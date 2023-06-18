エラー、バグ、質問 - ページ 335 1...328329330331332333334335336337338339340341342...3185 新しいコメント Виталий 2011.03.12 14:05 #3341 Renat:これは、SSLサイト証明書の有効期限が切れていたことによる一時的な問題で、先ほど修正しました。もう一度やり直してください。AlexSTAL。週末は端末で作業する可能性が全くない...。他のタイムフレームからCopyRatesを取得しようとすると、それぞれ46秒のタイムアウトが発生する不気味さ...。平日は特に問題なし それでもまだ問題がある、不思議だ。デモ口座 の開設もできない Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 asv 2011.03.12 14:47 #3342 問題は残る。そして、確認コードのメールが届かない voinG 2011.03.12 15:21 #3343 asv:問題は残る。そして、確認コードのメールが届かない こちらも同じです。どうすればいいのか？ vda 2011.03.12 15:32 #3344 voinG: 同様にどうすればいいのか？問題が解決されるのを待つよりも-と、彼らは書いている。こういう場合は、アルパリサーバーなどを利用する（ただし、2010年末からはスプレッドがある）。 asv 2011.03.12 15:34 #3345 alexluek:問題が解決されるのを待つよりも-と、彼らは書いている。こういう場合は、アルパリサーバーなどを利用する（ただし、2010年末からのスプレッドがある）。 alparlieとadmiralで試しましたが、同じです :( vda 2011.03.12 15:41 #3346 asv: アルパリとアドミラルで試しましたが、同じです :( ならば、待つしかない。おそらく最大で月曜日までかかると思います。 Aleksandr Chugunov 2011.03.12 15:42 #3347 alexluek: そういう時はアルパリサーバーとかを使って...（ただし、2010年末からスプレッドあり）。開発者のビルドが遅れていることが多いので...。つまり、「この」サーバーからしか現在のビルドを取得できない...。 vda 2011.03.12 15:53 #3348 Swan: EAは注文履歴（ポジション）を使用しますか？テスターの稼働時間が短くなった（2ヶ月テスト）の処理時間が70～80分から40～50分に短縮されただけです。取引や注文の履歴を 管理するのは、ただ管理するよりも多くの時間とコードを必要とします。ファイルにログを記録そこで、履歴の処理をすべて文章に置き換えたのです。減速は確かに感じられ、目に見えます。 Rashid Umarov 2011.03.12 16:05 #3349 alexluek: テスターの稼働時間が短くなった（2ヶ月テスト）の処理時間が70～80分から40～50分に短縮されただけです。取引や注文の履歴を表示 するのは、ただでさえ時間とコードがかかるのに。ファイルにログを記録そこで、履歴の処理をすべて文章に置き換えたのです。そしてもちろん、減速は実感としてわかる。 EURUSD M15で貴社のExpert Advisorを2011年初めから現在に至るまで全ティックモードで実行しましたが、10分以上テストしていません。おそらく、ここに書かれているものとは別のEAが送られてきたのでしょう。 vda 2011.03.12 16:19 #3350 Rosh: 貴社のEAをEURUSD M15で2011年初めから現在に至るまで全ティックモードで動かしていますが、10分以上テストしたことがありません。おそらく、ここに書かれているようなEAを正確に送っていないのでしょう。そうですね、これからアーカイブを見てみようかな～、そして同じアプリケーションでEAを投稿しますありがとうございます。おそらく何か間違っているのでしょう。 1...328329330331332333334335336337338339340341342...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは、SSLサイト証明書の有効期限が切れていたことによる一時的な問題で、先ほど修正しました。
もう一度やり直してください。
週末は端末で作業する可能性が全くない...。他のタイムフレームからCopyRatesを取得しようとすると、それぞれ46秒のタイムアウトが発生する不気味さ...。
平日は特に問題なし
問題は残る。そして、確認コードのメールが届かない
同様にどうすればいいのか？
こういう場合は、アルパリサーバーなどを利用する（ただし、2010年末からはスプレッドがある）。
アルパリとアドミラルで試しましたが、同じです :(
そういう時はアルパリサーバーとかを使って...（ただし、2010年末からスプレッドあり）。
開発者のビルドが遅れていることが多いので...。
つまり、「この」サーバーからしか現在のビルドを取得できない...。
EAは注文履歴（ポジション）を使用しますか？
テスターの稼働時間が短くなった（2ヶ月テスト）
の処理時間が70～80分から40～50分に短縮されただけです。
取引や注文の履歴を 管理するのは、ただ管理するよりも多くの時間とコードを必要とします。
ファイルにログを記録そこで、履歴の処理をすべて文章に置き換えたのです。
減速は確かに感じられ、目に見えます。
貴社のEAをEURUSD M15で2011年初めから現在に至るまで全ティックモードで動かしていますが、10分以上テストしたことがありません。おそらく、ここに書かれているようなEAを正確に送っていないのでしょう。
そうですね、これからアーカイブを見てみようかな～、そして同じアプリケーションでEAを投稿します
ありがとうございます。おそらく何か間違っているのでしょう。