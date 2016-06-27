ストラテジーテスター（未来への問いかけ） - ページ 5

新しいコメント
 
Kos:
エージェントの種類（ローカル/リモート）をプログラムで定義することは可能ですか？

なぜ？
 
stringo:
なぜ？

このオプションを使用すると、テスト中のMQLプログラムのログの配布を整理したり、外部DLL モジュールからの関数呼び出しを制限したりするのに便利です。

IMHO もしテスターのコンセプトが、異なるモードで使用できるものであるなら、それに応じて、これらのモードをプログラムで定義する必要性や欲求があるはずです。

 

1.早期バインディングにより、DLLからインポートされた 関数を使用してリモートエージェントでex5をロードすることができない

2) テストは、ローカルエージェントとリモートエージェントの両方で、まったく同じ方法で行う必要があります。そうでなければ、奇跡的な結果を得ることができるだろう

 
stringo:

1.早期バインディングにより、DLLからインポートされた 関数を使用してリモートエージェントでex5をロードすることができない

2) テストは、ローカルエージェントとリモートエージェントの両方で、まったく同じ方法で行う必要があります。そうでなければ、奇跡的な結果を得ることができるだろう

分かりやすい説明ありがとうございました
 

私の実務では、ポジションや注文を開いたり変更したりするときは、常に拡張ログメッセージを使用します。

もちろん、たまたまですが、端末自体もイベントに関する情報を出力しています。しかし、多くの場合、この情報は不要です。


なぜなら、あまりにも多くのメッセージ＋自分自身のメッセージがあり、結果としてログが2倍になるからです。

そのため、テスターメッセージの出力を設定できるようにする要望があります（一部のイベントに対する出力をオフにしたり、ユーザー定義の文字列に置き換えたりすることが可能です）。

とりあえず、テスターで取引イベントの 種類（機能の読み分け）ごとにメッセージ表示を無効化すれば十分だと思います。
これは、異なる取引イベントに対するテスター動作の構造（_TesterInfoタイプ）を作成し、それを埋めることによって行うことができます。

または、その代わりに

void OnLog(
   ushort  send_id,     // идентификатор запрошенного события // например модификация  ордера
   ushort  rec_id,     // идентификатор возвращенного события // например ошибка модификации
   long    lparam,    // параметр типа long // например тикет ордера
   string  sparam     // сформированная строка на вывод самим тестером 
{
   /*
   здесь можно переопределить выводимую строку в лог журнала Тестера по своему усмотрению
   на основании тикета в параметр sparam, и передать её дальше на вывод в базовую функцию  
   
   Например, по событию MODIFY_SLTP и возвращенному ответу + известному тикету lparam пользователь сам сможет 
   сформировать и вывести ту информацию, которая ему больше всего интересна для данного случая
   
   */

   return(::OnLog(send_id, rec_id, lparam, sparam)); // вызов базовой функции вывода в журнад тестера

}
 
今後、テスターで、最適化結果に独自のカラムを追加する機能をぜひ実現してほしいです。
私の基準である「Custom max」は（他の多くの人もそうだと思いますが）、いくつかのカスタムインジケーターで構成されているので。
シングルパスモードだけでなく、最適化中にも見たかったものです。

そうすれば、どのパラメータが原因で「カスタム最大値」が増えたのか、ある一節で本当にわかるようになります。

そして、これだけではありません。パラメーターの最適化には、次のような指標を追いかけることが望ましいというのは、多くの人が共感してくれることでしょう。
- ドローダウンの種類
- 損得勘定
- 安定性
- バランス成長線の線形回帰（テーマを 思い出す）
- オープンポジションの時間に対するポイントの比率でトレードの質を判断する基準
等は、それぞれ独自の指標の開発を持っています...

開発者の方にお聞きしたいのですが...。
この便利なオプションが使えるようになる日は来るのでしょうか？

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок - Статьи по MQL4
  • www.mql5.com
Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок - Статьи по MQL4: автоматическая торговля
 
OnTester() 関数をご存じかどうか、投稿からはよくわかりません
 
Rosh:
あなたの投稿からはよくわかりませんが、OnTester() 関数についてご存知でしょうか

はっきりしないのが不思議です。OnTester()に直結する「custom max」については、冒頭で明確に記述しています。
私は知っているだけでなく、この革新性が新バージョンのMTの価値全体の半分近くを占めていると考えています。
本題の件、とても興味があります（私だけでなく、多くの人がそうだと思います）...。先ほどの本質を...
教えてください、希望はあるのでしょうか？
 
Shurik740:
不思議なもので、どうしてはっきりしないのでしょう。OnTester()に直結する「custom max」については、冒頭で明示的に記述しています。
私は知っているだけでなく、この革新性が新バージョンのMTの価値全体の半分近くを占めていると考えています。
本題の件、とても興味があります（私だけでなく、多くの人がそうだと思います）...。先ほどの本質を...
教えてください、希望はあるのでしょうか？

そこで、OnTesterに独自のフィットネス関数の計算を実装し、それを使って最適化します。それとも、そういう問題ではないのでしょうか？最適化結果」レポートには、OnTester()の値について別の列があります。


 
Rosh:

そこで、OnTesterに独自のフィットネス関数を実装し、それによる最適化を行います。それとも、質問はそれについてではないのですか？OnTester()関数の 値については、レポート「最適化結果」に別のカラムが出力されます。

そうですね、そういう問題ではありませんね。
結果とは別に、標準にない有用な指標をたくさん見たかったんです。実際に開発されたものもそうですが、多くの人が持っていると思います。

私の「カスタムマックス」の計算式は、7種類のインジケータ（多くのインジケータと同様）の組み合わせで構成されています。パスごとに "custom max "がどんどん増えていくので、どの指標が改善されているかを確認するためには、最適化を止めて1パスで見るしかない、他に方法がない((

最適化を停止することなく、開発した指標のいずれかを、個別の（有効/無効）カラムで直接表示する可能性を開きます。
すべてのトレーダーがあなたに感謝し、頭を下げることでしょう。余計なお世話と思う人はいないはずです。

教えてください、希望はあるのでしょうか？それとも手間をかけるほどではないのか...。

1234567
新しいコメント