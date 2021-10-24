Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 5

)))また、ランダムな過程に決定論的な要素がない場合、どのように予測するのでしょうか？

それにもかかわらず予測可能な非決定性系列の例を挙げてください。

はい。

denis.eremin:

何人いるんだろう...。


言いたいことはわかるんです。例が欲しかったんです。さて、FXでトレードに適したパターンを切り分けることは可能なのでしょうか？

 
言いたいことはわかるんです。例が欲しかったんです。では、FXの取引に適したパターンを抽出することは可能なのでしょうか？

勿論

 
最尤の原理を理解するのが難しいのですが...）助けていただけますか？

やってみる)まず、尤度とはサンプリング分布の密度のことだと言っておこう。サンプルとパラメータの関数である。そこに実験で得られたサンプルの値を代入すると、パラメータの関数になる。この関数が最大になるようなパラメータ値を求め、その値を要求値（パラメータ値の推定値）として宣言する。

基本的にはシンプルですが、サンプリングとは何か、つまり1つの言葉が2つの異なる概念に使われていることを理解する必要があります。また、標本の分布密度とは何か、標本が独立した等分布の値のベクトルである場合の分布密度とは何かを知っておく必要があります。

 

理論家は「ランダム」という概念を研究していないことを指摘しておきたい）「確率」という概念があり、「ランダム」という言葉は「ランダムイベント」「ランダム変数」などという用語を作るためだけに使われている。この話題には「ランダム変数にランダムはない」という数学ジョークも あるくらいだ（笑）。

確率的」という言葉は、「確率的」に置き換わることもあれば、「無作為」に置き換わることもある。"ストキャスティックス "は、決定論を非常に複雑にアレンジした "カオス "という概念との対比で使われることが多い。

Zaslavsky G.M., Sagdeev R.Z. Introduction to nonlinear physics: from pendulum to turbulence and chaos.「非線形物理学入門：振り子から乱流、カオスまで」（日本評論社）。


Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса
Даётся представление о характерных нелинейных процессах современной классической физики для частиц и полей. Приведены многочисленные примеры. Рассматриваемые явления естественным образом включают как регулярные процессы, так и динамический хаос и турбулентность. Чтение книги не требует от читателя специальной подготовки. Для студентов старших курсов и научных работников, интересующихся методами приложениями современного нелинейного анализа.
 
denis.eremin:

)))また、ランダムな過程に決定論的な要素がない場合、どのように予測するのでしょうか。

それにもかかわらず予測可能な非決定性系列の例をあげよ。

なぜ予測するのか？すべてのグラフは管理可能です。大切なのは、目を鍛えて学ぶこと。あとは経験ですね。そのためのチャートとインジケーターがあるじゃないですか。問題は、アプリケーションだけです。キセルで同じランダムは、とても良いことだと思います。
確率的な層におけるダイナミクス




http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf

