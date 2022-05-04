リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 61

Georgiy Merts:

ファーストネームで済ませましょう。同僚同士がファーストネームで話すなんて馬鹿げてる。

デモテストについてですが、どのTSもいつでも動作を停止する可能性があります。しかし、やはり実際の取引では、履歴で最適化されているだけでなく、デモ口座で利益が出たシステムを利用するのが望ましいと思います。実は、TSリーグの仕事は、「TSプール」を作ることであり、そこから、すでに最適化され、デモ口座で良い結果を出しているシステムを常に見つけることだと、私はすでに繰り返し述べてきました。

フィッティングの分散」について。何を言っているのか、よく理解できないのですが。入力は3種類、方向は2種類、エスコートは4種類です。TSのバリエーションは全部で24種類。これらのバリエーションはそれぞれオプティマイザーを通して実行され、パラメータの最適なセットは、デモ口座に設定されたExpert Advisorに「パック」されます。もしこのセットが「統計的アーティファクト」であった場合、TSは良い結果を示さないでしょう。そして、このセットが本当に市場の特殊性を利用しているのであれば、ほとんどの場合、システムはしばらくの間、以前と同じ挙動を示すことになります。そのような振る舞いをする確率が最も高いシステムを選択することが課題である。

オン／オフ」についてそうなんです。もう何度も書いていますが、どんなTSでも儲かる時期と損する時期があり、損する時期の方が儲かる時期より長いと確信しているのです。そして、常に利益を得るには、一連のシステムの中で常に切り替えるしかない。そして、このセット自体が、市場 行動のバリエーションをできるだけ多くカバーする必要があります。

はい、ファーストネームで話しましょう）。

分散によって...順列の数によって、調整の結果、起こりうるすべての結果を意味しました。

すべて試すと、すべての可能な結果の分散が得られます。

もし，サンプルの結果のセットが正であれば（少なくとも広がりをカバーしていれば），そのアルゴリズム法は条件付きで有用である．

時々過剰最適化をしていれば、1万年後にはデモテストで1対1で勝てる可能性が高いです。

そうすれば、履歴を残す時間を大幅に短縮できます)))

一方、オプティマイザーは、かなりうまく処理してくれます。

---

あなたの方法を考慮すれば、いくつかのアルゴリズムによると、有用なExpert Advisorを有効にし、有害なものを無効にすることができます。

となると、一つのアルゴリズム（上で定義した方法）の有用性は重要ではありません。

でも、そうすると、あなたの方法自体が論理的に理解しにくいのですが......。証明も反証もしない...

少なくとも、自然界にそのようなアルゴリズムが存在するのか、という問いには答えたいという思いがあります。

が存在する論理的な前提条件を教えてください。

答えよりも疑問の方が多い。

---

もうひとつは、結果のばらつきの中で、それぞれ個別にプラスの結果を出す有用なアルゴリズムがあれば

しかし、ドローダウン、バラツキなど、なぜか個々には遊べないのです。

平均化するために束ねた方が便利なのでは...？たとえそれが最終的なプラスを減らすことになったとしても。

私は最初、この特殊な平均化の方法を適用しようとしているのだと思いました。

---

ここでは、条件付き正則アルゴリズムの例（わかりやすくするために）を示します。

アルゴリズムは、何らかの論理的なパターンに従って順序を配置する。

変数が4つだけで、定数は1つ、つまり順序の削除のステップです。

そして、何らかの形で結果に影響を与える3つの変数。

SL、TP、発注のステップ。

私たちの常識と確率領域の理解に従って、設定範囲を限定してみましょう。

SLとTPは40～70の間で設定しますが、40以下の値はスプレッドに強く依存することに留意してください。

であり、70を超える値は、サンプルのアウトカム数を減少させ、十分にサンプルをカバーできないこと、また

SLとTPの精度はかなり差があります。

オーダースプレッドは58から70です。同じように実行精度が低くなる可能性があることです。

合計で12,494通りの結果が考えられます。

EURUSDで10年間運用させてください。

クラウド

計算してみよう。

全取引の合計利益：26 441 561。

総取引数：24 192 214。

このような条件付きの有用なアルゴリズムの問題点は、プレイアビリティの低さです。10年のうち1年で全利益の80％を獲得することができるので

で、それ以外は50％50％、悪く言えばそれ以上の利益率です。

おそらく誰もが似たようなものを持っているのではないでしょうか。

それは、もしみんながそのようなユニークな1を割り引いたら、補完、平均化、ドローダウンを吸収するなどの原則で接続しようとすることができます...。

と確認する・・・火星に生命は存在するのか)

ジョージはすでに多くのEAを1つのバンドルにバンドルする手法を作り、テストしており、それらは機能しているのでなおさらだ)

チップを提案する)。

 
Serqey Nikitin:

私は（そして他のすべてのトレーダーも）TSが正しく動作していることを確認する必要があるのです。

聞こえないのはお前だろーが、ファーストネームで済まそうって言っただろーが。

Shared Projectsに接続し、モジュールをコンパイルし、テスターで実行し、テスターの確認を受ける。信号で実行し、信号の確認を取る。

 
vladzeit:

しかし、すべての可能性を追求するのは困難です。TCでは、最低でも4つのパラメータを持っています。ここなら、まだ余裕で全部試せます。しかし、パラメータが8つもあるとなると？

そこで、すべての変量ではなく、遺伝的バックテストとフォワードテストで得られた変量だけを取り出し、それらを集めて、バック期間とフォワード期間の取引の質が最も近く、全体の取引結果がプラスになるようなパラメータセットが最適だと考えています。

実は、これが安定した組み合わせを見つける方法の一つなのです。今のところ、効果があることを確認できるほどの統計データはありません。私は観察を続けています。

 
Serqey Nikitin:

何度も言いますが！！マニュアルモードでトレードを決済できる可能性があります・・・テスト結果にはそのような可能性はありません・・・。

こんなのバカバカしい。)))子供の遊びのようなものです。

なぜ、ジョージーに必要なんだ？

 
Boris Gulikov:

まあ、それはそれでバカバカしいんですけどね。)))幼稚園

ジョージーに何の用があるんだ？

2年間のテストという証明された手順があるのに、なぜ私はカモにされねばならないのか。
 
Georgiy Merts:

いいえ、そんなことはありません。さて、ここからが本題です。

オプティマイザーを実行すると、パラメータのセットが見つかりました。その後、このセットをデモに置いて、トレードの様子を見ます。単純に蓄積された履歴に定期的に起動すればいいということでしょうか。1台で済むと便利ですし、月に1回くらいは調整が必要ですからね。しかし、多くのシステムを持っていて、毎日いくつものシステム（時には10ものシステム）に最適化が必要となると、それはもう大変なことです。

まさに、「システムのサイクル」が常に回っているTCリーグを思いついたわけです。その非常に複雑なExpert Advisorが、シンプルなものと同じスピードで動かなくなった後、私は「シンプルなシステムをたくさん作ろう」と決心したのです。そうして、おっしゃるとおり、選び始めたのです。セントにはいくつかのシステムを載せました。今は、システムが動かなくなったので、交換が必要です...。残った中で一番良さそうなシステムを、一度セットアップして、起動してみると...おっと...。そして、それはもう最高のものでさえないことがわかった...。次の作品に取り掛かったら、ベストではない...。いくつかのシステムを試した後、ようやくまだ使えそうなものを見つけたのですが...。エンジンをかけると...

その1週間後、私のセンチビックに搭載していたシステムの1つが誤った結果を示し、交換することになったのです...。残っているものを開封して、今、ずっと探しているところです...。この場合、自分ではうまくいっていると思っていたシステムが、実は過剰な最適化を必要とすることが山ほどあるのです。

そこで、「TCプール」というものがあるはずだと考えたのです。リーグ戦のアイデアを思いついた。フォーラムのメンバーと共有しました。それで、自分でリーグを作り始めたんです。今は、「1つ取っても効かない、もう1つ取っても効かない、3つ目も効かない」という状況はないんですね。機能するシステムの一覧は必ずあります。つまり、タスクは完了したのです。

次の課題は、うまくいったものの中から、最も弾力性のあるものを選ぶこと、それが私の仕事です。

聞こえないのか、聞きたくないのか？

すべてのタスクは自動的に行われるはずです。過剰な最適化も。人が介在せず、すべての作業を自ら行うことができるアドバイザーが必要です。そうすれば、テスターで動かしてみて、何か出てくるかどうか、答えが出るはずです。

今は、真実を直視しようとしない頑固者のように見えます。開発者、科学者としての意欲。できるだけ長く..."中尉" "子供は好きか？子どもたちではなく、その過程を！"

 
Andrey Khatimlianskii:

だから、この作業（ベストなものを選ぶ）以外は、ほとんど自動化されているんだ

選択せずに - すべてがそのまま自動化されているので、私はただシステムの過剰最適化のプロセスを観察し、その中で最も優れたものをレポートとして投稿しています。

もし、同じシンボルに強いトレンド系と強いフラット系を設定した場合、スプレッドの存在だけで利益を出すことはできません。また、どちらのシステムも深刻な赤字になることが明らかなのに、「どっちもどっち」というのはどうなんでしょう!

どこが「真実に向き合おうとしない」のか・・・。どんな「真実」を語っているのだろうか。システム全体では利益を出せないということですか？それは事前に分かっていたことで、TCリーグの趣旨とは違う。目的は、「何をすれば儲かるか」から「すでに儲かっているものの中から、最も安定したものを選ぶにはどうしたらいいか」という問いかけに移ることだった。それはかなり解決されたと思います。次は、この最も重要で最後の質問です。

 
Serqey Nikitin:
2年間のテストに合格し、問答 無用で 購入できるのだから、どうしてカモにされなきゃいけないんだ？

なぜ「カモを演じる」必要があるのか？

手持ちのカードはすべてお渡しします

私のレポートは、「私の言葉を信じて」くださる方のためのものです。

投資パスワードとShared Projectsへの接続（連休明け）は、私を信じない人のために。

もし私が信じられないなら、プラグインしてコンパイルし、チェックしてみてください - あなたは自分自身を信じる、私は願っています？

 

現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。

バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質でベスト20。

取引品質のベスト5チャート。


要約すると好事家に成り上がり者はおらず、ほとんどのシステムがレーティングに古くから参加しており、その中で真剣勝負が繰り広げられている。

TS 642952が1位を占める - AUDCADのジグザグピークに指値注文でエントリーする際の末尾のTP。すでに3週にわたってランキング入りし、直近の2週は1位をキープしている。先週は2回のトレードを行い、トレードの質を少し下げている。

第2位は、TC 442122 - EURJPYの固定TP-SL（とブレイクイーブンへのロール）によるジグザグピークでの指値注文でのエントリーです。このシステムは6週目の視聴率で、1位を取ることはないが、トップ5にはよく入っている。先週は5回の取引を行い、トロブリの質は若干向上した。

第3位はTS 740142 - EURUSDのトレーリングTP付きジグザグピークでのストップオーダーによるエントリーです。このシステムは長い間評価され続け、時には1位をキープすることもある。 先週は3つの取引を行い、取引の質を顕著に向上させた。

第四位はTS 543350によって占有されている - CADCHF上のEMAと価格のクロスで示されたトレンドに対する "インパルス "バーで反転します。先週はシステムがトレードを完了していないため、トレードの質は若干低下していますが、4位をキープしています。

5位はTS 640150 - EURUSDのEMAと価格のクロスで示される、トレンドに反する「インパルス」バーでのエントリーで、トレーリングTPを使用しています。

 
Georgiy Merts:

私のレポートは、「私の言葉を信じて」くださる方のためのものです。


もし私が信じられないなら、プラグインしてコンパイルしてチェックしてみてください - あなたは自分自身を信じますか、私は願っています。

なぜ、あなたの仕事をしなければならないのか......？- なぜ、あなたの実証されていない戦略を私がテストしなければならないのですか？ テストしなければならないのです。(そして、デモはその代わりにはならないのです。）

あなたはテストを持っていた場合、あなたは一度に表示されます - この協力を継続するかどうか... しかし、それは怪しげなベンチャーです - あなたはあなたの時間の多くを失う可能性があります...と最終的に - 1 "ゼロ" ...。

