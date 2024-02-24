トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 969 1...962963964965966967968969970971972973974975976...3399 新しいコメント Vladimir Perervenko 2018.06.01 14:09 #9681 マキシム・ドミトリエフスキーこのエディターは、どんなカラースキームでも醜く見えるし、言語もそうです。 python、vscode IDE、jupiter notebookでのコードをご自身でご覧になられたようですね。議論する必要も、侮蔑的な評価をする必要もない。 誰もが使い慣れたもの、便利なもの、シンプルなものなどを使っています。 いろいろなアプローチがあることは尊重しますが、深い知識もなく批判を始めるのは好きではありません。 R対Python対Java、Windows対Linuxのように、議論を行き止まりに導く必要はない。それらは何の役にも立たず、ただ神経を使うだけ。 グッドラック 削除済み 2018.06.01 14:23 #9682 ウラジミール・ペレヴェンコバカにバカを重ねる。 1.Pythonのパッケージ/モジュールはpip install / conda installで読み込むことができ、同じ名前のパッケージでも中身が全く同じでない場合があります。そして、この perl の「そこでの配布物の唯一のソースは python サイトです :)」は、anals に入れるべきでしょう。 2.IPythonもanacondaもMOの拡張機能ではありません。前者はライン/ブロックコード実行が可能な簡易エディタであるのに対し、anacondaはパッケージ管理システム（リポジトリのようなもの）で、PythonだけでなくRも利用できます。 知識をひけらかしたいなら、持てばいい。そうでなければ、アマチュアリズムを発揮することになります。 謙虚であれ。私は、あなたが書いたいくつかの言葉やゴミのようなもの、一般的にあなたの不平不満のポイントが理解できません。 画像が必要なら - 新しいコンピュータで3分でxgbをダウンロードし、テスト例を作成しました。Rに反論する人いないの？:))) 削除済み 2018.06.01 14:25 #9683 ウラジミール・ペレヴェンコ議論する必要も、蔑称で評価する必要もない。 より身近なもの、便利なもの、シンプルなものなど、誰しもが使うものです。 さまざまなアプローチを尊重しますが、深い知識もなく何かを褒め始めるのは好きではありません。 R対Python対Java、Windows対Linuxのような行き止まりの道に議論を導く必要はありません。それらは何の役にも立たず、ただ神経を使うだけ。 グッドラックRとR studioは醜い言語でありIDEであると敬意を表して書きましたが、涙を流さずに何とかしている人たちには大きな敬意を表しています Dr. Trader 2018.06.01 14:32 #9684 猿は老齢になると目が弱くなった。 そして、彼女は男たちから聞いたことがある。 この悪は、まだそれほど大きな手ではないことを。 "メガネ "をかけるだけでいいんです。 彼女は自分用に半ダースのグラスを持っている。 彼女は眼鏡をあちこちに回している。 肌に押し当てたり、しっぽにつけたり。 と言って、匂いを嗅いで、舐めている。 メガネは何の効果もない。 "ふっ "としました。- そして、彼は愚か者です。 国民の嘘に耳を傾ける人。 メガネのことだけしか教えてもらえませんでした。 役に立たない" そして、マーモセットは、怒りと悲しみに。 石に強くぶつけたんです。 という声が上がり、水しぶきが上がりました。 残念ながら、男性とはそういうものなのです。 どんなに便利なものでも、無価値なんです。 無知な者の知識は、すべて無駄である。 しかし、無知な者がもっと学べば も嫌がる。 削除済み 2018.06.01 14:33 #9685 エクイティグラフを見せろよ、サル )) Dr. Trader 2018.06.01 14:35 #9686 寓話猿と眼鏡 - 分析 クリロフの寓話『猿と眼鏡』が注目されるのは、まずその主旨が道徳だけでなく、文章の中に皮肉として表現されている点である。注意深い読者なら、猿が無知な人の役を演じ、眼鏡が科学と直接結びついていることを容易に理解できるだろう。科学のことを何も知らない、遠視でメガネのように鋭い人＝マーティスカは、しばしばその無知で周囲を笑わせるばかりである。特に高級官僚の無知は、周囲に影響を及ぼす。皮肉なことに、彼らはその単純さと無能さを隠すことができないのです。 削除済み 2018.06.01 14:40 #9687 エクイティグラフを見せろよ、サル ))- 分析 この「show me equity graph, the marmoset)」というフレーズは、まずそのキーアイデアが道徳的な表現だけでなく、主な皮肉が行間にあるという点で注目される。注意深い読者なら、マーモセットが無知な人の役を演じ、「株のグラフを見せてくれ」がそのままトレードにつながることを容易に理解できるだろう。トレーディングのことを何も知らないピープルマーモセットは、その無知さで周囲を笑わせることが多い。特にRの高位のアデプトの無知は、周囲に影響を及ぼす。皮肉なことに、彼らはその単純さと無知を隠すことができないのです。 Vladimir Perervenko 2018.06.01 14:57 #9688 朗報です。jsr223 パッケージ: Rとプログラミング言語Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python), Kotlinの Javaプラットフォーム統合。 これらの言語を扱う人にとって、MTにスクリプトを添付するのは簡単なことです。 頑張ってください。 Yuriy Asaulenko 2018.06.01 15:03 #9689 ウラジミール・ペレヴェンコ朗報です。jsr223 パッケージ: Rとプログラミング言語Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python), Kotlinの Javaプラットフォーム統合。 これらの言語を扱う人にとって、MTにスクリプトを添付するのは簡単なことです。 頑張ってください。PythonやJavaからRへ、そしてそこからMTへ、という倒錯したものであることがイミフです。 Dr. Trader 2018.06.01 15:03 #9690 マキシム・ドミトリエフスキー 私はずっと前にFXを辞めたので、皆さんにもそうすることをお勧めします。 今はビットコイン先物で最小限の出来高でストラテジーを試しています。 またnumeraiに参加し始めました -https://numer.ai/dr_tr 0.691616と83.33%はpythonでできるのか？ これらはすべて純粋な標準R上で行われ、暗号取引所での取引も可能です。 私はあなたのデモシグナルを見ただけで、あなたは削除してしまいましたが、少なくともあなたはまだスクリーンショットを持っています -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707 再び信号424027を公開してください、私は本当にあなたの "上記のスクリーンショットのような、より良い更新がある方法を確認したい。来週はもう新作をアップします」。 1...962963964965966967968969970971972973974975976...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このエディターは、どんなカラースキームでも醜く見えるし、言語もそうです。
python、vscode IDE、jupiter notebookでのコードをご自身でご覧になられたようですね。
議論する必要も、侮蔑的な評価をする必要もない。
誰もが使い慣れたもの、便利なもの、シンプルなものなどを使っています。
いろいろなアプローチがあることは尊重しますが、深い知識もなく批判を始めるのは好きではありません。
R対Python対Java、Windows対Linuxのように、議論を行き止まりに導く必要はない。それらは何の役にも立たず、ただ神経を使うだけ。
バカにバカを重ねる。
1.Pythonのパッケージ/モジュールはpip install / conda installで読み込むことができ、同じ名前のパッケージでも中身が全く同じでない場合があります。そして、この perl の「そこでの配布物の唯一のソースは python サイトです :)」は、anals に入れるべきでしょう。
2.IPythonもanacondaもMOの拡張機能ではありません。前者はライン/ブロックコード実行が可能な簡易エディタであるのに対し、anacondaはパッケージ管理システム（リポジトリのようなもの）で、PythonだけでなくRも利用できます。
知識をひけらかしたいなら、持てばいい。そうでなければ、アマチュアリズムを発揮することになります。
謙虚であれ。
私は、あなたが書いたいくつかの言葉やゴミのようなもの、一般的にあなたの不平不満のポイントが理解できません。
画像が必要なら - 新しいコンピュータで3分でxgbをダウンロードし、テスト例を作成しました。Rに反論する人いないの？:)))
議論する必要も、蔑称で評価する必要もない。
より身近なもの、便利なもの、シンプルなものなど、誰しもが使うものです。
さまざまなアプローチを尊重しますが、深い知識もなく何かを褒め始めるのは好きではありません。
R対Python対Java、Windows対Linuxのような行き止まりの道に議論を導く必要はありません。それらは何の役にも立たず、ただ神経を使うだけ。
RとR studioは醜い言語でありIDEであると敬意を表して書きましたが、涙を流さずに何とかしている人たちには大きな敬意を表しています
そして、彼女は男たちから聞いたことがある。
この悪は、まだそれほど大きな手ではないことを。
"メガネ "をかけるだけでいいんです。
彼女は自分用に半ダースのグラスを持っている。
彼女は眼鏡をあちこちに回している。
肌に押し当てたり、しっぽにつけたり。
と言って、匂いを嗅いで、舐めている。
メガネは何の効果もない。
"ふっ "としました。- そして、彼は愚か者です。
国民の嘘に耳を傾ける人。
メガネのことだけしか教えてもらえませんでした。
役に立たない"
そして、マーモセットは、怒りと悲しみに。
石に強くぶつけたんです。
という声が上がり、水しぶきが上がりました。
残念ながら、男性とはそういうものなのです。
どんなに便利なものでも、無価値なんです。
無知な者の知識は、すべて無駄である。
しかし、無知な者がもっと学べば
も嫌がる。
クリロフの寓話『猿と眼鏡』が注目されるのは、まずその主旨が道徳だけでなく、文章の中に皮肉として表現されている点である。注意深い読者なら、猿が無知な人の役を演じ、眼鏡が科学と直接結びついていることを容易に理解できるだろう。科学のことを何も知らない、遠視でメガネのように鋭い人＝マーティスカは、しばしばその無知で周囲を笑わせるばかりである。特に高級官僚の無知は、周囲に影響を及ぼす。皮肉なことに、彼らはその単純さと無能さを隠すことができないのです。
エクイティグラフを見せろよ、サル ))- 分析
この「show me equity graph, the marmoset)」というフレーズは、まずそのキーアイデアが道徳的な表現だけでなく、主な皮肉が行間にあるという点で注目される。注意深い読者なら、マーモセットが無知な人の役を演じ、「株のグラフを見せてくれ」がそのままトレードにつながることを容易に理解できるだろう。トレーディングのことを何も知らないピープルマーモセットは、その無知さで周囲を笑わせることが多い。特にRの高位のアデプトの無知は、周囲に影響を及ぼす。皮肉なことに、彼らはその単純さと無知を隠すことができないのです。
朗報です。jsr223 パッケージ: Rとプログラミング言語Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python), Kotlinの Javaプラットフォーム統合。
これらの言語を扱う人にとって、MTにスクリプトを添付するのは簡単なことです。
PythonやJavaからRへ、そしてそこからMTへ、という倒錯したものであることがイミフです。
私はずっと前にFXを辞めたので、皆さんにもそうすることをお勧めします。
今はビットコイン先物で最小限の出来高でストラテジーを試しています。
またnumeraiに参加し始めました -https://numer.ai/dr_tr
0.691616と83.33%はpythonでできるのか？
これらはすべて純粋な標準R上で行われ、暗号取引所での取引も可能です。
私はあなたのデモシグナルを見ただけで、あなたは削除してしまいましたが、少なくともあなたはまだスクリーンショットを持っています -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
再び信号424027を公開してください、私は本当にあなたの "上記のスクリーンショットのような、より良い更新がある方法を確認したい。来週はもう新作をアップします」。