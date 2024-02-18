mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 170 1...163164165166167168169170171172173174175176177...247 新しいコメント Andrey Khatimlianskii 2020.04.09 06:51 #1691 EAが他のシンボル/TFからデータを受信し、それが1分半も刻んでいない場合、CopyBufferはエラーなく動作し、iTimeとiOpenの上の行も正しい値を返しますが、この楽器TFからの次の指標のリクエストはナンセンスを返します。 時系列キャッシュの寿命」については分かるのですが（といっても、そこでは3分だったようですが）、ティックがないのになぜ「落ちる」のか、全く理解できません。 タイマーによる周期的なCopyCloseのジャークを行いました。 Artyom Trishkin 2020.04.09 06:57 #1692 Andrey Khatimlianskii:EAが他のシンボル/TFからデータを受信し、それが1分半も刻んでいない場合、CopyBufferはエラーなく動作し、iTimeとiOpenの上の行も正しい値を返しますが、この楽器TFからの次の指標のリクエストはナンセンスを返します。 時系列キャッシュの寿命」については分かるのですが（といっても、そこでは3分だったようですが）、ティックがないのになぜ「落ちる」のか、全く理解できません。 タイマーによる周期的なCopyCloseのジャークを行いました。 2分ごとに他人の時系列を引っ張ってこなければならない。少なくない。 Andrey Khatimlianskii 2020.04.09 07:06 #1693 Artyom Trishkin: 2分ごとに他人の時系列を引っ張ってこなければならない。少なくない。 まさに異国の楽器の刻みを呼び込む、150秒である。問題なく使えました。このようなティックの休止が起こったときだけ、失敗したのです。 50秒にして時間を計ったことがあります。うまくいくといいんですけどね。そんな "クセ "をキャッチするのが難しいんです。 Artyom Trishkin 2020.04.09 07:22 #1694 Andrey Khatimlianskii: まさに異国の楽器の刻みを呼び込む、150秒である。問題なく使えました。このようなティックの休止が起こったときだけ、失敗したのです。 50秒にして時間を計ったことがあります。うまくいくといいんですけどね。そんな "クセ "をキャッチするのが難しいんです。 Gloryは2分くらいと言ったが、それ以下でもない。私は通常、タイマーを90秒にセットしています。 Alexey Viktorov 2020.04.09 07:44 #1695 fxsaber: ヘッジでは、1つのポジションが複数のINトレードで構成されることがあります。これは、部分実行によって行われます。 この場合、部分約定した注文は、ORDER_TIME_SETUP(_MSC)が最初の（場合によっては最後の）取引の時刻に変更されます。つまり、例えばBuyLimitがいつ置かれたかを履歴から判断することは不可能である。 その結果、ヘッジのポジションは、ネッティングでよく見られるように、端数のオープンプライスを持つことが できます。 もう少し詳しく教えてください。 今までずっとネットツールに悩まされてきました。グリッドステップを維持するために、StopとLimitの注文価格を使用しています。理解したいのですが、注文の一部が約定すると、発注時刻が変わるということですか？実現できるのか？複数のIN取引があると、注文にどのような影響があるのでしょうか？ 強調表示されたものをありがとうございました。チェックを入れておきます。時に何かが起こり、グリッドがノックオフされるのは、注文の始値においてである。 fxsaber 2020.04.09 09:45 #1696 Alexey Viktorov: そのあたりを詳しく教えてください。 これは、まだヘッジにあるライブポジションの始値 です。 履歴の中で注文のタイミングがきっちり変わっているのです。残量のライブオーダーは......わかりません。 Alexey Viktorov 2020.04.09 10:49 #1697 fxsaber: これは、まだ ヘッジにあるライブポジションの 始値 です。 履歴の中で注文のタイミングがきっちり変わっているのです。残量のライブオーダーは......わかりません。 注文の価格なのか、ポジションなのか。もちろん、残量の注文の時期が変わっている可能性は想定できます。何しろ、一部は約定していますし、もう一部は別注文で出している可能性もありますからね。しかし、ポジションIDで履歴を選択すれば、注文リストのインデックス0の注文の時刻は変わらないはず、そう思うのですが。しかし、プリントで確認できるように価格を設定しました。 fxsaber 2020.04.09 10:54 #1698 Alexey Viktorov: 注文の価格なのか、ポジションの価格なのか？ ポジション もちろん、残量の注文時期が変わることは認めますが、結局、一部は約定していますし、2部については個別に注文を出すことも可能です。しかし、ポジションIDで履歴を選択した場合、注文一覧のインデックス0の注文の時刻は変わらないはずなのですが、どうでしょうか？ オープニングの順番は、履歴の中で時間が変わります。 Alexey Viktorov 2020.04.09 11:05 #1699 fxsaber: ポジション オープニングオーダーは、歴史の中でその時間を変えていく。 注文した時刻は画像に記録されていないが、履歴にあるように昨日であることは間違いない。そして、今日から起動したのです。しかし、それは全巻のオープニングです。でも、まだ部分開放はしていないんです。これからも見守りたいと思います。 fxsaber 2020.04.09 11:08 #1700 Alexey Viktorov: 注文した時刻は画像に記録されていませんが、履歴にあるように昨日であることは間違いありません。そして、今日から起動したのです。しかし、それは全巻開封の儀である。でも、まだ部分開放はしていないんです。これからも見守りたいと思います。 部分実行時の緑の枠の中で、私は下の赤の枠と同じになりました。パーシャルは2トレードでした。 1...163164165166167168169170171172173174175176177...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
EAが他のシンボル/TFからデータを受信し、それが1分半も刻んでいない場合、CopyBufferはエラーなく動作し、iTimeとiOpenの上の行も正しい値を返しますが、この楽器TFからの次の指標のリクエストはナンセンスを返します。
時系列キャッシュの寿命」については分かるのですが（といっても、そこでは3分だったようですが）、ティックがないのになぜ「落ちる」のか、全く理解できません。 タイマーによる周期的なCopyCloseのジャークを行いました。
EAが他のシンボル/TFからデータを受信し、それが1分半も刻んでいない場合、CopyBufferはエラーなく動作し、iTimeとiOpenの上の行も正しい値を返しますが、この楽器TFからの次の指標のリクエストはナンセンスを返します。
時系列キャッシュの寿命」については分かるのですが（といっても、そこでは3分だったようですが）、ティックがないのになぜ「落ちる」のか、全く理解できません。 タイマーによる周期的なCopyCloseのジャークを行いました。
2分ごとに他人の時系列を引っ張ってこなければならない。少なくない。
まさに異国の楽器の刻みを呼び込む、150秒である。問題なく使えました。このようなティックの休止が起こったときだけ、失敗したのです。
50秒にして時間を計ったことがあります。うまくいくといいんですけどね。そんな "クセ "をキャッチするのが難しいんです。
まさに異国の楽器の刻みを呼び込む、150秒である。問題なく使えました。このようなティックの休止が起こったときだけ、失敗したのです。
50秒にして時間を計ったことがあります。うまくいくといいんですけどね。そんな "クセ "をキャッチするのが難しいんです。
ヘッジでは、1つのポジションが複数のINトレードで構成されることがあります。これは、部分実行によって行われます。
この場合、部分約定した注文は、ORDER_TIME_SETUP(_MSC)が最初の（場合によっては最後の）取引の時刻に変更されます。つまり、例えばBuyLimitがいつ置かれたかを履歴から判断することは不可能である。
その結果、ヘッジのポジションは、ネッティングでよく見られるように、端数のオープンプライスを持つことが できます。
もう少し詳しく教えてください。
今までずっとネットツールに悩まされてきました。グリッドステップを維持するために、StopとLimitの注文価格を使用しています。理解したいのですが、注文の一部が約定すると、発注時刻が変わるということですか？実現できるのか？複数のIN取引があると、注文にどのような影響があるのでしょうか？
強調表示されたものをありがとうございました。チェックを入れておきます。時に何かが起こり、グリッドがノックオフされるのは、注文の始値においてである。
そのあたりを詳しく教えてください。
これは、まだヘッジにあるライブポジションの始値 です。
履歴の中で注文のタイミングがきっちり変わっているのです。残量のライブオーダーは......わかりません。
これは、まだ ヘッジにあるライブポジションの 始値 です。
履歴の中で注文のタイミングがきっちり変わっているのです。残量のライブオーダーは......わかりません。
注文の価格なのか、ポジションなのか。もちろん、残量の注文の時期が変わっている可能性は想定できます。何しろ、一部は約定していますし、もう一部は別注文で出している可能性もありますからね。しかし、ポジションIDで履歴を選択すれば、注文リストのインデックス0の注文の時刻は変わらないはず、そう思うのですが。しかし、プリントで確認できるように価格を設定しました。
注文の価格なのか、ポジションの価格なのか？
ポジション
もちろん、残量の注文時期が変わることは認めますが、結局、一部は約定していますし、2部については個別に注文を出すことも可能です。しかし、ポジションIDで履歴を選択した場合、注文一覧のインデックス0の注文の時刻は変わらないはずなのですが、どうでしょうか？
オープニングの順番は、履歴の中で時間が変わります。
ポジション
オープニングオーダーは、歴史の中でその時間を変えていく。
注文した時刻は画像に記録されていないが、履歴にあるように昨日であることは間違いない。そして、今日から起動したのです。しかし、それは全巻のオープニングです。でも、まだ部分開放はしていないんです。これからも見守りたいと思います。
注文した時刻は画像に記録されていませんが、履歴にあるように昨日であることは間違いありません。そして、今日から起動したのです。しかし、それは全巻開封の儀である。でも、まだ部分開放はしていないんです。これからも見守りたいと思います。
部分実行時の緑の枠の中で、私は下の赤の枠と同じになりました。パーシャルは2トレードでした。