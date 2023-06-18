エラー、バグ、質問 - ページ 366

なるほど、なるほど。私にとっては「取引条件に最適なストラテジーであることが最も重要」なのです。でも、この辺が見通しのいいところです :)また、トレードイベントの仕組み以外に、どのような可能性があるとお考えですか？

ちなみに、私のテスターでは、CHARTEVENT_CUSTOMも 欠落していますが、あるクラスから古いエラーが出ます。だから、問題が誰の側にあるのか、考えてみる。

OnTradeの変更はもちろん良いですが、私はこのブロックを使用しないかもしれません。むしろ、イベントカレンダーと直接連動する機能、さらに言えば、そのイベントの履歴を表示する機能が欲しいですね。

チャンピオンシップでカレンダーと連動できるようにしたい。

もっとたくさん欲しいのですが、問題は何が出てくるか...。

 
1.CHARTEVENT_CUSTOM はどこに行ったのか、なぜ 1011 ではなく ID 11 が返されるのか。

確認済み。テスターでは OnChartEvent()関数が CHARTEVENT_CUSTOM (==1000)の加算をせずにidを返します。ほとんどの場合、テスターコード内の適切な場所で、CHARTEVENT_CUSTOM定数にidを追加するだけでよいでしょう。
解決方法を教えて ください。
 
TesterStatisticsが 追加されましたが、説明とinludesはどこにあるのでしょうか？
このような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？

他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、チャートからExpert Advisorを消去してしまうことが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。

string ArrSybols[10] = {"EURUSD","GBPUSD","USDJPY","USDCHF","USDCAD",
                        "AUDUSD","EURJPY","EURCHF","GBPJPY","GBPCHF"};
最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。
 
このような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？

他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、EAがチャートから切り離される状況になることが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。

最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。
何が問題なのかわからないが、文字列だけである。イントや他の住人は、普通に自分自身を悩ませています。
 
430を構築する。

テスターで実行後に得られるグラフを左にスクロールできない。開閉矢印がグラフの左端に集まっているが、その理由は不明である。テスト期間は2010年10月4日から2010年12月24日であり、時間軸の選択が不明確である。

 
ウィンドウに表示するバーの最大 数を設定で確認する
 
このような配列の宣言が、いつからExpert Advisorをチャートから破壊するようになったのでしょうか？

string ArrSybols[10] = {"EURUSD","GBPUSD","USDJPY","USDCHF","USDCAD",
                        "AUDUSD","EURJPY","EURCHF","GBPJPY","GBPCHF"};

他のものかと思い、長い間コードを確認しました。長い間調べた結果、この配列の宣言だけで、チャートからExpert Advisorを消去してしまうことが判明しました（次元を指定するだけなら、すべて問題ありません）。

最新のビルドです。Win XP Pro SP3 x32。

問題は別のところにあるのだろう。OnInit()での配列宣言は全く同じで問題なく動作しています。配列名ArrSybolsのラテン文字mが抜けています。もしかして、これはプログラマーの問題なのか？
