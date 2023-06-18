エラー、バグ、質問 - ページ 334

tester_el_pro:

ははは．

早める

商品の歴史を、大金で買わなければならない・・・。誰がこんなに簡単に ...

1.わかってる、わかってる。:)

MT4のサーバーはMICEXのシンボルを取引していたと記憶しています。

2.見積もりアーカイブが欲しければ、どこで手に入るか理解できるのですが...（ただし、MT4でしか使えないかもしれません）。

 
Interesting:

エキスパート用手動確認」の2つのチェックを最後に入れる

どのような機能ですか？何をする（提供する）のか？ひとことで言うと？
Yedelkin:
この機能は何ですか？何をする（提供する）のか？一言で説明してください。

MT4は未対応です。そこには、さらにチェックボックスがあります。一つは、トレーダーが操作を確認しない場合はExpert Advisorの取引を許可しないもの、もう一つは、トレーダーの許可を得てから特定のDLLの機能をロードするものです。


 
Interesting:
MT4は未対応です。そこには、さらにチェックボックスがあります。トレーダーが操作を確認できない場合、Expert Advisorの取引を許可しないもの。
はい、私はMT4には慣れていません。つまり、自分で取引しないEAを推奨していたのですね。
Yedelkin:
はい、私はMT4には慣れていません。独立して取引しないExpert Advisorが奨励されたわけですね。

状況は様々で、Expert Advisorを完全に自動化する必要がある人もいれば、プロセスを完全に制御したい（可能であれば、影響を与えたい）人もいます。

私自身、EAが偶然（あるいは意図的に）パターンにはまり、違う方法、違う場所で取引を開始する場面に何度か遭遇したことがあります。

以前、誤って1つではなく2つ目のチャートのシンボルを変更してしまい（標準のMAKDiがあった）、それがきっかけで...というケースがありました。

 

質問：どのパラメータ（#propertyなど）が、インジケータにデフォルトの「スケールを継承する」モードを示すのでしょうか？

デフォルトで以下のような画像が表示されます。

スケールを継承することなくブルーアベレージ

1つのウィンドウに2つのインジケーターが表示されます。

 
Interesting:

シチュエーションはさまざまです。

了解です！分かりやすい説明ありがとうございます。
 

何が問題なのか？メタトレーダー5をダウンロードし、デモ口座を開設しました： データを入力し、さらにボタンを押しましたが
これがそうです。

問題点

 
asv:

何が問題なのか？メタトレーダー5をダウンロードし、デモ口座を 開設しました。
と書かれています。


これは、SSLサイト証明書の有効期限が切れていたことによる一時的な問題で、先ほど修正しました。

もう一度やり直してください。

 

週末は端末で作業する可能性が全くない...。他のタイムフレームからCopyRatesを取得 しようとすると、46秒という恐ろしいタイムアウトが発生します...。

平日は特に問題なし

