なぜ機械学習でPythonが流行っているのか？ - ページ 7 123456789 新しいコメント Grigoriy Chaunin 2018.04.14 07:14 #61 Konstantin: Pythonの場合、プラグイン付きのメモ帳を使うのがよいでしょう。 WindowsではNotepad++がよいです。 またはPyCharmをインストールすると、Python用にカスタマイズされていて、VSより軽いです。私はLinuxではgeditを使って、複雑なプロジェクトの場合だけPyCharmを使います。Visual Studio Codeです。コードヒントやデバッグ機能を備えた使いやすいエディタ。Python用のプラグインをインストールする必要があります。 Alexey Volchanskiy 2018.04.14 08:33 #62 Grigoriy Chaunin: Konstantin: Pythonの場合、プラグイン付きのメモ帳を使うのがよいでしょう。WindowsではNotepad++が悪くないですし、PyCharmをインストールすれば、それ用にカスタマイズされていて、VSよりも軽くなります。 Visual Studio Codeです。コードヒントやデバッグ機能を備えた使いやすいエディタ。Python用プラグインがインストールされている必要があります。スタジオ2017はすでに持っています。Codeも持っているのですが、なぜか仕事道具にならなかったんですよね。 そして、スタジオが重いということですが、そうですね。10年ほど前、MT4用のかなり大きなロボットプロジェクトを、C#では数秒、C++では数分でコンパイルしていたのを覚えています。そして、どんどん遅くなっていった。今、シャープのコンパイルは決して遅くはなく、プラスはさらに遅くなっています。最適化？わからない。МТ5も起動やコンパイルに時間がかかる。しかし、今日の進歩の一般的な傾向は鈍重である )) Alexey Volchanskiy 2018.04.14 08:41 #63 ちなみに、Python 3.6.5は、MS独自のバージョンであることに疑問を感じ、python.orgからインストールすることにした。しかし、いや、写真を見てください。 Alexey Volchanskiy 2018.04.14 09:09 #64 アレクセイ・ヴォルチャンスキーすでにStudio 2017を持っています。Codeも持っているのですが、なぜか仕事道具にはなっていません。 そして、スタジオの重厚感についてですが、そうですね。10年ほど前、MT4用のかなり大きなロボットプロジェクトを、C#では数秒、C++では数分でコンパイルしていたのを覚えています。そして、どんどん遅くなっていった。今、シャープのコンパイルは決して遅くはなく、プラスはさらに遅くなっています。最適化？わからない。MT5のコンパイルも起動に時間がかかる。要するに、今日の進歩の一般的な傾向は鈍重である ))公式サイトからAnacondaを使おうとしたところ、インストール後にVS Codeのインストールを勧められます。それが公式に推奨されています。 TheXpert 2018.04.14 10:33 #65 アレクセイ・ヴォルチャンスキーしかし、コンビナートは彼を非難した。私は何も叱ってませんよ。誰かと勘違いしてませんか？ python開発環境について pycharmはstudioと同じくらい良いものです Konstantin 2018.04.14 11:25 #66 Grigoriy Chaunin: Visual Studio Code.コードヒンティングやデバッグ機能を備えた軽量エディタ。Python用のプラグインがインストールされている必要があります。そのようにすることもできますが、私は小さなプロジェクトでは メモ帳を使う方が簡単です Konstantin 2018.04.14 11:26 #67 コンビナート です。私は何も言ってませんよ 誰かと勘違いしてませんか？ pythonの開発環境について pycharmはstudioと同じくらい良いものですと、さらにいろいろな意味で優れています。 Alexey Volchanskiy 2018.04.14 11:33 #68 コンビナート です。何も叱らなかった。 pythonの開発環境について pycharmはstudioに匹敵するほど優れている強くお詫びします。本当に混乱してしまいました。 グリゴーリイチャウニン 2018.04.13 21:41 #49 ENPythonとは何か、公式サイトからインストールして見る必要があります。Iron Pythonはそれではない。マイクロソフトの模造品である。誰も必要としていない。私の知る限り、Pythonのパッケージとは互換性がありません。 Alexey Volchanskiy 2018.04.14 11:45 #69 コンスタンチンと、さらにいろいろな意味で優れています。スパイダーはどうですか？調べてみると、エディター＋コンソール。 Grigoriy Chaunin 2018.04.14 12:10 #70 それは私が叱ったのです。) 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Pythonの場合、プラグイン付きのメモ帳を使うのがよいでしょう。 WindowsではNotepad++がよいです。 またはPyCharmをインストールすると、Python用にカスタマイズされていて、VSより軽いです。私はLinuxではgeditを使って、複雑なプロジェクトの場合だけPyCharmを使います。
Pythonの場合、プラグイン付きのメモ帳を使うのがよいでしょう。WindowsではNotepad++が悪くないですし、PyCharmをインストールすれば、それ用にカスタマイズされていて、VSよりも軽くなります。
スタジオ2017はすでに持っています。Codeも持っているのですが、なぜか仕事道具にならなかったんですよね。
そして、スタジオが重いということですが、そうですね。10年ほど前、MT4用のかなり大きなロボットプロジェクトを、C#では数秒、C++では数分でコンパイルしていたのを覚えています。そして、どんどん遅くなっていった。今、シャープのコンパイルは決して遅くはなく、プラスはさらに遅くなっています。最適化？わからない。МТ5も起動やコンパイルに時間がかかる。しかし、今日の進歩の一般的な傾向は鈍重である ))
ちなみに、Python 3.6.5は、MS独自のバージョンであることに疑問を感じ、python.orgからインストールすることにした。しかし、いや、写真を見てください。
すでにStudio 2017を持っています。Codeも持っているのですが、なぜか仕事道具にはなっていません。
そして、スタジオの重厚感についてですが、そうですね。10年ほど前、MT4用のかなり大きなロボットプロジェクトを、C#では数秒、C++では数分でコンパイルしていたのを覚えています。そして、どんどん遅くなっていった。今、シャープのコンパイルは決して遅くはなく、プラスはさらに遅くなっています。最適化？わからない。MT5のコンパイルも起動に時間がかかる。要するに、今日の進歩の一般的な傾向は鈍重である ))
公式サイトからAnacondaを使おうとしたところ、インストール後にVS Codeのインストールを勧められます。それが公式に推奨されています。
しかし、コンビナートは彼を非難した。
私は何も叱ってませんよ。誰かと勘違いしてませんか？
python開発環境について pycharmはstudioと同じくらい良いものです
Visual Studio Code.コードヒンティングやデバッグ機能を備えた軽量エディタ。Python用のプラグインがインストールされている必要があります。
そのようにすることもできますが、私は小さなプロジェクトでは メモ帳を使う方が簡単です
私は何も言ってませんよ 誰かと勘違いしてませんか？
pythonの開発環境について pycharmはstudioと同じくらい良いものです
と、さらにいろいろな意味で優れています。
何も叱らなかった。
pythonの開発環境について pycharmはstudioに匹敵するほど優れている
強くお詫びします。本当に混乱してしまいました。
グリゴーリイチャウニン 2018.04.13 21:41 #49 EN
Pythonとは何か、公式サイトからインストールして見る必要があります。Iron Pythonはそれではない。マイクロソフトの模造品である。誰も必要としていない。私の知る限り、Pythonのパッケージとは互換性がありません。
と、さらにいろいろな意味で優れています。
スパイダーはどうですか？調べてみると、エディター＋コンソール。