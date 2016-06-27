ストラテジーテスター（未来への問いかけ） - ページ 3

BoSyA писал(а) # :
Renatさん、テスターの機能についてもう少し詳しく教えてください。例えば、チャートデータや取引データを独自のテキストファイルから読み込むことは可能でしょうか？

カスタムチャートを読み込むことはできません。取引口座の履歴のみが使用されます。

すべてのファイル操作が可能で、問題なく信号を読み取ることができます。


来週には、テスターの詳細情報＋スクリーンショットを公開したいと思います。

 
Expert Advisorから自動最適化機能を呼び出す予定はありますか？ 例えば、Expert Advisorを定期的に最適化した場合の収益性を長期的に評価する必要があります。だから、変数の値だけでなく、最適化ルール（例えば、最適化期間の選択）を使って、ストラテジーをテスト（あるいは最適化）できるようになれば、画期的だと思うのだが......。
 

もう一つの質問ですが、最適化のパラメータとして変数ではなく、例えば何千もの要素を持つ配列を設定することは可能でしょうか（もちろん遺伝的アルゴリズムを使って）。

sereganlp:
Expert Advisorから自動最適化機能を呼び出す予定はありますか？ 例えば、Expert Advisorが定期的に過剰最適化されることを前提として、長期的に収益性を評価する必要があります。だから、変数の値だけでなく、最適化のルール（例えば、最適化期間の選択）までも弄って、戦略をテスト（あるいは最適化）できるようになれば、画期的だと思うのだが......。
この願いに参加する。EAから取引しながら最適化を行うことができれば、より簡単になります。
 
ストラテジーテスターに「見える化」は実装されるのでしょうか？
 
PSIH:
ストラテジーテスターに「見える化」はあるのでしょうか？

はい、次のビルドでは、"Open on Chart "コマンドでチャート上にトレードを表示しますが、rltimeのビジュアライゼーションはその後になります。
 
papaklass:

レナート、多通貨テスターはどこですか？私のテスターでは、ペアのオプションは1つしかありません。

EAコードで取引する金融商品を指定する - テスターでは、指定/選択された金融商品だけでなく、任意の金融商品で取引できるようになりました。
 
Renat:
はい、次のビルドでは、"Open on Chart "コマンドでチャートにトレードを表示しますが、rltimeのビジュアライゼーションはその後になります。
273の次のビルドが出ましたが、トレードの表示が見当たりません。
 
1Serg:
273の別ビルドが出たので、トレードディスプレイが見つかりませんでした。

チャートを開く」コマンドをご覧ください。


 
Renat:

グラフを開く」コマンドを見てください。


ありがとうございます、そうしました。:)
