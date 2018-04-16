なぜ機械学習でPythonが流行っているのか？ - ページ 6

アレクセイ・ヴォルチャンスキー

どのバージョンがお勧めですか？

もちろん3つ目です。 何か特別な要件がある場合のみ、それ以上進むことに意味があるのです。最後のリリース、それが今の3.6.5なのです。

 
コンビナート です。

もちろん、3枚目も。

3.6.5 - 2018.03.28からの最新版 ?

アレクセイ・ヴォルチャンスキー

https://www.python.org/downloads/ お勧めのバージョンは？バージョン番号と発売日が一致しないことがよくありますね。言語の枝葉が違う？

ただ、VSにPythonの拡張機能をつけただけです。そこに3.6バージョンがあります。また、そこにanacondaを置くこともできます（なぜVSがそれを必要とするかは分かりませんが）。

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Установка поддержки Python
Установка поддержки Python
  • 2018.02.15
  • kraigb
  • docs.microsoft.com
Подробные инструкции по установке средств Python для Visual Studio (PTVS) в Visual Studio 2017, 2015, 2013, 2012 и 2010, включая параметры и расположения установки.
 
マキシム・ドミトリエフスキー

VSのPythonアドオンを入れただけ。3.6 バージョンがあり、そこに anaconda を置くこともできます (なぜ VS がそれを必要とするのかは不明です)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

VS上では、リンクが規定されているように、インストーラからPytonパッケージを入れると、PytonとIron Pytonパッケージがありますが、combinatorが罵倒していました。公式サイトから3.6.5をダウンロードし、Anacondaもダウンロードしたのは覚えています。も入れておきます。Anacondaには様々なパッケージがあるそうですね。

前回Pytonと仕事をしたのは10年ほど前ですが、それ以来すべてが変わってしまいました））、少しずつ勉強していきたいと思います。

スタジオではこのように設定されています。

アビバ

アレクセイ・ヴォルチャンスキー

で、フィルターは、ちなみにSciPyのlibにあります。

わからない、理解できない :) ただ、記事を教えてください :))

http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html

FIR filter — SciPy Cookbook documentation
  • scipy-cookbook.readthedocs.io
The final plots shows the original signal (thin blue line), the filtered signal (shifted by the appropriate phase delay to align with the original signal; thin red line), and the "good" part of the filtered signal (heavy green line). The "good part" is the part of the signal that is not affected by the initial conditions.
以下もfsのリストです。

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

Signal processing (scipy.signal) — SciPy v1.0.0 Reference Guide
  • docs.scipy.org
Filtering¶ Filter design¶ Lower-level filter design functions: Matlab-style IIR filter design¶ Continuous-Time Linear Systems¶ Discrete-Time Linear Systems¶ LTI Representations¶ Waveforms¶ Window functions¶
 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー

3枚目を使う。

 
Pythonの場合、WindowsではNotepad++を使うのがよいでしょう。 あるいは、PyCharmを使うとVSより簡単です。 Linuxでは、複雑なプロジェクト ならgeditとPyCharmを使っています。

 
3.6
 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー

アノコンダは、いいことづくめです。プリインストールされたパッケージが多いWindowsの一部のパッケージをいじる手間を省くことができます。VSと併用可能。
