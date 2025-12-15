記事"Linux 上での MetaTrader 5"についてのディスカッション - ページ 29 1...222324252627282930313233 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2025.04.07 04:38 #281 問題は残っている。MT5、void linux、xfce、wine 10.5、ビルドとリポジトリは公式です。 Ilya Filatov 2025.04.07 08:01 #282 Aleksey Nikolayev #: 問題は残っている。MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build and repository official. 確認済み。Manjaro linux, wineは10.3に正常にアップデートされ、ターミナルが動作しない。10.2にロールバックしたら、すべて動いた。MQからの解決策を待っている。 Aleksandar Petrinic 2025.04.07 11:00 #283 もしあなたのディストリビューション（archやmanjaroなど）がwineパッケージの「バイナリ」を提供している場合、おそらく公式のwineコマンドバイナリとは異なるCFLAGS/LDFLAGSでコンパイルされているはずです。 ですから、私が「公式リポジトリ」と言ったのは、公式のarchリポジトリや公式のmanjaroリポジトリのことではなく、winehqチームのリポジトリのことです。 このことは重要です。問題がディストリビューションで使用されているCFLAGS/LDFLAGSに関連している場合、そのバグはディストリビューションのbugzillaに報告されるべきです。 wineのバグトラッカーを見ると、多くのarchユーザーがMT5を実行できないことが確実に分かっています。 Aleksey Nikolayev 2025.04.08 05:48 #284 Aleksandar Petrinic #: もしあなたのディストリビューション（archやmanjaroなど）がwineパッケージの「バイナリ」を提供している場合、おそらく公式のwineコマンドバイナリとは異なるCFLAGS/LDFLAGSでコンパイルされているはずです。ですから、私が「公式リポジトリ」と言った場合、公式のarchリポジトリや公式のmanjaroリポジトリを意味するのではなく、winehqチームのリポジトリを意味します。 このことは重要です。問題がディストリビューションで使用されているCFLAGS/LDFLAGSに関連している場合、そのバグはディストリビューションのbugzillaに報告されるべきです。 wineのバグトラッカーを見ると、多くのarchユーザーがMT5を実行できないことは確かです。 3つの異なるLinuxブランチ（arch、ubuntu、void）がMT5で同じ問題を抱えています。おそらくMT5自体に問題があるのだろう。私たちは、MTの開発者がリリースバージョンの更新前にこの問題を解決してくれることを願うしかない。 JRandomTrader 2025.04.09 10:19 #285 Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linuxwinehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64wine-mono-10.0.0/wine-gecko-2.47.4-x86_64モデル名 : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)リアルKVM仮想化モデル名：Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz デバッガーが起動するのは、AVX2か何かを検出しようとして失敗したためだと推測できます。 Discussion of article "MetaTrader OpenCL: internal implementation tests Download MetaTrader 5 for JRandomTrader 2025.04.09 11:00 #286 10.2にロールバックするとインストールされたが、/portableキーは無視され、「~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5」にインストールされた。 Ilya Filatov 2025.04.09 14:39 #287 JRandomTrader #: 10.2にロールバックすると、インストールされましたが、/portableキーは無視され、"~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5 "にインストールされました。 キーは私のために働く。 JRandomTrader 2025.04.09 14:49 #288 Ilya Filatov #: 私のキーは機能する。 terminal64.exeでは動作しましたが、mt5setup.exeでは動作しませんでした。 _AndreyGT_ 2025.04.18 03:29 #289 私はluxWineで問題を解決し、すべて問題なくインストールできました。 PortProtonを使うこともできますが、あまり便利ではありません :)幸運を祈る JRandomTrader 2025.04.18 07:48 #290 _AndreyGT_ #:luxWineの問題を解決 すべて問題なくインストールされた PortProtonを使うこともできるが、あまり便利ではない)幸運を祈る Wineのバージョンは？10.2にロールバックしても同じように使えます。 1...222324252627282930313233 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
問題は残っている。MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build and repository official.
ですから、私が「公式リポジトリ」と言ったのは、公式のarchリポジトリや公式のmanjaroリポジトリのことではなく、winehqチームのリポジトリのことです。
このことは重要です。問題がディストリビューションで使用されているCFLAGS/LDFLAGSに関連している場合、そのバグはディストリビューションのbugzillaに報告されるべきです。
wineのバグトラッカーを見ると、多くのarchユーザーがMT5を実行できないことが確実に分かっています。
もしあなたのディストリビューション（archやmanjaroなど）がwineパッケージの「バイナリ」を提供している場合、おそらく公式のwineコマンドバイナリとは異なるCFLAGS/LDFLAGSでコンパイルされているはずです。ですから、私が「公式リポジトリ」と言った場合、公式のarchリポジトリや公式のmanjaroリポジトリを意味するのではなく、winehqチームのリポジトリを意味します。 このことは重要です。問題がディストリビューションで使用されているCFLAGS/LDFLAGSに関連している場合、そのバグはディストリビューションのbugzillaに報告されるべきです。 wineのバグトラッカーを見ると、多くのarchユーザーがMT5を実行できないことは確かです。
Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
モデル名 : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
リアルKVM仮想化
モデル名：Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
デバッガーが起動するのは、AVX2か何かを検出しようとして失敗したためだと推測できます。
10.2にロールバックすると、インストールされましたが、/portableキーは無視され、"~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5 "にインストールされました。
キーは私のために働く。
私のキーは機能する。
terminal64.exeでは動作しましたが、mt5setup.exeでは動作しませんでした。
私はluxWineで問題を解決し、すべて問題なくインストールできました。
PortProtonを使うこともできますが、あまり便利ではありません :)幸運を祈る
luxWineの問題を解決 すべて問題なくインストールされた
PortProtonを使うこともできるが、あまり便利ではない)幸運を祈る
Wineのバージョンは？10.2にロールバックしても同じように使えます。