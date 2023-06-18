エラー、バグ、質問 - ページ 461

EA生成時にパラメータの追加や変更ができない（ビルド478） 何が問題なのでしょうか？



Zeleniy:

EA生成時に、パラメータの追加や変更ができない（ビルド478） 何が問題なのでしょうか？

私の場合は問題なく使えています。このような場合、BODに詳細をお知らせください。


こんにちは、DLLを接続せずにスクリプトにマウス座標を取得することが可能かどうか教えてください。

 
Interesting:

私の場合は問題なく使えています。このような場合、EAに詳細をお知らせください。


MQL5 Wizard: Creating Expert Advisor without Programming には、追加できるもののスクリーンショットまで掲載されています。


デベロッパー

EAや散在するモジュールの中で、より高速なコードは何か？

問題は、私がIntel P4 3.0上でチャンピオンシップに準備しているExpert Advisorが、3600行（コメントやその他の「ゴミ」を含む）で7-8分のランタイムだったということです。

2000個あまりの文字列をEAから別ファイルに移動したところ、テスト時間がほぼ半分になりました。

質問 - すべてを最適化するのは私の運なのでしょうか（何も変えていませんが）、それとも実行速度を決めるのはコードのサイズと場所なのでしょうか？

Zeleniy:

EA生成時に、パラメータの追加や変更ができない（ビルド478） 何が問題なのでしょうか？

さっきのは知らんが、ウィザードには敬意を払ってない。数回使っただけで、新しいパラメータを追加する気にはなりませんでした（プレイが進むにつれて、必要なものはすべて自分で追加していくと考えれば十分です）。

さて、そうそう、ダイアログボックスで新規に追加してもうまくいかない...。

 
Interesting:

デベロッパー

EAでコードを実行するのと、モジュールで散在させるのと、どちらが速いか？

問題は、私がIntel P4 3.0上でチャンピオンシップに準備しているExpert Advisorが、3600行（コメントやその他の「ゴミ」を含む）で7-8分のランタイムだったということです。

2000個あまりの文字列をEAから別ファイルに移動したところ、テスト時間がほぼ半分になりました。

質問：すべてを最適化できたのはとてもラッキーだったのでしょうか（何も変えていませんが）、それともコードのサイズや位置が実行速度に影響するのでしょうか？


実際にはプログラム全体が1つのユニットに組み立てられているため、コードの一部を別のファイルに移動しても速度に差はない。

おそらく、明示的または暗黙的な最適化が有効だったのでしょう。

 
Zeleniy:

なぜ新しいものを追加できないのですか？ 以前はできましたし、MQL5 Wizard: Creating Expert Advisor without Programmingにも、追加できるもののスクリーンショットがあります。

この記事はMQL5 Wizardの最初のバージョンに関するものですが、現在ではより機能的な第2バージョンもあり、いくつかの違いがあります。

Expert Advisor を生成モードで作成する場合、あらかじめ定義されたパラメータを持つ厳格なスクリプトにのみ従うことができます。

テンプレートベースのEA作成モードでは、ハードルールはなく、独自のパラメータを簡単に追加することができます。

 
220Volt:

こんにちは、DLLを使わずにスクリプトにマウス座標を取得することが可能かどうか教えてください。

DLLがないとマウス座標は取得できませんが、イベント経由でマウスクリック座標を取得することができます。
Renat:

この記事はMQL5 Wizardの最初のバージョンに関するもので、現在はより機能的な第2バージョンが動作しており、いくつかの相違点があります。

生成モードでEAを作成する場合、あらかじめ定義されたパラメータによる厳格なシナリオにのみ従うことができます。

テンプレートEA作成モードでは、厳密なルールはなく、独自のパラメータを簡単に追加することができます。

どうでしょう、519188ms（最長テスト）と 256718 msは 、私的にはかなり 違いますね。

変更前のテストは434234ms でパスし、 大体において、いくつかのクラスだけが別のファイルに置かれました。

最適化なのかもしれませんが、正直なところ、私は何もしていません :)

 
Interesting:

どうでしょう、519188ms（最長テスト）と 256718msでは 、私見ではかなり 違います。

変更前のテストは434234ms でパスし、大体において、いくつかのクラスを別のファイルに入れるだけでした。

最適化もそうかもしれませんが、正直なところ、私は関係ないですね :)

チェックするために2つのバージョンのコードをservicedkに送る？コードがなければ、「みんな1つのブロックにコードをまとめるから、違いはない」というシンプルな答えになります。

もしかしたら、データのページングか何か（以前解除されたエージェントでのキャッシュなど）が結果に影響しているのでは？テストは単純なエラーを避けるため、ウォームアップ後に数回実行する必要があります。

最初のテスト実行は、エージェントがメモリに上がってキャッシュを構築するため、ほとんど常に長くなることを忘れないでください。その後のパスは、すでに準備の整ったエージェントと連携しています。

