ストラテジーテスター（未来への問いかけ） - ページ 4 1234567 新しいコメント Aleksandr Gavrilov 2010.05.13 11:10 #31 Renat:グラフを開く」コマンドを見てください。テスト開始時の「ホーム」ボタンがとても便利だったので、未テスト期間は隠した方が良いと思うのですが...。 また、注文のダブルクリック→チャート上のある場所への移動ができない（以前のように）。 Renat Fatkhullin 2010.05.13 12:51 #32 papaklass: EAに金融商品をリストアップすれば、EAが取引してくれるようになったのですね？例：2つのMAクロスで取引を開始・終了するEAを持っています。EAの冒頭に通貨ペアを記載し、その通貨ペアで取引することは可能ですか？あるいは、異なる通貨ペアのチャート分析をExpert Advisorに規定し、その分析に基づいてExpert Advisorが取引を開始する必要があります。そうだろ？Expert Advisor 自体は、目的の金融商品（すべてでも可）にアクセスし、それらを分析し（履歴、指標を参照）、任意のシンボルで取引を行う必要があります。Expert Advisorは、外部から 何を取引するか指示される必要はありません。実際の取引（これはMT4にもあった）でも、テスター（これはMT5にもあった）でも、欲しいものを取るべきです。MetaTrader 5では、多通貨テストは透過的に動作しています - 他のシンボルのすべてのデータはExpert Advisorの要求に応じて提供されます。つまり、「記号1,2,3を有効にする」以外の手動操作を必要とせず、「欲しいものが手に入る」モードが機能するのです。 Renat Fatkhullin 2010.05.13 13:53 #33 papaklass: Renatさん、テスターで複数の通貨ペアを一度に選択できるようにするのは難しいですか？なぜ、それが必要なのかを説明します。あるアルゴリズムがあるんです。すべての通貨は異なる市場性を持っているので、異なる通貨での動作を確認したい。それゆえ、テイクやストップなどが異なるのです。あとは、テスターで各通貨のアルゴリズムを実行し、結果を記録する必要があります。テスターで必要な通貨を選択し、通貨ペアごとに結果を表示しながら最適化を行いたい。 夜にセットして寝れば、朝には全通貨の結果が一度に得られるので便利です。 すでに、シンボルによる走行モードの追加を準備しています。この機能は、次のビルドでのリリースをお待ちください（正確な日付は不明です）。 1Serg 2010.05.13 14:28 #34 すべてのトレードをチャートで見たい。 Renat Fatkhullin 2010.05.13 14:36 #35 どういうことですか？ps: マインドエクスパンダーはありません。 1Serg 2010.05.13 15:25 #36 Renat:どういうことですか？ps: 私たちはコンシャスエクスパンダーを持っていません。:)2枚目の写真では、TotalTraders = 1985となっています。TesterGraphReport2010.05.13.csv には、3856 件のエントリ/取引があります。 そして、レポートには4482件のトランザクションが含まれています。グラフを把握した。最大限のズームアップを支援しました。これですべてのトレードが表示されました。 Rashid Umarov 2010.05.13 15:30 #37 1Serg::)2枚目の写真では、TotalTraders = 1985で、チャート上に約40人いることがわかります。ファイルTesterGraphReport2010.05.13.csvには、3856のエントリ/トランザクションがあります。そして、レポートには4482件のトレードが掲載されています。取引数（売買取引数）とクローズドポジション数は通常一致しません。より詳細な情報が欲しい（添付の報告書） Renat Fatkhullin 2010.05.13 15:31 #38 質問をできるだけ正確に述べてください。 1Serg 2010.05.13 15:58 #39 Renat:できるだけ正確に質問を組み立ててください。OKです。明日、サービスデスクを通じて手配します。 Ruslan Khasanov 2010.05.18 16:12 #40 エージェントの種類（ローカル/リモート）をプログラムで定義することは可能ですか？ 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
グラフを開く」コマンドを見てください。
テスト開始時の「ホーム」ボタンがとても便利だったので、未テスト期間は隠した方が良いと思うのですが...。
また、注文のダブルクリック→チャート上のある場所への移動ができない（以前のように）。
EAに金融商品をリストアップすれば、EAが取引してくれるようになったのですね？例：2つのMAクロスで取引を開始・終了するEAを持っています。EAの冒頭に通貨ペアを記載し、その通貨ペアで取引することは可能ですか？あるいは、異なる通貨ペアのチャート分析をExpert Advisorに規定し、その分析に基づいてExpert Advisorが取引を開始する必要があります。そうだろ？
Expert Advisor 自体は、目的の金融商品（すべてでも可）にアクセスし、それらを分析し（履歴、指標を参照）、任意のシンボルで取引を行う必要があります。
Expert Advisorは、外部から 何を取引するか指示される必要はありません。実際の取引（これはMT4にもあった）でも、テスター（これはMT5にもあった）でも、欲しいものを取るべきです。
MetaTrader 5では、多通貨テストは透過的に動作しています - 他のシンボルのすべてのデータはExpert Advisorの要求に応じて提供されます。つまり、「記号1,2,3を有効にする」以外の手動操作を必要とせず、「欲しいものが手に入る」モードが機能するのです。
Renatさん、テスターで複数の通貨ペアを一度に選択できるようにするのは難しいですか？なぜ、それが必要なのかを説明します。あるアルゴリズムがあるんです。すべての通貨は異なる市場性を持っているので、異なる通貨での動作を確認したい。それゆえ、テイクやストップなどが異なるのです。あとは、テスターで各通貨のアルゴリズムを実行し、結果を記録する必要があります。テスターで必要な通貨を選択し、通貨ペアごとに結果を表示しながら最適化を行いたい。 夜にセットして寝れば、朝には全通貨の結果が一度に得られるので便利です。
すべてのトレードをチャートで見たい。
どういうことですか？
ps: マインドエクスパンダーはありません。
どういうことですか？
ps: 私たちはコンシャスエクスパンダーを持っていません。
:)
2枚目の写真では、TotalTraders = 1985となっています。TesterGraphReport2010.05.13.csv には、3856 件のエントリ/取引があります。
そして、レポートには4482件のトランザクションが含まれています。
グラフを把握した。最大限のズームアップを支援しました。これですべてのトレードが表示されました。
:)
2枚目の写真では、TotalTraders = 1985で、チャート上に約40人いることがわかります。ファイルTesterGraphReport2010.05.13.csvには、3856のエントリ/トランザクションがあります。
そして、レポートには4482件のトレードが掲載されています。
質問をできるだけ正確に述べてください。
できるだけ正確に質問を組み立ててください。
OKです。
明日、サービスデスクを通じて手配します。