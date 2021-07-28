MT5への願い - ページ 47

lea:

よし、そんなに重要なら、C++の代わりにJavaを使おう。また、バイトコードへの翻訳 :)言語基準を見直せということでしょうか。

ユニバーサルタイプの追加要求では、ちょっと物足りない。 テンプレートを要求すべき。また、ユニバーサルタイプはOOPで十分です。

テンプレートとして実装することで、任意の型のパラメータを渡す 実装が可能になることが大きなポイントです。

これにより、コード量が大幅に削減されます。余計なオーバーロードを作る必要はなくなる。初期化時のチェックだけで、問題ありません。

これまでのところ、すべての型について、入力パラメータを持つ各関数を14回オーバーロードする必要があることが判明しています。

Urain:

テンプレートとして実装させれば、どのようなタイプのパラメータ渡しも実装できるようになるのが主なポイントです。

これにより、コードのサイズを大幅に削減することができます。余計なオーバーロードを作る必要はなくなる。初期化時のチェックだけで、問題ありません。

これまでのところ、すべての型について、入力パラメータを持つ各関数を14回オーバーロードする必要があることが判明しています。

Visual BasicでDLLを書くことができます - それは "variant "ユニバーサルタイプをサポートしています。もちろん、それが自分に合っていればの話ですが。
 
-Alexey-:
Visual BasicでDLLを書くことができます - それは普遍的な型 "variant "をサポートしています。もちろん、それが自分に合っていればの話ですが。

:o)

小さな男の子が牛を交尾に導いています。牛が大きくなった。牛は頑として行こうとしない。

通行人が彼に尋ねる（原文のまま転記）

-牛をどこに連れて行くんだ？

-牛に、繁殖のために。

-そして、それができないのか？

-ニ、マウジーボトル自身は牛です。

:o)

ご忠告ありがとうございます、でもmql5で戦います。

 
-Alexey-:

1.111e5と9.999e4はクリアです。でも、これを見比べないといけないんです。9.9999999999999999999999968e-017（桁の精度が落ちることについて追記しました）。ヘルプによると、DBL_EPSILONより 小さい差の数値は区別がつかないと 考えるべきとのことです。すみません、もし分かりにくかったら - 今、勉強中なんです :)特にインデックスに関する情報をありがとうございました。

一番面白いのは ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))通常の有線通信事業者でも、超精密計算に切り替えている......。

マイホームナンバーの内訳はこんな感じです。


AlexSTAL:

いたずら ))))))))))))))))))))))))))))))))通常の有線通信事業者でも、超精密計算に切り替えている......。

マイホーム番号の詳細はこちらです。


何を隠そう...。MT5のような人間の思考のダイヤモンド（プログラム可能な強力なトレーディングプラットフォーム）と尊敬される開発者-プロフェッショナルの仕事は、そのすべての面で輝くべきであり、計算の正確さは、計算の速度と柔軟性の可能性を最後まで実現する、それらの面の一つでなければならないと信じています )))))))))))))))。
 
-Alexey-:
何を隠そう...。MT5のような人間の思考のダイヤモンド（誇張でなく、強力なプログラム可能な取引プラットフォーム）と、尊敬する開発者-プロフェッショナルの活動は、そのすべての面で輝くべきであり、計算の正確さは、プログラムに最後まで組み込まれた、計算の速度と柔軟性の可能性を実現する、その面の一つであると信じています )))))))))です。
サービスデスクに手紙を 出すことをお勧めします。たくさんの希望があり、開発者にも同じくらい優先順位があり、アプリケーションがどこかに行ってしまうということはないでしょう。
Yedelkin:
サービスデスクに手紙を 出すことをお勧めします。要望はたくさんあるし、開発者も優先順位の高い仕事を同じくらい持っているし、要望がどこかに行ってしまうこともない。

イエデルキン 様、アドバイスに従いました。会社の担当者は、私の希望に感謝し、検討するとのことでした。また、この機能は、肯定的な決定がなされた場合、半年から1年以内に実施することが可能であるとも付け加えた。


開発者の皆様、インジケーターの実行中（計算実行中）に、タスクマネージャーでCPU負荷が50％と表示されることに気づきました。すぐに、テスターのように全コア、あるいは設定可能な数で100％（もちろん、独占アクセスモードではない）使用したいという希望が生まれました - テスト中の総負荷は約100％。あと50％は大いに必要ですまた、リモートエージェント（他の自宅のパソコン）を使って計算を高速化できるようにすること。他のスレッドで、GPUを使えたらいいなということを書きましたが、そのようなシステムはすでに誰かが実装していると聞きました。 これは現実的なのでしょうか、それともそのような解決策はMT6の特権になる可能性があるのでしょうか？

-Alexey-:

開発者の皆様、インジケータが動作中（計算中）、タスクマネージャにCPU負荷が50％と表示されることに気づきました。すぐに、テスターのようにすべてのコア、あるいは設定可能な数のコアを100%（もちろん、モノアクセスモードではなく）使用したいという願望が生まれました - テスト中の総負荷は約100%。あと50％は大いに必要だ!また、リモートエージェント（他の自宅のパソコン）を使って計算を高速化できるようにすること。他のスレッドで、GPUを使えたらいいなということを書きましたが、そのようなシステムはすでに誰かが実装していると聞きました。 これは現実的なことなのでしょうか、それともそのようなソリューションはMT6の特権になる可能性があるのでしょうか？

全コアというアイデアは確かに良いのですが、そうするとマルチスレッドに手を出すことになり、私の理解ではマルチスレッドが（少なくとも今のところ）MTの主な問題点です。

グラフィカルコプロセッサやエージェントを使用することは、私にはかなり疑わしいことのように思えますが（ほとんどの場合、役に立つよりも問題が多いでしょう）、いくつかのローカルコア（少なくとも2つ）を使用することはおそらくかなり可能でしょう。

追記

また、WinAPIや 独自のDLL（代替）を使った「マルチスレッド」の実現について、誰か考えたことがあるのでしょうか？

また、この件に関する開発者の意見も興味深いです。それとも、Fix APIによって この問題が完全に取り除かれると考えているのでしょうか（部分的には取り除かれるのでしょうが）。

 

MT5のタイミング（ツールウィンドウの位置）を修正してくれた、特にMetaQuotesの スタッフ、プログラマーに感謝します。MT4でも同じようにお願いします。新年のご成功をお祈りいたします。

 

Expert Advisor が接続されているチャートのシンボルのティックフロー（NewTick イベント）を無効化する方法が見つかりません。

もしそのような方法がないのであれば、Expert Advisor がアタッチされているチャートに、シンボルのNewTick イベントをプログラムで発生させないようにするラジオボタン機能を導入することを提案します。

説明する。Expert Advisor がそのチャートのシンボルのティックの処理を提供しない場合、このシンボルのNewTick イベントを継続的に生成すると、この EA が処理するイベントキューがオーバーフローすることになります。

