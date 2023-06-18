エラー、バグ、質問 - ページ 366 1...359360361362363364365366367368369370371372373...3185 新しいコメント 削除済み 2011.04.16 13:05 #3651 Yedelkin: なるほど、なるほど。私にとっては「取引条件に最適なストラテジーであることが最も重要」なのです。でも、この辺が見通しのいいところです :)また、トレードイベントの仕組み以外に、どのような可能性があるとお考えですか？ ちなみに、私のテスターでは、CHARTEVENT_CUSTOMも 欠落していますが、あるクラスから古いエラーが出ます。だから、問題が誰の側にあるのか、考えてみる。OnTradeの変更はもちろん良いですが、私はこのブロックを使用しないかもしれません。むしろ、イベントカレンダーと直接連動する機能、さらに言えば、そのイベントの履歴を表示する機能が欲しいですね。チャンピオンシップでカレンダーと連動できるようにしたい。もっとたくさん欲しいのですが、問題は何が出てくるか...。 Yedelkin 2011.04.16 13:15 #3652 Interesting: 1.CHARTEVENT_CUSTOM はどこに行ったのか、なぜ 1011 ではなく ID 11 が返されるのか。 確認済み。テスターでは 、OnChartEvent()関数が CHARTEVENT_CUSTOM (==1000)の加算をせずにidを返します。ほとんどの場合、テスターコード内の適切な場所で、CHARTEVENT_CUSTOM定数にidを追加するだけでよいでしょう。 Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 Serge 2011.04.16 18:19 #3653 解決方法を教えて ください。 Edgar Akhmadeev 2011.04.16 18:54 #3654 TesterStatisticsが 追加されましたが、説明とinludesはどこにあるのでしょうか？ 削除済み 2011.04.16 23:26 #3655 デベロッパーこのような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、チャートからExpert Advisorを消去してしまうことが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。string ArrSybols[10] = {"EURUSD","GBPUSD","USDJPY","USDCHF","USDCAD", "AUDUSD","EURJPY","EURCHF","GBPJPY","GBPCHF"}; 最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。 Mykola Demko 2011.04.16 23:37 #3656 Interesting:デベロッパーこのような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、EAがチャートから切り離される状況になることが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。 最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。 何が問題なのかわからないが、文字列だけである。イントや他の住人は、普通に自分自身を悩ませています。 Renat Fatkhullin 2011.04.17 00:51 #3657 検討する Andrey Sharov 2011.04.17 01:12 #3658 430を構築する。 テスターで実行後に得られるグラフを左にスクロールできない。開閉矢印がグラフの左端に集まっているが、その理由は不明である。テスト期間は2010年10月4日から2010年12月24日であり、時間軸の選択が不明確である。 Renat Fatkhullin 2011.04.17 01:41 #3659 ウィンドウに表示するバーの最大 数を設定で確認する Yedelkin 2011.04.17 10:22 #3660 Interesting: デベロッパー このような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？string ArrSybols[10] = {"EURUSD","GBPUSD","USDJPY","USDCHF","USDCAD", "AUDUSD","EURJPY","EURCHF","GBPJPY","GBPCHF"}; 他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、チャートからExpert Advisorを消去してしまうことが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。 最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。 問題は別のところにあるのだろう。OnInit()での配列宣言は全く同じで問題なく動作しています。配列名ArrSybolsのラテン文字mが抜けています。もしかして、これはプログラマーの問題なのか？ 1...359360361362363364365366367368369370371372373...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なるほど、なるほど。私にとっては「取引条件に最適なストラテジーであることが最も重要」なのです。でも、この辺が見通しのいいところです :)また、トレードイベントの仕組み以外に、どのような可能性があるとお考えですか？
ちなみに、私のテスターでは、CHARTEVENT_CUSTOMも 欠落していますが、あるクラスから古いエラーが出ます。だから、問題が誰の側にあるのか、考えてみる。
OnTradeの変更はもちろん良いですが、私はこのブロックを使用しないかもしれません。むしろ、イベントカレンダーと直接連動する機能、さらに言えば、そのイベントの履歴を表示する機能が欲しいですね。
チャンピオンシップでカレンダーと連動できるようにしたい。
もっとたくさん欲しいのですが、問題は何が出てくるか...。
1.CHARTEVENT_CUSTOM はどこに行ったのか、なぜ 1011 ではなく ID 11 が返されるのか。
デベロッパー
このような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？
他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、チャートからExpert Advisorを消去してしまうことが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。
デベロッパー
このような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？
他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、EAがチャートから切り離される状況になることが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。
430を構築する。
テスターで実行後に得られるグラフを左にスクロールできない。開閉矢印がグラフの左端に集まっているが、その理由は不明である。テスト期間は2010年10月4日から2010年12月24日であり、時間軸の選択が不明確である。
デベロッパー
このような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？
他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、チャートからExpert Advisorを消去してしまうことが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。
最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。