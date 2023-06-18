エラー、バグ、質問 - ページ 334 1...327328329330331332333334335336337338339340341...3185 新しいコメント 削除済み 2011.03.11 18:30 #3331 tester_el_pro: ははは．早める商品の歴史を、大金で買わなければならない・・・。誰がこんなに簡単に ...1.わかってる、わかってる。:)MT4のサーバーはMICEXのシンボルを取引していたと記憶しています。2.見積もりアーカイブが欲しければ、どこで手に入るか理解できるのですが...（ただし、MT4でしか使えないかもしれません）。 Yedelkin 2011.03.11 21:16 #3332 Interesting: エキスパート用手動確認」の2つのチェックを最後に入れる どのような機能ですか？何をする（提供する）のか？ひとことで言うと？ 削除済み 2011.03.11 21:58 #3333 Yedelkin: この機能は何ですか？何をする（提供する）のか？一言で説明してください。MT4は未対応です。そこには、さらにチェックボックスがあります。一つは、トレーダーが操作を確認しない場合はExpert Advisorの取引を許可しないもの、もう一つは、トレーダーの許可を得てから特定のDLLの機能をロードするものです。 Yedelkin 2011.03.11 22:03 #3334 Interesting: MT4は未対応です。そこには、さらにチェックボックスがあります。トレーダーが操作を確認できない場合、Expert Advisorの取引を許可しないもの。 はい、私はMT4には慣れていません。つまり、自分で取引しないEAを推奨していたのですね。 削除済み 2011.03.11 22:18 #3335 Yedelkin: はい、私はMT4には慣れていません。独立して取引しないExpert Advisorが奨励されたわけですね。状況は様々で、Expert Advisorを完全に自動化する必要がある人もいれば、プロセスを完全に制御したい（可能であれば、影響を与えたい）人もいます。私自身、EAが偶然（あるいは意図的に）パターンにはまり、違う方法、違う場所で取引を開始する場面に何度か遭遇したことがあります。以前、誤って1つではなく2つ目のチャートのシンボルを変更してしまい（標準のMAKDiがあった）、それがきっかけで...というケースがありました。 Dmitry Voronkov 2011.03.11 22:19 #3336 質問：どのパラメータ（#propertyなど）が、インジケータにデフォルトの「スケールを継承する」モードを示すのでしょうか？ デフォルトで以下のような画像が表示されます。 スケールを継承することなくブルーアベレージ 1つのウィンドウに2つのインジケーターが表示されます。 Yedelkin 2011.03.11 22:24 #3337 Interesting: シチュエーションはさまざまです。 了解です！分かりやすい説明ありがとうございます。 asv 2011.03.12 12:22 #3338 何が問題なのか？メタトレーダー5をダウンロードし、デモ口座を開設しました： データを入力し、さらにボタンを押しましたが これがそうです。 Renat Fatkhullin 2011.03.12 13:06 #3339 asv:何が問題なのか？メタトレーダー5をダウンロードし、デモ口座を 開設しました。 と書かれています。 これは、SSLサイト証明書の有効期限が切れていたことによる一時的な問題で、先ほど修正しました。もう一度やり直してください。 Aleksandr Chugunov 2011.03.12 13:13 #3340 週末は端末で作業する可能性が全くない...。他のタイムフレームからCopyRatesを取得 しようとすると、46秒という恐ろしいタイムアウトが発生します...。平日は特に問題なし 1...327328329330331332333334335336337338339340341...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ははは．
早める
商品の歴史を、大金で買わなければならない・・・。誰がこんなに簡単に ...
1.わかってる、わかってる。:)
MT4のサーバーはMICEXのシンボルを取引していたと記憶しています。
2.見積もりアーカイブが欲しければ、どこで手に入るか理解できるのですが...（ただし、MT4でしか使えないかもしれません）。
エキスパート用手動確認」の2つのチェックを最後に入れる
この機能は何ですか？何をする（提供する）のか？一言で説明してください。
MT4は未対応です。そこには、さらにチェックボックスがあります。一つは、トレーダーが操作を確認しない場合はExpert Advisorの取引を許可しないもの、もう一つは、トレーダーの許可を得てから特定のDLLの機能をロードするものです。
MT4は未対応です。そこには、さらにチェックボックスがあります。トレーダーが操作を確認できない場合、Expert Advisorの取引を許可しないもの。
はい、私はMT4には慣れていません。独立して取引しないExpert Advisorが奨励されたわけですね。
状況は様々で、Expert Advisorを完全に自動化する必要がある人もいれば、プロセスを完全に制御したい（可能であれば、影響を与えたい）人もいます。
私自身、EAが偶然（あるいは意図的に）パターンにはまり、違う方法、違う場所で取引を開始する場面に何度か遭遇したことがあります。
以前、誤って1つではなく2つ目のチャートのシンボルを変更してしまい（標準のMAKDiがあった）、それがきっかけで...というケースがありました。
質問：どのパラメータ（#propertyなど）が、インジケータにデフォルトの「スケールを継承する」モードを示すのでしょうか？
デフォルトで以下のような画像が表示されます。
スケールを継承することなくブルーアベレージ
1つのウィンドウに2つのインジケーターが表示されます。
シチュエーションはさまざまです。
何が問題なのか？メタトレーダー5をダウンロードし、デモ口座を開設しました： データを入力し、さらにボタンを押しましたが
これがそうです。
何が問題なのか？メタトレーダー5をダウンロードし、デモ口座を 開設しました。
と書かれています。
これは、SSLサイト証明書の有効期限が切れていたことによる一時的な問題で、先ほど修正しました。
もう一度やり直してください。
週末は端末で作業する可能性が全くない...。他のタイムフレームからCopyRatesを取得 しようとすると、46秒という恐ろしいタイムアウトが発生します...。
平日は特に問題なし