは方法がわからない）。そのため、wine-10.8-staging-tkg-ntsyncと別のプレフィックスをインストールしました。ntsync テクノロジーはより高速なグラフィックを可能にし、新しいカーネルでサポートされ、 /dev/ntsyncデバイスを有効にする必要があります （sudo modprobe ntsync）。GE-Protonでもサポートされていますが、LutrisやProtonUp-Qtの他のバージョンではサポートされていません。
これらすべての前に、開発者からのインストーラーでWINE+MT5をインストールしようとしましたが、MicrosoftEdgeWebview2Setup.exeをインストールする際にエラーでクラッシュしました。WINEのバージョンをWindows 8.1に変更するまで、手動でのインストールに失敗しました。その後、MT5は起動しなくなり、システム上のデバッガーを報告するようになった。そのため、私はデバッガなしでやらなければならなかった。wine-geckoを使うと、私は使わないレポート・タブを除いて、すべてのウェブ・コンテンツが表示される。しかし、私はすべてを機能させたい。
そう、バージョン10.3以降のWineはntdll.dllのシステム関数のエントリーポイントを深刻に壊していて、プロテクターが機能しなくなったのはそのためです：
Windows 11 mode + WineStaging 10.12 or newer を設定することで回避できます。
