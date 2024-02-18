mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 170

EAが他のシンボル/TFからデータを受信し、それが1分半も刻んでいない場合、CopyBufferはエラーなく動作し、iTimeとiOpenの上の行も正しい値を返しますが、この楽器TFからの次の指標のリクエストはナンセンスを返します。


時系列キャッシュの寿命」については分かるのですが（といっても、そこでは3分だったようですが）、ティックがないのになぜ「落ちる」のか、全く理解できません。 タイマーによる周期的なCopyCloseのジャークを行いました。

 
Andrey Khatimlianskii:

2分ごとに他人の時系列を引っ張ってこなければならない。少なくない。
 
Artyom Trishkin:
2分ごとに他人の時系列を引っ張ってこなければならない。少なくない。

まさに異国の楽器の刻みを呼び込む、150秒である。問題なく使えました。このようなティックの休止が起こったときだけ、失敗したのです。

50秒にして時間を計ったことがあります。うまくいくといいんですけどね。そんな "クセ "をキャッチするのが難しいんです。

 
Andrey Khatimlianskii:

Gloryは2分くらいと言ったが、それ以下でもない。私は通常、タイマーを90秒にセットしています。
 
fxsaber:

ヘッジでは、1つのポジションが複数のINトレードで構成されることがあります。これは、部分実行によって行われます。

この場合、部分約定した注文は、ORDER_TIME_SETUP(_MSC)が最初の（場合によっては最後の）取引の時刻に変更されます。つまり、例えばBuyLimitがいつ置かれたかを履歴から判断することは不可能である。


その結果、ヘッジのポジションは、ネッティングでよく見られるように、端数のオープンプライスを持つことが できます。

もう少し詳しく教えてください。

今までずっとネットツールに悩まされてきました。グリッドステップを維持するために、StopとLimitの注文価格を使用しています。理解したいのですが、注文の一部が約定すると、発注時刻が変わるということですか？実現できるのか？複数のIN取引があると、注文にどのような影響があるのでしょうか？

強調表示されたものをありがとうございました。チェックを入れておきます。時に何かが起こり、グリッドがノックオフされるのは、注文の始値においてである。

 
Alexey Viktorov:

そのあたりを詳しく教えてください。

これは、まだヘッジにあるライブポジションの始値 です。

履歴の中で注文のタイミングがきっちり変わっているのです。残量のライブオーダーは......わかりません。

 
fxsaber:

注文の価格なのか、ポジションなのか。もちろん、残量の注文の時期が変わっている可能性は想定できます。何しろ、一部は約定していますし、もう一部は別注文で出している可能性もありますからね。しかし、ポジションIDで履歴を選択すれば、注文リストのインデックス0の注文の時刻は変わらないはず、そう思うのですが。しかし、プリントで確認できるように価格を設定しました。

 
Alexey Viktorov:

注文の価格なのか、ポジションの価格なのか？

ポジション

もちろん、残量の注文時期が変わることは認めますが、結局、一部は約定していますし、2部については個別に注文を出すことも可能です。しかし、ポジションIDで履歴を選択した場合、注文一覧のインデックス0の注文の時刻は変わらないはずなのですが、どうでしょうか？

オープニングの順番は、履歴の中で時間が変わります。

 
fxsaber:

注文した時刻は画像に記録されていないが、履歴にあるように昨日であることは間違いない。そして、今日から起動したのです。しかし、それは全巻のオープニングです。でも、まだ部分開放はしていないんです。これからも見守りたいと思います。


 
Alexey Viktorov:

注文した時刻は画像に記録されていませんが、履歴にあるように昨日であることは間違いありません。そして、今日から起動したのです。しかし、それは全巻開封の儀である。でも、まだ部分開放はしていないんです。これからも見守りたいと思います。

部分実行時の緑の枠の中で、私は下の赤の枠と同じになりました。パーシャルは2トレードでした。

