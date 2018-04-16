なぜ機械学習でPythonが流行っているのか？ - ページ 4 123456789 新しいコメント Alexey Volchanskiy 2018.04.12 21:54 #31 サンサニッチ・フォメンコ以下は、Rによるルーブリック です。 ここでは、時系列に関する セレクションを紹介します。 ここでは、 機械学習についてご紹介します。 ここで、マイクロソフトのRが登場します。 以下は ロシア語の抜粋です。 以下、質問です。 ウェーブレットに関するパッケージはいくつかあり、例えば、waveletsがあります。それを開くとリンクがあり、ウェーブレットをトレーディングに応用する方法を教えてくれる本がたいてい見つかります。 全集があるのですが、一度に見つからないので、見つかったら送りますね。 Rは主流です。もし何か見つからないことがあれば、尋ねてください。私のRに関する知識は非常に限られていますが、明らかにあなたより多く持って います。私の知識はゼロに近いです ))OK、FIRフィルタの係数を計算するパッケージを探したいのですが。しかも、ウィンドウズ方式（長いフィルターが得られる）ではなく、Equirippleで。 Matlabでは、このようなユーティリティを使うだけで、シンプルで便利です。Rにそんなものはないだろう。でもやっぱり探してみてください、記事で紹介しますから )) そして、係数をファイルに書き込むことで、任意のフィルタを計算するコードを書くことができ、それがこのユーティリティが生成するものです。あとは、係数を書く部分を追加するだけです。昔から行われていることで、あまり利益にならないので、ここでは引用しません。 function Hd = getFilter %GETFILTER Returns a discrete-time filter object. % MATLAB Code % Generated by MATLAB(R) 9.3 and DSP System Toolbox 9.5. % Generated on: 12-Apr-2018 22:48:35 Fpass = 0.2; % Passband Frequency Fstop = 0.3; % Stopband Frequency Apass = 0.01; % Passband Ripple (dB) Astop = 60; % Stopband Attenuation (dB) h = fdesign.lowpass('fp,fst,ap,ast', Fpass, Fstop, Apass, Astop); Hd = design(h, 'equiripple', ... 'MinOrder', 'any', ... 'StopbandShape', 'flat'); % а из объекта Hd уже можно вытащить коэффициенты и много чего еще *** Alexey Volchanskiy 2018.04.12 21:57 #32 ロフィルド分散型機械学習（Spark、MXNet、Hadoop）の標準はJava（Scala）です。 RやPythonは、これらのシステムを利用するためのリンクモジュールがあるだけで、本格的なサポートはしていません。なぜ、Googleはハードウェアに、Androidプロジェクトで多くの実績があるJavaではなく、Pythonを選んだのだろうかと思いました。たとえば、ゼロから生まれた2つのIDE、Android Studio。 forexman77 2018.04.12 23:55 #33 ところで、先ほどStackoferflowで質問してみました。1時間かかって、メッセージを送ることができませんでした。段落の位置が違うとかなんとか。 恐ろしくくだらないリソース、無駄に好きじゃなかった。 Roffild 2018.04.13 00:24 #34 TensorFlowは C++で、APIのみPythonで作られています。 SparkはPythonのコードを実行することもできます。 Grigoriy Chaunin 2018.04.13 03:38 #35 顔が真っ青になるまで議論してもいい。Pythonはアカデミックな分野では非常に一般的で、科学的な計算にも使われています。実は、それが彼らのスタンダードなのです。MEのスタンダードです。マクロソフトは、そもそもNSライブラリをPythonにチューニングしています。これが事実です。そして、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。Pythonはシンプルかつ強力な言語であり、多くのライブラリが用意されています。そのため、科学的な計算のために普及したのです。 Rashid Umarov 2018.04.13 04:29 #36 しかし、私にとっては、その答えは、ハブの記事 -Python, Delphi and C++ through a eyes of a scientist / Habrahabr に完全に示されています。 また、記事に対するコメントも興味深かったです。 Python, Delphi и C++ глазами учёного 2021.02.18habrahabr.ru Статья про использование Python в научных вычислениях подтолкнула меня написать эту статью. Это история, случившаяся со мной и с коллегами 6 лет назад. На тот момент я уже достаточно подразобрался с Delphi и Python, но только теперь я ощущаю что достаточно поработал с C/C++, чтобы здраво оценить время на «ремонт» сломанного кода и вообще —... Alexey Volchanskiy 2018.04.13 07:08 #37 ラシード・ウマロフ枝葉の質問について疑問に思ったことはありませんが、私にとっては、habraの記事 -Python, Delphi and C++ through a eyes of a scientist / Habrahabrに その答えが完全に示されているのです。 また、記事に対するコメントも興味深かったです。読みました、こんな無意味なことがhubrahabrに掲載されるなんて不思議です。尊敬するラシードが馬鹿にすることにしたんだろう )))一般的には、このフォーラムでOOPの害について無茶苦茶な議論をしているのを思い出すのですが )) いわゆる「科学者」の愚かな発言をいくつか紹介します。 OSのクラッシュにより、ログファイルが保存される保証はありません。(from me - it's his program that somehow crashes OS!!!)------------インタープリタのマジックで、優秀なPythonは私の番号がどれだけのメモリを必要とするかを見て、必要な分だけ正確に割り 当てることができるのです。----------- Windowsのコードは少なくともOSコードのあるメモリ領域に入り込んでクラッシュさせることができます。----------しかし、直感的な「素朴な」Pythonのコードは、ほとんどの場合、期待通りに動作するのです。Pascalで同様のコードを書いても、必ずしも正しく動作するとは限りません。まあ、素朴なCのコードは、特別な知識がないと、ほぼ100％コンパイルすらできませんが。----------- 削除済み 2018.04.13 07:23 #38 そこでいろいろと悩んだ結果、記事を書いてくれたのです :) Alexey Volchanskiy 2018.04.13 07:28 #39 マキシム・ドミトリエフスキー 彼らは記事を書くのに十分な悲しみを持っている :)彼らは科学の殉教者である））彼らは間違った舌を与えられている。 Rashid Umarov 2018.04.13 07:37 #40 アレクセイ・ヴォルチャンスキー読みました、こんなくだらないことがhubraに掲載されるなんて不思議です。尊敬するラシードがバカにすることにしたと理解しています ))。一般的には、このフォーラムでOOPの害について無茶苦茶な議論をしているのを思い出しました）。誰かの戯言、冗談ではありません。科学者の「批判者」と同様に、あなたが理解できなかっただけです。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
以下は、Rによるルーブリック です。
ここでは、時系列に関する セレクションを紹介します。
ここでは、 機械学習についてご紹介します。
ここで、マイクロソフトのRが登場します。
以下は ロシア語の抜粋です。
以下、質問です。
ウェーブレットに関するパッケージはいくつかあり、例えば、waveletsがあります。それを開くとリンクがあり、ウェーブレットをトレーディングに応用する方法を教えてくれる本がたいてい見つかります。
全集があるのですが、一度に見つからないので、見つかったら送りますね。
Rは主流です。もし何か見つからないことがあれば、尋ねてください。私のRに関する知識は非常に限られていますが、明らかにあなたより多く持って います。
私の知識はゼロに近いです ))OK、FIRフィルタの係数を計算するパッケージを探したいのですが。しかも、ウィンドウズ方式（長いフィルターが得られる）ではなく、Equirippleで。
Matlabでは、このようなユーティリティを使うだけで、シンプルで便利です。Rにそんなものはないだろう。でもやっぱり探してみてください、記事で紹介しますから ))
そして、係数をファイルに書き込むことで、任意のフィルタを計算するコードを書くことができ、それがこのユーティリティが生成するものです。あとは、係数を書く部分を追加するだけです。昔から行われていることで、あまり利益にならないので、ここでは引用しません。
分散型機械学習（Spark、MXNet、Hadoop）の標準はJava（Scala）です。
RやPythonは、これらのシステムを利用するためのリンクモジュールがあるだけで、本格的なサポートはしていません。
なぜ、Googleはハードウェアに、Androidプロジェクトで多くの実績があるJavaではなく、Pythonを選んだのだろうかと思いました。たとえば、ゼロから生まれた2つのIDE、Android Studio。
ところで、先ほどStackoferflowで質問してみました。1時間かかって、メッセージを送ることができませんでした。段落の位置が違うとかなんとか。
恐ろしくくだらないリソース、無駄に好きじゃなかった。
TensorFlowは C++で、APIのみPythonで作られています。
SparkはPythonのコードを実行することもできます。
しかし、私にとっては、その答えは、ハブの記事 -Python, Delphi and C++ through a eyes of a scientist / Habrahabr に完全に示されています。
また、記事に対するコメントも興味深かったです。
枝葉の質問について疑問に思ったことはありませんが、私にとっては、habraの記事 -Python, Delphi and C++ through a eyes of a scientist / Habrahabrに その答えが完全に示されているのです。
また、記事に対するコメントも興味深かったです。
読みました、こんな無意味なことがhubrahabrに掲載されるなんて不思議です。尊敬するラシードが馬鹿にすることにしたんだろう )))一般的には、このフォーラムでOOPの害について無茶苦茶な議論をしているのを思い出すのですが ))
いわゆる「科学者」の愚かな発言をいくつか紹介します。
OSのクラッシュにより、ログファイルが保存される保証はありません。(from me - it's his program that somehow crashes OS!!!)
インタープリタのマジックで、優秀なPythonは私の番号がどれだけのメモリを必要とするかを見て、必要な分だけ正確に割り 当てることができるのです。
Windowsのコードは少なくともOSコードのあるメモリ領域に入り込んでクラッシュさせることができます。
しかし、直感的な「素朴な」Pythonのコードは、ほとんどの場合、期待通りに動作するのです。Pascalで同様のコードを書いても、必ずしも正しく動作するとは限りません。まあ、素朴なCのコードは、特別な知識がないと、ほぼ100％コンパイルすらできませんが。
彼らは記事を書くのに十分な悲しみを持っている :)
彼らは科学の殉教者である））彼らは間違った舌を与えられている。
読みました、こんなくだらないことがhubraに掲載されるなんて不思議です。尊敬するラシードがバカにすることにしたと理解しています ))。一般的には、このフォーラムでOOPの害について無茶苦茶な議論をしているのを思い出しました）。
誰かの戯言、冗談ではありません。科学者の「批判者」と同様に、あなたが理解できなかっただけです。