記事"Linux 上での MetaTrader 5"についてのディスカッション - ページ 28 1...21222324252627282930313233 新しいコメント Robert Donovan 2025.02.22 22:26 #271 Linux Mint 22にブローカーからmt4をwineでインストールしようとしたらうまくいったが、metaquotesのウェブサイトからダウンロードしたMT5をインストールしようとしたら、奇妙なことが起こった。 MT5がインストールされ、私はそれを開いた。 初期設定画面が出てきたので、会社としてMetaquotesを選び、次へをクリックした。 次の画面でデモ口座を 開くを選び、次へをクリックした。 以前はこれでプログラムが開き、すべてがうまくいった。 今回は、名前、Eメール、誕生日、電話番号の入力を要求された。なぜこれがデモ口座に必要なのかは分からないが、OK。 情報を入力し、利用規約に同意したが、次のボタンはグレーアウトしたままで先に進めない。 これは不具合なのでしょうか、それとも何か見落としているのでしょうか？ よろしくお願いします。 Matheus M. 2025.03.09 07:04 #272 MetaTrader5がインストールできないので、LinuxでPythonロボットトレーダーを作るのは（ほとんど）不可能です。 Mateus Cerqueira Lopes 2025.03.10 17:11 #273 Matheus M. #:MetaTrader5がインストールできないので、LinuxでPythonロボットトレーダーを作るのは（ほとんど）不可能です。 vmwareかvirtualboxを使ってください。 diaevd 2025.03.26 18:25 #274 wineを10.3から10.4にアップグレードしたら、ターミナルもインストーラーも動かなくなった。保護 "はやりすぎだ。 Cojoleanca Iulian 2025.03.29 14:46 #275 こんにちは、私はubuntuの本当に初心者です。Ubuntu vpsを手に入れたばかりです。mt5用の特定のサーバーをダウンロードする必要があります。このサイトのチュートリアルを使って、すべてうまくいきました。アプリはインストールされているのですが、ログインしようとすると、1つのデモサーバーしか使えません。wineを使って別のバージョンのmt5をインストールするにはどうしたらいいですか？ Alberto Tortella 2025.03.29 16:07 #276 ubuntuオペレーティングシステムにMT5プラットフォームをインストールしたいと思っています。 この場合、MT5はウィンドウズ・オペレーティング・システムと同様に定期的なアップデートを受け取ることができますか？ ありがとうございます！ willian matos 2025.04.01 14:05 #277 私はDebian 12を使っていて、プログラムを 正しくインストールしたのですが、私のmql5アカウントをプラットフォームに接続することができません。 Thiago Ferreira 2025.04.01 15:56 #278 willian matos プログラムを 正しくインストールしましたが、mql5アカウントをプラットフォームに接続できません。 どのブローカーですか？ブローカーによりますが、長期間使用していない場合、新しいパスワードを生成する必要があります。 _AndreyGT_ 2025.04.04 03:52 #279 diaevd #:wineを10.3から10.4にアップグレードしたら、ターミナルもインストーラーも動かなくなった。保護 "はやりすぎだ。 ワインのバージョンを変えても同じエラー。 一つ方法を見つけたが、私には不便だ。 Aleksandar Petrinic 2025.04.06 16:34 #280 MT5は公式リポジトリからインストールされたwineで動作します。他のパッケージを使用したり、公式パッケージで使用されている以外のフラグでwineを自分でコンパイルしたりすると、MT5は起動しません。私はここから10.5をインストール しました： *** 10.5~noble-1 500 500https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 パッケージこれらの公式バイナリで動作確認した他のバージョンは、10、10.1、10.2、10.3、10.4です、MT4バージョンは、公式バイナリ（10.2以降）でも動作せず、最新のインストーラでも実行できません。どなたかお分かりになりたい方がいらっしゃいましたら、これが原因だと思われます。https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af ntdll: Add some missing Zw exports. (dc718fd3) · Commits · wine / wine · GitLab 2025.02.25gitlab.winehq.org Wine development tree 1...21222324252627282930313233 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Linux Mint 22にブローカーからmt4をwineでインストールしようとしたらうまくいったが、metaquotesのウェブサイトからダウンロードしたMT5をインストールしようとしたら、奇妙なことが起こった。
MT5がインストールされ、私はそれを開いた。
初期設定画面が出てきたので、会社としてMetaquotesを選び、次へをクリックした。
次の画面でデモ口座を 開くを選び、次へをクリックした。
以前はこれでプログラムが開き、すべてがうまくいった。
今回は、名前、Eメール、誕生日、電話番号の入力を要求された。なぜこれがデモ口座に必要なのかは分からないが、OK。
情報を入力し、利用規約に同意したが、次のボタンはグレーアウトしたままで先に進めない。
これは不具合なのでしょうか、それとも何か見落としているのでしょうか？
よろしくお願いします。
MetaTrader5がインストールできないので、LinuxでPythonロボットトレーダーを作るのは（ほとんど）不可能です。
MetaTrader5がインストールできないので、LinuxでPythonロボットトレーダーを作るのは（ほとんど）不可能です。
wineを10.3から10.4にアップグレードしたら、ターミナルもインストーラーも動かなくなった。保護 "はやりすぎだ。
ubuntuオペレーティングシステムにMT5プラットフォームをインストールしたいと思っています。
この場合、MT5はウィンドウズ・オペレーティング・システムと同様に定期的なアップデートを受け取ることができますか？
ありがとうございます！
どのブローカーですか？ブローカーによりますが、長期間使用していない場合、新しいパスワードを生成する必要があります。
wineを10.3から10.4にアップグレードしたら、ターミナルもインストーラーも動かなくなった。保護 "はやりすぎだ。
ワインのバージョンを変えても同じエラー。
一つ方法を見つけたが、私には不便だ。
MT5は公式リポジトリからインストールされたwineで動作します。他のパッケージを使用したり、公式パッケージで使用されている以外のフラグでwineを自分でコンパイルしたりすると、MT5は起動しません。私はここから10.5をインストール しました：
*** 10.5~noble-1 500
500https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 パッケージ
これらの公式バイナリで動作確認した他のバージョンは、10、10.1、10.2、10.3、10.4です、
MT4バージョンは、公式バイナリ（10.2以降）でも動作せず、最新のインストーラでも実行できません。どなたかお分かりになりたい方がいらっしゃいましたら、これが原因だと思われます。
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af