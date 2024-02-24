トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 973

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー

julia.h の代わりに julia.mqh を作るべきでしょう :)

直接的にはありえないことだ。DLLラッパーを作成する必要がある可能性が高い。MQLはC++とは違い、互換性がありません。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

そんなことはない、ないと思う。DLLラッパーを作る必要がありそうです。MQLはC++とは違い、互換性がありません。

できないので、もう帰ります :)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そこで別れを告げ、方法を知らないまま影になる :)

まだジュリアをやるとは断言できませんが、確実に見守っていきたいと思います）。

削除済み  
Yuriy Asaulenko：

まだジュリアに手を出す保証はありませんが、必ず見てみます）。

最良の方法は、すべてPythonかJuliaで書くことで、ターミナルは単に

私はPythonやJuliaを使用しますが、端末は、単に取引され、もちろん、テスターは良いことではありませんが、ない場合はhftそれは重要ではありません。 しかし、それはすべてのmt5ブローカーが私の墓を 購入するときに、他の取引所に接続する方が簡単でしょう。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

最良の方法は、すべてPythonかJuliaで書くことで、ターミナルは単に

もちろん、良いテスターがあるわけではありませんが、hftでないなら致命的ではありません。しかし、すべてのMT5ブローカーが私のグレイルを購入すれば、他の取引所への接続はより簡単になります。

うん、みんな自分のことは自分でやるんだ。端末は取引すべきであり、トレーダーは与えられたものでなく、自分が欲しいものをプログラムして使うべきです。

半年くらい前には、すでにその話をしていたような気もしますが）このような決断に至ったようです。

私は、2008年からこの思想を貫いています。そして、もうずっと前から、どの端末でもいいと思っていました。優先順位なし）。例えば、私がアジアのトレーダーと外国通貨ペアで取引したいと思ったら、フィボナッチ・パターンをたくさん買いますが、私は買いません。

テスターに関しては、あくまでサイクルです。添加量が非常に少なく、ダニを除去することができる)。必要であれば。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

ちなみに、Python用のテスターには、視覚化されたビルトインの例題戦略があります。

ジュリアにとっては、そうではないらしい。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ちなみに、Python用のテスターには、ビジュアライゼーションとビルトイン例題ストラテジーを備えたものがあります。

まあ、Pythonはあまり扱ったことがないんですけどね。つまり、モジュールで......そのためのタスクはまだない。これまでは、すべて昔からある試行錯誤の手段 で解決してきました。

SZ Juliaのパッケージは、そのほとんどが未テストで、しかも壊れています( XGBoost Juliaのパッケージは壊れています、しかも2年前のものです)。一般的に、日付で判断すると、誰も組織的に取り組んでいないんですよ、ジュリアは。

 
私も そう思います。

だから、半年前にコンテストに参加するのをやめたんだ......。

しかし今、彼らはついに2017年に約束したこと、つまり評判に基づく支払いを実行したのです。過去20大会のスライディングウィンドウでは、ライブ＜0.693の場合に1点ずつ加算されます。ポイント数は評判で、max=20です。私が考える現在の記録＝9。スタックしない場合でも、最も高い評価を得た参加者には賞金が支払われます。

要するに、FXをやっている人たちは、100％の精度ではなく、将来的にトレーダーよりも悪くないモデルを作ることに重点を置いて、安定したモデルを作る方法を学んでいるのです。そして、この知識は、今やそこでマネタイズできるのです。

 

誰かがPythonを欲しがっていて、その欲望を押し通すために手段を選ばず、それをある種の真実のように見せかけているのです。

プログラミング言語の格付けはいくつかあり、私もブログで2回ほど紹介したことがあります。

こちらも、最も権威のあるTIOBEの一つです。

R指定と違い、Pythonのランキングには微妙なところがあります。

  • この言語には多くのバージョンがあり、2つの主要なものは互いに互換性がありません 。検索クエリstackoverflow.comでは、1つのバージョンと他のバージョンを分離する必要があります。さらに、この言語の追加バージョンがあり、これも検索クエリJython, Pypy, Iron-python, etc）で分離する必要があります。
  • ランキングを使用する場合、人はランキングが示すWHATを理解する必要があります：グーグルクエリ、教育、ジョブサーチ、...。主なものは、被写体領域です。PythonはRよりも汎用性が高く、統計学のアウトサイダーという犠牲を払ってもRよりも上位にランクされます。
  • 統計とそれに対応する可視化の分野でのRの競合はSASであり、その後塵を拝している。

Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года
Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года
  • 2018.01.04
  • Светлана Хачатурян
  • tproger.ru
Старичок Си за прошедшие 12 месяцев успешнее всех пробился к вершинам рейтинга, именно поэтому ему присвоено почетное звание «Язык 2017 года» по версии TIOBE. + 1,69 % за год — не такая уж внушительная цифра для языка года, так что, по мнению аналитиков TIOBE, языку Си удалось победить только за счет отсутствия выдающихся конкурентов. Следом за...
 

議論にならないように追加します

https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html

Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis
Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis
  • Gregory Piatetsky
  • www.kdnuggets.com
The 19th annual KDnuggets Software Poll had over 2,300 voters, somewhat less than in 2017, perhaps because only one vendor - RapidMiner - had a very active campaign to vote in KDnuggets poll. On average, a participant selected about 7 different tools used, so votes with just one tool selected stood out. We removed about 260 such "lone" votes...
1...966967968969970971972973974975976977978979980...3399
新しいコメント