Renatさん、テスターの機能についてもう少し詳しく教えてください。例えば、チャートデータや取引データを独自のテキストファイルから読み込むことは可能でしょうか？
カスタムチャートを読み込むことはできません。取引口座の履歴のみが使用されます。
すべてのファイル操作が可能で、問題なく信号を読み取ることができます。
来週には、テスターの詳細情報＋スクリーンショットを公開したいと思います。
もう一つの質問ですが、最適化のパラメータとして変数ではなく、例えば何千もの要素を持つ配列を設定することは可能でしょうか（もちろん遺伝的アルゴリズムを使って）。
Expert Advisorから自動最適化機能を呼び出す予定はありますか？ 例えば、Expert Advisorが定期的に過剰最適化されることを前提として、長期的に収益性を評価する必要があります。だから、変数の値だけでなく、最適化のルール（例えば、最適化期間の選択）までも弄って、戦略をテスト（あるいは最適化）できるようになれば、画期的だと思うのだが......。
ストラテジーテスターに「見える化」はあるのでしょうか？
レナート、多通貨テスターはどこですか？私のテスターでは、ペアのオプションは1つしかありません。
はい、次のビルドでは、"Open on Chart "コマンドでチャートにトレードを表示しますが、rltimeのビジュアライゼーションはその後になります。
273の別ビルドが出たので、トレードディスプレイが見つかりませんでした。
チャートを開く」コマンドをご覧ください。
グラフを開く」コマンドを見てください。