Renat:

これは、SSLサイト証明書の有効期限が切れていたことによる一時的な問題で、先ほど修正しました。

もう一度やり直してください。

AlexSTAL

週末は端末で作業する可能性が全くない...。他のタイムフレームからCopyRatesを取得しようとすると、それぞれ46秒のタイムアウトが発生する不気味さ...。

平日は特に問題なし


それでもまだ問題がある、不思議だ。デモ口座 の開設もできない
問題は残る。そして、確認コードのメールが届かない

問題点

 
asv:

こちらも同じです。どうすればいいのか？
 
voinG:
同様にどうすればいいのか？

問題が解決されるのを待つよりも-と、彼らは書いている。

こういう場合は、アルパリサーバーなどを利用する（ただし、2010年末からはスプレッドがある）。

 
alexluek:

alparlieとadmiralで試しましたが、同じです :(
 
asv:
アルパリとアドミラルで試しましたが、同じです :(
ならば、待つしかない。おそらく最大で月曜日までかかると思います。
 
alexluek:

そういう時はアルパリサーバーとかを使って...（ただし、2010年末からスプレッドあり）。

開発者のビルドが遅れていることが多いので...。

つまり、「この」サーバーからしか現在のビルドを取得できない...。

 
Swan:
EAは注文履歴（ポジション）を使用しますか？

テスターの稼働時間が短くなった（2ヶ月テスト）

の処理時間が70～80分から40～50分に短縮されただけです。

取引や注文の履歴を 管理するのは、ただ管理するよりも多くの時間とコードを必要とします。

ファイルにログを記録そこで、履歴の処理をすべて文章に置き換えたのです。

減速は確かに感じられ、目に見えます。

 
alexluek:

EURUSD M15で貴社のExpert Advisorを2011年初めから現在に至るまで全ティックモードで実行しましたが、10分以上テストしていません。おそらく、ここに書かれているものとは別のEAが送られてきたのでしょう。
 
Rosh:
貴社のEAをEURUSD M15で2011年初めから現在に至るまで全ティックモードで動かしていますが、10分以上テストしたことがありません。おそらく、ここに書かれているようなEAを正確に送っていないのでしょう。

そうですね、これからアーカイブを見てみようかな～、そして同じアプリケーションでEAを投稿します

ありがとうございます。おそらく何か間違っているのでしょう。

