私の場合は問題なく使えています。このような場合、BODに詳細をお知らせください。
こんにちは、DLLを接続せずにスクリプトにマウス座標を取得することが可能かどうか教えてください。
MQL5 Wizard: Creating Expert Advisor without Programming には、追加できるもののスクリーンショットまで掲載されています。
さっきのは知らんが、ウィザードには敬意を払ってない。数回使っただけで、新しいパラメータを追加する気にはなりませんでした（プレイが進むにつれて、必要なものはすべて自分で追加していくと考えれば十分です）。
さて、そうそう、ダイアログボックスで新規に追加してもうまくいかない...。
実際にはプログラム全体が1つのユニットに組み立てられているため、コードの一部を別のファイルに移動しても速度に差はない。
おそらく、明示的または暗黙的な最適化が有効だったのでしょう。
この記事はMQL5 Wizardの最初のバージョンに関するものですが、現在ではより機能的な第2バージョンもあり、いくつかの違いがあります。
Expert Advisor を生成モードで作成する場合、あらかじめ定義されたパラメータを持つ厳格なスクリプトにのみ従うことができます。
テンプレートベースのEA作成モードでは、ハードルールはなく、独自のパラメータを簡単に追加することができます。
どうでしょう、519188ms（最長テスト）と 256718msでは 、私見ではかなり 違います。
変更前のテストは434234ms でパスし、大体において、いくつかのクラスを別のファイルに入れるだけでした。
最適化もそうかもしれませんが、正直なところ、私は関係ないですね :)
チェックするために2つのバージョンのコードをservicedkに送る？コードがなければ、「みんな1つのブロックにコードをまとめるから、違いはない」というシンプルな答えになります。
もしかしたら、データのページングか何か（以前解除されたエージェントでのキャッシュなど）が結果に影響しているのでは？テストは単純なエラーを避けるため、ウォームアップ後に数回実行する必要があります。
最初のテスト実行は、エージェントがメモリに上がってキャッシュを構築するため、ほとんど常に長くなることを忘れないでください。その後のパスは、すでに準備の整ったエージェントと連携しています。