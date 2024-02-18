mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 245 1...238239240241242243244245246247 新しいコメント amrali 2024.02.12 19:06 #2441 Nikolai Semko # : https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page243#comment_52244665 どうしたんだ？ おそらく古いメッセージを見ていて、先を見るのが億劫なのだろう。 すみません、たぶんグーグルの自動翻訳のせいです。 Andrey Dik 2024.02.16 06:05 #2442 写真の質問はこうだ： コード: class C_AO_Agent { public: double c[]; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; a.f = 5; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); } fxsaber 2024.02.16 07:09 #2443 Andrey Dik #:写真の質問はこうだ： コード： 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。 mql5言語の特徴、仕事の微妙さとテクニック Andrey Dik, 2024.02.16 06:05 class C_AO_Agent { public: double c[]; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; a.f = 5; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); } ベースクラスは子孫のフィールドにアクセスできません。 Andrey Dik 2024.02.16 07:24 #2444 fxsaber #: ベース・クラスは子孫フィールドにアクセスできない。 はい、しかし私はこの方法でそれを打ち破りました： class C_AO_Agent { public: double c; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; C_Agent *agent = (C_Agent*)a; // Приведение типов agent.f = 5; agent.g = 7; //теперь есть доступ к g!!! agent.c = 8; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); //тут нам нужен доступ только к f и c Print (ao.a.f); Print (ao.a.c); // Удаление объектов delete ((C_Agent*)ao.a); delete ao; } これは、必要なものの作業バージョンである。 Sergey Gridnev 2024.02.16 07:33 #2445 Andrey Dik #: は、必要とされたものの作業バージョンだ。 非常にバグが多い。OnStartメソッドでは、C_PクラスのInitメソッドでのみ知られている型を指定する必要があります。C_PのためにDeinit()を追加する方が良いと思います。 Andrey Dik 2024.02.16 08:02 #2446 Sergey Gridnev #: 非常にバグが多い。 OnStartメソッドでは、C_PクラスのInitメソッドでのみ知られている型を指定する必要がある。 C_PのDeinit()を追加した方が良いと思う。 例を見せてください、誰でも芸術家を怒らせることができます) fxsaber 2024.02.16 10:34 #2447 Andrey Dik #: 例を挙げよう class C_AO_Agent { public: double c; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; C_AO( void ) : a(NULL) {} ~C_AO( void ) { this.Init(); } virtual void Init() { if (::CheckPointer(this.a) == POINTER_DYNAMIC) delete this.a; } }; class C_P : public C_AO { protected: class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; } *agent; public: C_P( void ) : agent(NULL) {} virtual void Init() { this.C_AO::Init(); this.agent = new C_Agent; this.a = this.agent; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); //тут нам нужен доступ только к f и c Print (ao.a.f); Print (ao.a.c); // Удаление объектов delete ao; } Sergey Gridnev 2024.02.16 10:37 #2448 Andrey Dik #: 例を示せば、誰でもアーティストを怒らせることができる）。 何の例？aがオブジェクトへの有効なポインタである場合にdelete(a)を呼び出すクラスに、void Deinit(void)メソッドを追加するには？あるいは、OnStart()の中にao.Deinit()を書くには？;) Andrey Dik 2024.02.16 11:36 #2449 Sergey Gridnev #: 何の例？ aがオブジェクトへの有効なポインタである場合にdelete(a)を呼び出すクラスに、どのようにvoid Deinit(void)メソッドを追加しますか？ または、OnStart()の中にao.Deinit()を書くには？ ;) このタスクはオブジェクトにアクセスすることであって、オブジェクトを正しく削除することではありません。削除は常に作成より簡単です)) Andrey Dik 2024.02.16 11:40 #2450 fxsaber #: ありがとう。 1...238239240241242243244245246247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すみません、たぶんグーグルの自動翻訳のせいです。
写真の質問はこうだ：
写真の質問はこうだ：
コード：
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。
mql5言語の特徴、仕事の微妙さとテクニック
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
ベースクラスは子孫のフィールドにアクセスできません。
ベース・クラスは子孫フィールドにアクセスできない。
これは、必要なものの作業バージョンである。
は、必要とされたものの作業バージョンだ。
非常にバグが多い。
例を挙げよう
例を示せば、誰でもアーティストを怒らせることができる）。
何の例？
このタスクはオブジェクトにアクセスすることであって、オブジェクトを正しく削除することではありません。削除は常に作成より簡単です))