それは、正しい提案をしていないからです。実は私たちはPythonやJavaなどをRで実行しており、RとMTは昔から仲良しなんです（変態ではありませんよ！）。
私はずっと前にFXを辞めたので、皆さんもそうすることをお勧めします。
現在、ビットコイン先物で最小限の出来高で戦略を検証しています。
numeraiに戻りました -https://numer.ai/dr_tr
0.691616と83.33%はpythonでできるのか？
暗号の取引所での取引も、すべて純粋な標準Rで行われています。
私はあなたのデモシグナルを見ただけで、あなたは削除してしまいましたが、少なくともあなたはまだスクリーンショットを持っています -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
再び信号424027を公開してください、私は本当にあなたの "上記のスクリーンショットのような、より良い更新がある方法を確認したい。来週はもう新しいのをアップします」。
考えているのか、取引する気があるのか、わからないのです。一日でもっと稼げた。
安定した良いタバコが欲しい
株式チャートと4トレードの表を混同してませんか？
取引もなく、エクイティもない、その日の利益額である。
0.0001 btc.
現在の為替レートではドル建てで上がってるんだけどね。現在の為替レートの3倍でnmrを変えていたので、3倍してください。そして、なぜまだコンテストに参加していないのか、自問自答してみてください。お金は文字通り札束で配られるので、できるだけたくさん取ってください。
公開する。そうでなければ、私はそのような実行者を知っている - あなたは簡単なワイプで数十の隠された信号を取引し、それらのいずれかが無料で利益を上げる、それを公開し、Pythonのために放送を開始します。
それはあなたが正しい文章を作れていないからです。現実的には、PythonやJavaなどをRで動かしていますし、RはMTと長く強い友情で結ばれています（変態はダメですよ！）。
javaからは分かりませんが、Pythonから直接MTのアダプターは難しくなさそうです。いずれにしても、このPythonとR-MTのごちゃごちゃは、良い解決策とは思えませんし、正当な解決策とも思えません。
トレードとエクイティはなく、金額はその日の利益額です。
現在の為替レートではドル建てで上がってるんだけどね。今の3倍の速度でnmrを変えていたので、それを3倍してください。そして、なぜ自分がまだコンテストに参加していないのか、自問自答してください。お金は文字通り山盛りで配られるので、できるだけたくさん取ってください。
どうぞ、公にやってください。私はそのようなディーラーを知っています - あなたは簡単なマシュカで数十の隠された信号を取引し、そのうちの1つは無料で利益に変わります、あなたはそれを公開し、パイソンで放送を開始します。
まあ、クールな、しかし、私は（みんなから）公平さと、dithyrambs Rではない、より正常な戦略を求めた。1500ビットコインか 金持ちだな
ああ、今はわざとマッシュアップをトレードして、後でパイソンを始められるようにしてるんだ。
アメリカの学校では、PythonとJavaがプログラミング教育のスタンダードになっています。
Rは構文が苦手です。いろいろなものが松葉杖のように刺さっています。例えば、data.frameを扱う場合、標準的な型とは構文的に異なる。
https://matplotlib.org/ は、Rでの分かりにくいグラフ作成に比べ、はるかに簡単で、機能も充実しています。
アメリカの学校では、PythonとJavaがプログラミング教育のスタンダードになっています。
ここで質問ですが、まだトイレトレーニング中の国民は、どのようなプログラミング言語を使っているのでしょうか？
RはSTATISTICSの言語です。統計に詳しくない人には必要のない言語であり、Rは統計の専門家の言語である。トレーディングにおいて統計学が占める位置を考えると、本当のプロのトレーディングでは、Rを知らないということは、トレーダーのプロ意識を疑われることになります。
私見ですが、このような事情、統計を無視した事情、トレーディングに統計を使う気がない／不得手な点が、最初は私を驚かせ、Rに対する嫌悪感を抱かせるのだと思います。
中級編を掲載することにしました。
グレーディングに基づくトレーディングシステム。
Guru = Close increments。
このシステムはテスト的なもので、終値の増分値を履歴でカウントし、履歴で得られた増分をシグナルとしてシンプルなExpert Advisorに送り、注文を出すだけです。 増分で得られた注文は、買い-売り、つまりシステムはリバーシブルです。
つまり、トレーディングシステムは常に先、未来を見ているのです。分類に関しては、テスターの結果が全く違うので、この方法で100％予測できることを確認しました。
以下はテスターの結果です。
印象的なのは、バランスラインです。あまり滑らかではありません。
しかし、絶対に驚くべきは、利益が出ているトレードと負けているトレードの値＝64.51％×35.49％である。
そして、負けてるロングポジションと次のショートポジションの写真です。
ここで大々的に宣伝している当たり前の先生がこれほどまでに!
PS.表示されたロングの損失は、スプレッドだけでは説明できないことに注意しなければならない。
NSをバーだけで学習させる可能性がある場合、すべてのティックを使用する意味がないように思います。オープン価格のテストは、より迅速に行います。