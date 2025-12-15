記事"Linux 上での MetaTrader 5"についてのディスカッション - ページ 28

新しいコメント
 

Linux Mint 22にブローカーからmt4をwineでインストールしようとしたらうまくいったが、metaquotesのウェブサイトからダウンロードしたMT5をインストールしようとしたら、奇妙なことが起こった。

MT5がインストールされ、私はそれを開いた。

初期設定画面が出てきたので、会社としてMetaquotesを選び、次へをクリックした。

次の画面でデモ口座を 開くを選び、次へをクリックした。

以前はこれでプログラムが開き、すべてがうまくいった。

今回は、名前、Eメール、誕生日、電話番号の入力を要求された。なぜこれがデモ口座に必要なのかは分からないが、OK。

情報を入力し、利用規約に同意したが、次のボタンはグレーアウトしたままで先に進めない。

これは不具合なのでしょうか、それとも何か見落としているのでしょうか？

よろしくお願いします。

 

MetaTrader5がインストールできないので、LinuxでPythonロボットトレーダーを作るのは（ほとんど）不可能です。

 
Matheus M. #:

MetaTrader5がインストールできないので、LinuxでPythonロボットトレーダーを作るのは（ほとんど）不可能です。

vmwareかvirtualboxを使ってください。
 

wineを10.3から10.4にアップグレードしたら、ターミナルもインストーラーも動かなくなった。保護 "はやりすぎだ。


 
こんにちは、私はubuntuの本当に初心者です。Ubuntu vpsを手に入れたばかりです。mt5用の特定のサーバーをダウンロードする必要があります。このサイトのチュートリアルを使って、すべてうまくいきました。アプリはインストールされているのですが、ログインしようとすると、1つのデモサーバーしか使えません。wineを使って別のバージョンのmt5をインストールするにはどうしたらいいですか？
 

ubuntuオペレーティングシステムにMT5プラットフォームをインストールしたいと思っています。

この場合、MT5はウィンドウズ・オペレーティング・システムと同様に定期的なアップデートを受け取ることができますか？

ありがとうございます！

 
私はDebian 12を使っていて、プログラムを 正しくインストールしたのですが、私のmql5アカウントをプラットフォームに接続することができません。
 
willian matos プログラムを 正しくインストールしましたが、mql5アカウントをプラットフォームに接続できません。

どのブローカーですか？ブローカーによりますが、長期間使用していない場合、新しいパスワードを生成する必要があります。

 
diaevd #:

wineを10.3から10.4にアップグレードしたら、ターミナルもインストーラーも動かなくなった。保護 "はやりすぎだ。


ワインのバージョンを変えても同じエラー。

一つ方法を見つけたが、私には不便だ。

 

MT5は公式リポジトリからインストールされたwineで動作します。他のパッケージを使用したり、公式パッケージで使用されている以外のフラグでwineを自分でコンパイルしたりすると、MT5は起動しません。

私はここから10.5をインストール しました：

*** 10.5~noble-1 500
500https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 パッケージ

これらの公式バイナリで動作確認した他のバージョンは、10、10.1、10.2、10.3、10.4です、

MT4バージョンは、公式バイナリ（10.2以降）でも動作せず、最新のインストーラでも実行できません。どなたかお分かりになりたい方がいらっしゃいましたら、これが原因だと思われます。


https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af

1...21222324252627282930313233
新しいコメント