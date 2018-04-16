なぜ機械学習でPythonが流行っているのか？ - ページ 7

Konstantin:

Pythonの場合、プラグイン付きのメモ帳を使うのがよいでしょう。 WindowsではNotepad++がよいです。 またはPyCharmをインストールすると、Python用にカスタマイズされていて、VSより軽いです。私はLinuxではgeditを使って、複雑なプロジェクトの場合だけPyCharmを使います。

Visual Studio Codeです。コードヒントやデバッグ機能を備えた使いやすいエディタ。Python用のプラグインをインストールする必要があります。
 
Grigoriy Chaunin:
Konstantin:

スタジオ2017はすでに持っています。Codeも持っているのですが、なぜか仕事道具にならなかったんですよね。

そして、スタジオが重いということですが、そうですね。10年ほど前、MT4用のかなり大きなロボットプロジェクトを、C#では数秒、C++では数分でコンパイルしていたのを覚えています。そして、どんどん遅くなっていった。今、シャープのコンパイルは決して遅くはなく、プラスはさらに遅くなっています。最適化？わからない。МТ5も起動やコンパイルに時間がかかる。しかし、今日の進歩の一般的な傾向は鈍重である ))

 

ちなみに、Python 3.6.5は、MS独自のバージョンであることに疑問を感じ、python.orgからインストールすることにした。しかし、いや、写真を見てください。

アレクセイ・ヴォルチャンスキー

公式サイトからAnacondaを使おうとしたところ、インストール後にVS Codeのインストールを勧められます。それが公式に推奨されています。

アレクセイ・ヴォルチャンスキー

しかし、コンビナートは彼を非難した。

python開発環境について pycharmはstudioと同じくらい良いものです

 
Grigoriy Chaunin:
Visual Studio Code.コードヒンティングやデバッグ機能を備えた軽量エディタ。Python用のプラグインがインストールされている必要があります。

そのようにすることもできますが、私は小さなプロジェクトでは メモ帳を使う方が簡単です

 
コンビナート です。

と、さらにいろいろな意味で優れています。

 
コンビナート です。

強くお詫びします。本当に混乱してしまいました。

グリゴーリイチャウニン 2018.04.13 21:41 #49 EN

Pythonとは何か、公式サイトからインストールして見る必要があります。Iron Pythonはそれではない。マイクロソフトの模造品である。誰も必要としていない。私の知る限り、Pythonのパッケージとは互換性がありません。

 
コンスタンチン

と、さらにいろいろな意味で優れています。

スパイダーはどうですか？調べてみると、エディター＋コンソール。

 
