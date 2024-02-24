トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 973 1...966967968969970971972973974975976977978979980...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.06.03 00:22 #9721 マキシム・ドミトリエフスキーjulia.h の代わりに julia.mqh を作るべきでしょう :)直接的にはありえないことだ。DLLラッパーを作成する必要がある可能性が高い。MQLはC++とは違い、互換性がありません。 削除済み 2018.06.03 00:23 #9722 ユーリイ・アサウレンコそんなことはない、ないと思う。DLLラッパーを作る必要がありそうです。MQLはC++とは違い、互換性がありません。できないので、もう帰ります :) Yuriy Asaulenko 2018.06.03 00:26 #9723 マキシム・ドミトリエフスキーそこで別れを告げ、方法を知らないまま影になる :)まだジュリアをやるとは断言できませんが、確実に見守っていきたいと思います）。 削除済み 2018.06.03 01:04 #9724 Yuriy Asaulenko： まだジュリアに手を出す保証はありませんが、必ず見てみます）。最良の方法は、すべてPythonかJuliaで書くことで、ターミナルは単に 私はPythonやJuliaを使用しますが、端末は、単に取引され、もちろん、テスターは良いことではありませんが、ない場合はhftそれは重要ではありません。 しかし、それはすべてのmt5ブローカーが私の墓を 購入するときに、他の取引所に接続する方が簡単でしょう。 Yuriy Asaulenko 2018.06.03 01:20 #9725 マキシム・ドミトリエフスキー最良の方法は、すべてPythonかJuliaで書くことで、ターミナルは単に もちろん、良いテスターがあるわけではありませんが、hftでないなら致命的ではありません。しかし、すべてのMT5ブローカーが私のグレイルを購入すれば、他の取引所への接続はより簡単になります。うん、みんな自分のことは自分でやるんだ。端末は取引すべきであり、トレーダーは与えられたものでなく、自分が欲しいものをプログラムして使うべきです。 半年くらい前には、すでにその話をしていたような気もしますが）このような決断に至ったようです。 私は、2008年からこの思想を貫いています。そして、もうずっと前から、どの端末でもいいと思っていました。優先順位なし）。例えば、私がアジアのトレーダーと外国通貨ペアで取引したいと思ったら、フィボナッチ・パターンをたくさん買いますが、私は買いません。 テスターに関しては、あくまでサイクルです。添加量が非常に少なく、ダニを除去することができる)。必要であれば。 削除済み 2018.06.03 01:26 #9726 ユーリイ・アサウレンコちなみに、Python用のテスターには、視覚化されたビルトインの例題戦略があります。 ジュリアにとっては、そうではないらしい。 Yuriy Asaulenko 2018.06.03 01:30 #9727 マキシム・ドミトリエフスキーちなみに、Python用のテスターには、ビジュアライゼーションとビルトイン例題ストラテジーを備えたものがあります。まあ、Pythonはあまり扱ったことがないんですけどね。つまり、モジュールで......そのためのタスクはまだない。これまでは、すべて昔からある試行錯誤の手段 で解決してきました。 SZ Juliaのパッケージは、そのほとんどが未テストで、しかも壊れています( XGBoost Juliaのパッケージは壊れています、しかも2年前のものです)。一般的に、日付で判断すると、誰も組織的に取り組んでいないんですよ、ジュリアは。 Dr. Trader 2018.06.03 03:52 #9728 私も そう思います。だから、半年前にコンテストに参加するのをやめたんだ......。 しかし今、彼らはついに2017年に約束したこと、つまり評判に基づく支払いを実行したのです。過去20大会のスライディングウィンドウでは、ライブ＜0.693の場合に1点ずつ加算されます。ポイント数は評判で、max=20です。私が考える現在の記録＝9。スタックしない場合でも、最も高い評価を得た参加者には賞金が支払われます。 要するに、FXをやっている人たちは、100％の精度ではなく、将来的にトレーダーよりも悪くないモデルを作ることに重点を置いて、安定したモデルを作る方法を学んでいるのです。そして、この知識は、今やそこでマネタイズできるのです。 СанСаныч Фоменко 2018.06.03 11:52 #9729 誰かがPythonを欲しがっていて、その欲望を押し通すために手段を選ばず、それをある種の真実のように見せかけているのです。 プログラミング言語の格付けはいくつかあり、私もブログで2回ほど紹介したことがあります。 こちらも、最も権威のあるTIOBEの一つです。 R指定と違い、Pythonのランキングには微妙なところがあります。 この言語には多くのバージョンがあり、2つの主要なものは互いに互換性がありません 。検索クエリstackoverflow.comでは、1つのバージョンと他のバージョンを分離する必要があります。さらに、この言語の追加バージョンがあり、これも検索クエリ（Jython, Pypy, Iron-python, etc）で分離する必要があります。ランキングを使用する場合、人はランキングが示すWHATを理解する必要があります：グーグルクエリ、教育、ジョブサーチ、...。主なものは、被写体領域です。PythonはRよりも汎用性が高く、統計学のアウトサイダーという犠牲を払ってもRよりも上位にランクされます。統計とそれに対応する可視化の分野でのRの競合はSASであり、その後塵を拝している。 Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года 2018.01.04Светлана Хачатурянtproger.ru Старичок Си за прошедшие 12 месяцев успешнее всех пробился к вершинам рейтинга, именно поэтому ему присвоено почетное звание «Язык 2017 года» по версии TIOBE. + 1,69 % за год — не такая уж внушительная цифра для языка года, так что, по мнению аналитиков TIOBE, языку Си удалось победить только за счет отсутствия выдающихся конкурентов. Следом за... Vladimir Perervenko 2018.06.03 13:22 #9730 議論にならないように追加します https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis Gregory Piatetskywww.kdnuggets.com The 19th annual KDnuggets Software Poll had over 2,300 voters, somewhat less than in 2017, perhaps because only one vendor - RapidMiner - had a very active campaign to vote in KDnuggets poll. On average, a participant selected about 7 different tools used, so votes with just one tool selected stood out. We removed about 260 such "lone" votes... 1...966967968969970971972973974975976977978979980...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
julia.h の代わりに julia.mqh を作るべきでしょう :)
直接的にはありえないことだ。DLLラッパーを作成する必要がある可能性が高い。MQLはC++とは違い、互換性がありません。
そんなことはない、ないと思う。DLLラッパーを作る必要がありそうです。MQLはC++とは違い、互換性がありません。
できないので、もう帰ります :)
そこで別れを告げ、方法を知らないまま影になる :)
まだジュリアをやるとは断言できませんが、確実に見守っていきたいと思います）。
まだジュリアに手を出す保証はありませんが、必ず見てみます）。
最良の方法は、すべてPythonかJuliaで書くことで、ターミナルは単に
私はPythonやJuliaを使用しますが、端末は、単に取引され、もちろん、テスターは良いことではありませんが、ない場合はhftそれは重要ではありません。 しかし、それはすべてのmt5ブローカーが私の墓を 購入するときに、他の取引所に接続する方が簡単でしょう。
最良の方法は、すべてPythonかJuliaで書くことで、ターミナルは単に
もちろん、良いテスターがあるわけではありませんが、hftでないなら致命的ではありません。しかし、すべてのMT5ブローカーが私のグレイルを購入すれば、他の取引所への接続はより簡単になります。
うん、みんな自分のことは自分でやるんだ。端末は取引すべきであり、トレーダーは与えられたものでなく、自分が欲しいものをプログラムして使うべきです。
半年くらい前には、すでにその話をしていたような気もしますが）このような決断に至ったようです。
私は、2008年からこの思想を貫いています。そして、もうずっと前から、どの端末でもいいと思っていました。優先順位なし）。例えば、私がアジアのトレーダーと外国通貨ペアで取引したいと思ったら、フィボナッチ・パターンをたくさん買いますが、私は買いません。
テスターに関しては、あくまでサイクルです。添加量が非常に少なく、ダニを除去することができる)。必要であれば。
ちなみに、Python用のテスターには、視覚化されたビルトインの例題戦略があります。
ジュリアにとっては、そうではないらしい。
ちなみに、Python用のテスターには、ビジュアライゼーションとビルトイン例題ストラテジーを備えたものがあります。
まあ、Pythonはあまり扱ったことがないんですけどね。つまり、モジュールで......そのためのタスクはまだない。これまでは、すべて昔からある試行錯誤の手段 で解決してきました。
SZ Juliaのパッケージは、そのほとんどが未テストで、しかも壊れています( XGBoost Juliaのパッケージは壊れています、しかも2年前のものです)。一般的に、日付で判断すると、誰も組織的に取り組んでいないんですよ、ジュリアは。
だから、半年前にコンテストに参加するのをやめたんだ......。
しかし今、彼らはついに2017年に約束したこと、つまり評判に基づく支払いを実行したのです。過去20大会のスライディングウィンドウでは、ライブ＜0.693の場合に1点ずつ加算されます。ポイント数は評判で、max=20です。私が考える現在の記録＝9。スタックしない場合でも、最も高い評価を得た参加者には賞金が支払われます。
要するに、FXをやっている人たちは、100％の精度ではなく、将来的にトレーダーよりも悪くないモデルを作ることに重点を置いて、安定したモデルを作る方法を学んでいるのです。そして、この知識は、今やそこでマネタイズできるのです。
誰かがPythonを欲しがっていて、その欲望を押し通すために手段を選ばず、それをある種の真実のように見せかけているのです。
プログラミング言語の格付けはいくつかあり、私もブログで2回ほど紹介したことがあります。
こちらも、最も権威のあるTIOBEの一つです。
R指定と違い、Pythonのランキングには微妙なところがあります。
議論にならないように追加します
