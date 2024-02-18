mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 245

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page243#comment_52244665

どうしたんだ？
おそらく古いメッセージを見ていて、先を見るのが億劫なのだろう。

すみません、たぶんグーグルの自動翻訳のせいです。

 

写真の質問はこうだ：

コード:
class C_AO_Agent
{
public:
    double c[];
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      a.f = 5;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
}
 
ベースクラスは子孫のフィールドにアクセスできません。

 
fxsaber #:

ベース・クラスは子孫フィールドにアクセスできない。

はい、しかし私はこの方法でそれを打ち破りました：

class C_AO_Agent
{
public:
    double c;
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      C_Agent *agent = (C_Agent*)a; // Приведение типов
      agent.f  = 5;
      agent.g  = 7;                 //теперь есть доступ к g!!!
      agent.c  = 8;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
    
    //тут нам нужен доступ только к f и c
    Print (ao.a.f);
    Print (ao.a.c);
    
    // Удаление объектов
    delete ((C_Agent*)ao.a);
    delete ao;
}
これは、必要なものの作業バージョンである。
 
Andrey Dik #:


は、必要とされたものの作業バージョンだ。
非常にバグが多い。
OnStartメソッドでは、C_PクラスのInitメソッドでのみ知られている型を指定する必要があります。
C_PのためにDeinit()を追加する方が良いと思います。
 
Sergey Gridnev #:
非常にバグが多い。
OnStartメソッドでは、C_PクラスのInitメソッドでのみ知られている型を指定する必要がある。
C_PのDeinit()を追加した方が良いと思う。
例を見せてください、誰でも芸術家を怒らせることができます)
 
Andrey Dik #:
例を挙げよう 
class C_AO_Agent
{
public:
    double c;
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

  C_AO( void ) : a(NULL) {}
  
  ~C_AO( void )
  {
    this.Init();
  }

    virtual void Init()
    {
      if (::CheckPointer(this.a) == POINTER_DYNAMIC)
        delete this.a;
    }
};

class C_P : public C_AO
{
protected:
  class C_Agent : public C_AO_Agent
  {
  public:
      double g;
      
      class ad
      {
      
      };
  } *agent;
  
public:
    C_P( void ) : agent(NULL) {}
    
    virtual void Init()
    {
      this.C_AO::Init();
            
      this.agent = new C_Agent;
      this.a = this.agent;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
    
    //тут нам нужен доступ только к f и c
    Print (ao.a.f);
    Print (ao.a.c);
    
    // Удаление объектов
    delete ao;
}
 
Andrey Dik #:
例を示せば、誰でもアーティストを怒らせることができる）。
何の例？
aがオブジェクトへの有効なポインタである場合にdelete(a)を呼び出すクラスに、void Deinit(void)メソッドを追加するには？
あるいは、OnStart()の中にao.Deinit()を書くには？
;)
 
Sergey Gridnev #:
何の例？
aがオブジェクトへの有効なポインタである場合にdelete(a)を呼び出すクラスに、どのようにvoid Deinit(void)メソッドを追加しますか？
または、OnStart()の中にao.Deinit()を書くには？
;)

このタスクはオブジェクトにアクセスすることであって、オブジェクトを正しく削除することではありません。削除は常に作成より簡単です))

 
fxsaber #:
ありがとう。
