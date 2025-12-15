記事"Linux 上での MetaTrader 5"についてのディスカッション - ページ 29

新しいコメント
 
問題は残っている。MT5、void linux、xfce、wine 10.5、ビルドとリポジトリは公式です。
 
Aleksey Nikolayev #:
問題は残っている。MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build and repository official.
確認済み。Manjaro linux, wineは10.3に正常にアップデートされ、ターミナルが動作しない。10.2にロールバックしたら、すべて動いた。MQからの解決策を待っている。
 
もしあなたのディストリビューション（archやmanjaroなど）がwineパッケージの「バイナリ」を提供している場合、おそらく公式のwineコマンドバイナリとは異なるCFLAGS/LDFLAGSでコンパイルされているはずです。

ですから、私が「公式リポジトリ」と言ったのは、公式のarchリポジトリや公式のmanjaroリポジトリのことではなく、winehqチームのリポジトリのことです。

このことは重要です。問題がディストリビューションで使用されているCFLAGS/LDFLAGSに関連している場合、そのバグはディストリビューションのbugzillaに報告されるべきです。

wineのバグトラッカーを見ると、多くのarchユーザーがMT5を実行できないことが確実に分かっています。
 
Aleksandar Petrinic #:


もしあなたのディストリビューション（archやmanjaroなど）がwineパッケージの「バイナリ」を提供している場合、おそらく公式のwineコマンドバイナリとは異なるCFLAGS/LDFLAGSでコンパイルされているはずです。ですから、私が「公式リポジトリ」と言った場合、公式のarchリポジトリや公式のmanjaroリポジトリを意味するのではなく、winehqチームのリポジトリを意味します。 このことは重要です。問題がディストリビューションで使用されているCFLAGS/LDFLAGSに関連している場合、そのバグはディストリビューションのbugzillaに報告されるべきです。 wineのバグトラッカーを見ると、多くのarchユーザーがMT5を実行できないことは確かです。





3つの異なるLinuxブランチ（arch、ubuntu、void）がMT5で同じ問題を抱えています。おそらくMT5自体に問題があるのだろう。私たちは、MTの開発者がリリースバージョンの更新前にこの問題を解決してくれることを願うしかない。
 

Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux

winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64

wine-mono-10.0.0

/wine-gecko-2.47.4-x86_64

モデル名 : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)

リアルKVM仮想化

モデル名：Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz


デバッガーが起動するのは、AVX2か何かを検出しようとして失敗したためだと推測できます。

 
10.2にロールバックするとインストールされたが、/portableキーは無視され、「~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5」にインストールされた。
 
JRandomTrader #:
10.2にロールバックすると、インストールされましたが、/portableキーは無視され、"~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5 "にインストールされました。

キーは私のために働く。

 
Ilya Filatov #:

私のキーは機能する。

terminal64.exeでは動作しましたが、mt5setup.exeでは動作しませんでした。

 

私はluxWineで問題を解決し、すべて問題なくインストールできました。

PortProtonを使うこともできますが、あまり便利ではありません :)幸運を祈る

 
_AndreyGT_ #:

luxWineの問題を解決 すべて問題なくインストールされた

PortProtonを使うこともできるが、あまり便利ではない)幸運を祈る

Wineのバージョンは？10.2にロールバックしても同じように使えます。

1...222324252627282930313233
新しいコメント