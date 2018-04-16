なぜ機械学習でPythonが流行っているのか？ - ページ 5 123456789 新しいコメント Alexey Volchanskiy 2018.04.13 07:44 #41 ラシード・ウマロフ誰かの戯言、冗談じゃないんです。単に科学者の「評論家」ほど浸透していないだけでしょう。ちょうどいい具合にハマりました。彼は、プログラムがうまくいかないことをトンチンカンなことにしているのです。そして、私が引用したフレーズを読んでみてください。小学5年生なら許せるが、いわゆるサイエンティストには無理だ。 Konstantin Nikitin 2018.04.13 08:59 #42 アレクセイ・ヴォルチャンスキーちょうどいい具合にハマりました。彼は、プログラムがうまくいかないことをトンチンカンなことにしているのです。そして、私が引用したフレーズを読んでみてください。小学5年生なら許せるが、いわゆるサイエンティストには無理だ。なぜそんなに驚いているのですか？ 舌がおかしい人もいるわけで、そういうわけにもいかず......。 СанСаныч Фоменко 2018.04.13 09:35 #43 アレクセイ・ヴォルチャンスキー私の知識はゼロに近いです ))OK、FIRフィルタの係数を計算するパッケージを探したいのですが。しかも、ウィンドウズ方式（長いフィルターが表示される）ではなく、Equirippleで。 Matlabでは、このようなユーティリティを使うだけで、簡単で便利です。Rにそんなものはないだろう。それでも探してみてください、記事で紹介します )) そして、係数をファイルに書き込むことで、任意のフィルタを計算するコードを書くことができ、それがこのユーティリティが生成するものです。あとは、係数を書く部分を追加するだけです。昔から行われていることで、あまり利益にならないので、ここでは引用しません。 ***いや、やらないですね。フィルターに興味がない僕には難しいです。 一般的に、Rは統計のパッケージであるため、フィルタを検索する場合、それは非常に可能な困難であり、フィルタとのパッケージがありますが、私はそのレベルではない、あなたが推論していると思う。 Alexey Volchanskiy 2018.04.13 09:39 #44 サンサニッチ・フォメンコいや、しませんね。フィルターに興味がない私には難しいです。 一般的には、Rは統計学のパッケージなので、フィルタを搭載しているパッケージはありますが、お話のようなレベルではないと思いますので、難しいかもしれませんね。はい、1年くらい前に検索して探したんですが、レベルが......。ほぼ全てのウィンドウボックス窓は自分でできる、簡単だ。統計はまだ必要ないんです。 Serhii Lendych 2018.04.13 14:27 #45 アレクセイ・ヴォルチャンスキーhttps://habrahabr.ru/post/350042/ の記事を読みました。 クールなマシンで、またGoogleはすべてのAPIと開発ツールをPytonで提供しています。でも、なぜかというと、遅いからです。遅い言語を使うなら、かっこいいハードウェアを使う意味はないでしょう？ そうですね、ライブラリはプラスで書かれていて、速いというのは知っています。でも、どうせユーザーコードはpythonなんでしょ。私は長い間パイソンに手を出していたのですが、もしかしたら数年の間に何かとんでもないことが起きて、こんなに普及したのでしょうか？ 何か知っていたら、投稿してください。実用的な課題が出てくると、すべての疑問は消え去ります。Ubuntuのセカンドシステムを1日で入れ、すべてのパッケージを入れ、Pythonでコードを書き、お金を手に入れました。With# すべてを理解しているつもりです。C++に関しては、Sierra Chartsがあるので、歓迎します。確か月額24ドル。 ダウンロードして、説明や例をじっくり見てみると...。そして、2週間という試用期間がゆっくりと過ぎていった。追伸：2週間の無料体験期間は、C#を使い続けていたため、気づかないうちに過ぎていました。 Alexey Volchanskiy 2018.04.13 18:13 #46 セルヒイ・レンディッチ実践的な課題になると、すべての疑問は消え去ります。2台目のシステムとしてUbuntuを1日でインストールし、すべてのパッケージをインストールし、Pythonでコードを書き、報酬を得ました。ですべてクリアしていると思います。C++に関しては、Sierra Chartsがあるので、歓迎します。確か月額24ドル。 ダウンロードして、説明や例をじっくり見てみると...。そして、2週間という試用期間がゆっくりと過ぎていった。そして、私はそれを破った。 追伸：C#で書き続けたため、試用期間の2週間が知らぬ間に過ぎていた。Pythonから始まり、Sharpで終わったんですね。結論から言うと、どうなんでしょうか？ Vladimir Perervenko 2018.04.13 18:47 #47 アレクセイ・ヴォルチャンスキー私の知識はゼロに近いです ))OK、FIRフィルタの係数を計算するパッケージを探したいのですが。しかも、ウィンドウズ方式（長いフィルターが表示される）ではなく、Equirippleで。 Matlabでは、このようなユーティリティを使うだけで、簡単で便利です。Rにそんなものはないだろう。それでも探してみてください、記事で紹介します )) そして、係数をファイルに書き込むことで、任意のフィルタを計算するコードを書くことができ、それがこのユーティリティが生成するものです。あとは、係数を書く部分を追加するだけです。昔から行われていることで、あまり利益にならないので、ここでは引用しません。 ***多くの投稿から判断すると、あなたは多くの計算にMatlabを使用していますね。Rはクライアント・サーバ（Matlab）接続で直接Matlabと連携することができます。パッケージ Matlabr あなたのニーズをすべてカバーしていると思います。 Pythonについて - 今日、PythonのすべてのものはPで完全に実行可能であり、その逆もまた然りです。それぞれ長所と短所があるので、それぞれの長所を生かして併用するのは問題ないでしょう。 グッドラック Alexey Volchanskiy 2018.04.13 18:54 #48 ウラジミール・ペレヴェンコ多くの投稿から判断すると、あなたは多くの計算にMatlabを使用していますね。 Rは、クライアント・サーバ（Matlab）接続で直接Matlabと連携することができます。パッケージ Matlabは、すべてのニーズをカバーするパッケージだと思います。 Pythonについて - 今日現在、PythonにあるものはすべてPで完全に実行可能であり、その逆もまた然りです。それぞれ長所と短所があるので、それぞれの長所を生かして併用するのは問題ないでしょう。 グッドラックなぜこのバンドルが必要なのか理解できない。Matlabは私のニーズをすべてカバーしてくれますが、有料製品（試用版はカウントされません）なので、そのコードを同じ記事に載せることはできませんし、Matlabでのフィルター計算を示すこともできません。だから、Rについて聞いたんです。 そして、Pythonで私はかつて知っていたことを思い出すでしょう。VS 2017にIron Pytonを載せて見てみました。 Grigoriy Chaunin 2018.04.13 20:41 #49 Pythonとは何か、公式サイトからインストールして見る必要があります。Iron Pythonはそうではありません。マイクロソフトの模造品だ。誰からも必要とされていない。私の知る限り、Pythonのパッケージとは互換性がありません。 Alexey Volchanskiy 2018.04.13 23:30 #50 グリゴーリイ チャーニン Pythonを公式サイトからインストールして、Pythonとは何かを確認する必要があります。Iron Pythonはそうではありません。マイクロソフトが作ったものです。誰にも必要とされていない。私の知る限り、Pythonのパッケージとは互換性がありません。https://www.python.org/downloads/ お勧めのバージョンは？バージョン番号と発売日が一致しないことがよくありますね。言語の分岐が違う？ Download Python www.python.org Source and binary executables are signed by the release manager using their OpenPGP key. The release managers and binary builders since Python 2.3 have been: Note: Barry's key id A74B06BF is used to sign the Python 2.6.8 and 2.6.9 releases. His key id EA5BBD71 was used to sign all other Python 2.6 and 3.0 releases. His key id ED9D77D5 is a v3... 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
誰かの戯言、冗談じゃないんです。単に科学者の「評論家」ほど浸透していないだけでしょう。
ちょうどいい具合にハマりました。彼は、プログラムがうまくいかないことをトンチンカンなことにしているのです。そして、私が引用したフレーズを読んでみてください。小学5年生なら許せるが、いわゆるサイエンティストには無理だ。
なぜそんなに驚いているのですか？
舌がおかしい人もいるわけで、そういうわけにもいかず......。
私の知識はゼロに近いです ))OK、FIRフィルタの係数を計算するパッケージを探したいのですが。しかも、ウィンドウズ方式（長いフィルターが表示される）ではなく、Equirippleで。
Matlabでは、このようなユーティリティを使うだけで、簡単で便利です。Rにそんなものはないだろう。それでも探してみてください、記事で紹介します ))
そして、係数をファイルに書き込むことで、任意のフィルタを計算するコードを書くことができ、それがこのユーティリティが生成するものです。あとは、係数を書く部分を追加するだけです。昔から行われていることで、あまり利益にならないので、ここでは引用しません。
いや、やらないですね。フィルターに興味がない僕には難しいです。
一般的に、Rは統計のパッケージであるため、フィルタを検索する場合、それは非常に可能な困難であり、フィルタとのパッケージがありますが、私はそのレベルではない、あなたが推論していると思う。
はい、1年くらい前に検索して探したんですが、レベルが......。ほぼ全てのウィンドウボックス窓は自分でできる、簡単だ。統計はまだ必要ないんです。
https://habrahabr.ru/post/350042/ の記事を読みました。 クールなマシンで、またGoogleはすべてのAPIと開発ツールをPytonで提供しています。でも、なぜかというと、遅いからです。遅い言語を使うなら、かっこいいハードウェアを使う意味はないでしょう？
そうですね、ライブラリはプラスで書かれていて、速いというのは知っています。でも、どうせユーザーコードはpythonなんでしょ。私は長い間パイソンに手を出していたのですが、もしかしたら数年の間に何かとんでもないことが起きて、こんなに普及したのでしょうか？
何か知っていたら、投稿してください。
実用的な課題が出てくると、すべての疑問は消え去ります。Ubuntuのセカンドシステムを1日で入れ、すべてのパッケージを入れ、Pythonでコードを書き、お金を手に入れました。With# すべてを理解しているつもりです。C++に関しては、Sierra Chartsがあるので、歓迎します。確か月額24ドル。 ダウンロードして、説明や例をじっくり見てみると...。そして、2週間という試用期間がゆっくりと過ぎていった。追伸：2週間の無料体験期間は、C#を使い続けていたため、気づかないうちに過ぎていました。
Pythonから始まり、Sharpで終わったんですね。結論から言うと、どうなんでしょうか？
多くの投稿から判断すると、あなたは多くの計算にMatlabを使用していますね。Rはクライアント・サーバ（Matlab）接続で直接Matlabと連携することができます。パッケージ
Matlabr あなたのニーズをすべてカバーしていると思います。
Pythonについて - 今日、PythonのすべてのものはPで完全に実行可能であり、その逆もまた然りです。それぞれ長所と短所があるので、それぞれの長所を生かして併用するのは問題ないでしょう。
グッドラック
なぜこのバンドルが必要なのか理解できない。Matlabは私のニーズをすべてカバーしてくれますが、有料製品（試用版はカウントされません）なので、そのコードを同じ記事に載せることはできませんし、Matlabでのフィルター計算を示すこともできません。だから、Rについて聞いたんです。
そして、Pythonで私はかつて知っていたことを思い出すでしょう。VS 2017にIron Pytonを載せて見てみました。
Pythonを公式サイトからインストールして、Pythonとは何かを確認する必要があります。Iron Pythonはそうではありません。マイクロソフトが作ったものです。誰にも必要とされていない。私の知る限り、Pythonのパッケージとは互換性がありません。
https://www.python.org/downloads/ お勧めのバージョンは？バージョン番号と発売日が一致しないことがよくありますね。言語の分岐が違う？