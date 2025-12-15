記事"Linux 上での MetaTrader 5"についてのディスカッション - ページ 33

Tobias Johannes Zimmer "Controls" ではすべてのボタンがきれいに表示されている。

ボトルでは、directxがMT5のグラフィカルオブジェクトと関係があるかもしれないと思ったことを覚えているので、別の依存関係、つまりdirectxをインストールすることで問題を解決しようとしましたが、それが正しいかどうかはわかりません。

一体何を議論しているのですか？私はあなたがオフトピックである疑いがあります。
 

Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.

if(!(m_rect[i].Create(0,"Profit"+string(i),0,0,0,0,0)

トビアス・ヨハネス・ジマー 第318回

カラーピッカーが開きません。


F4"https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466 を試してください。

 

Debian13とxfceをテスト仮想化しています：

uname -a
Linux D13-Wine-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux

インストールされています。

wine:amd64 10.0~repack-6
wine64:amd64 10.0~repack-6

winehq.orgではなくDebianのリポジトリから。

wine-gecko-2.47.4とwine-mono-9.4.0を/opt/wineに展開しました。

これで

2025.12.11 15:38:37.260 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 5470 started for MetaQuotes Ltd.
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        Windows 11 build 22000 on Wine 10.0 Linux 6.12.57+deb13-amd64, 1 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge), AVX, 1 / 1 Gb memory, 3 / 9 Gb disk, GMT+3
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        D:\MT5

で正常に起動した。

しかし、Fractalsインジケータは表示されなかった。

納品

fonts-wine:amd64 10.0~repack-6

consola.ttf、wingdng2.ttf、wingdng3.ttfを.wine/drive_c/windows/Fontsからコピーし、.wine/drive_c/windows/Fontsに割り当てた。

そして次のように書きました。

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Consolas (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\consola.ttf"
"Marlett (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\marlett.ttf"
"Symbol (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\symbol.ttf"
"Webdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\webdings.ttf"
"Wingdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\wingding.ttf"
"Wingdings 2 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng2.ttf"
"Wingdings 3 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng3.ttf"

これでFractalsが表示された。


 
Federico Quintieri #:

実際、私は以下の手順でうまくいきました（私はCachyOSを使っています）。

1.Bottlesをインストールし、ボトル（アプリケーション）を作成する。

2.オリジナルのmql5サイトからWindows用のmt5セットアップをダウンロードした（他のバージョンはインストール中にプロキシエラーが出た）。

3.3.ブートルの "ランナー "は "ge-proton10-25 "で、ブートルのホーム(Preferences => Runner)からダウンロードした。

4.メタトレーダー5のボトル設定で、ウィンドウズ11に切り替えた。

5.ダウンロードしたブートルの依存関係は、dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015 です。

6.作成した metatrader5 ボトルで mt5.exe を実行します。

7.新しいウィンドウでグラフィックに行き、mt5をどれくらいズームさせたいかによって「dpi」を調整する。

いろいろ試してコーディングしていますが、うまくいっているようです。

hyprlandをお持ちの場合、解決策はwindows11がインストールされた仮想マシンを使用することです。

仮想マシンにはKVM、Qemu、virt-managerを使用した。

 

障害現象：座標軸（横軸、縦軸）の文字が消えている。

失敗原因：mt5のアップグレード後の再起動。

試した結果

1) debian v12 を v13 にアップグレード。アップグレードに失敗したので、debian v13 を再インストール。

2)mql5.comからmt5linux.shをダウンロードしてインストールしたが、やはり失敗。しかし、この時点では少し違う。

インストール直後は、eur/usd, xau/usd, usd/rmbは軸にテキストを表示できている。

カスタム通貨 "CSI 300 "の.jsonファイルをインポートし、インターフェイステンプレートをロードし、ヒストリカルデータファイルをコピーし、mt5を入力すると、障害が表示される。

3) ~/.mt5 ディレクトリを移動し、winecfg を再初期化し、mt5linux.sh を再実行する。


軸にテキストがない


現在の作業環境

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

カーネル 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

ファイル:
j5300_config_json.txt  6 kb
 

問題発見：windows/フォントの問題。


フォントのファイルを消去、問題解決。

フォントのファイルを復元すると、問題が再発した。

 
あなたのコードはバグだらけです。4つの矩形がすべて同じ名前であることをどうやって望むのですか？

また、Wine/Linuxに特別に関連する問題をここに報告してください。

 

問題解決

1) windows/Fontsディレクトリのファイルを空にします。

2) simsun.ttcをコピーする！

これで、問題は解決しました。

