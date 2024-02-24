トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 949 1...942943944945946947948949950951952953954955956...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:24 #9481 サンサニッチ・フォメンコ他に分類上の傾向は？クラスの予測誤差がトレンドを引き裂いてしまう--トレンドは何も残らない。私はインプットを特定するだけで、アウトプットはMOの結果ではなく、トロールによって算出されるのです。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:25 #9482 サンサニッチ・フォメンコもちろんだ、いいかげんにしろ！ 他には？ 数えてみる楽しみですねぇ。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:29 #9483 アレクセイ・ヴャジミキン興味深く待っていますこれです。 Number of observations used to build the model: 20276 Missing value imputation is active. Call: randomForest(formula = as.factor(arr_Buy) ~ ., data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$target)], ntree = 500, mtry = 7, importance = TRUE, replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix) Type of random forest: classification Number of trees: 500 No. of variables tried at each split: 7 OOB estimate of error rate: 17.76% Confusion matrix: -1 0 1 class.error -1 4429 1157 84 0.2188713 0 498 8288 501 0.1075697 1 102 1259 3958 0.2558752 Variable Importance =================== -1 0 1 MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini arr_LastBarPeresekD_Down_M15 56.11 64.27 64.49 69.56 211.39 arr_DonProc_M15 60.79 63.68 57.48 67.77 298.46 Levl_High_H4 59.69 61.76 57.36 69.74 195.16 Levl_Close_W1 54.44 58.90 57.08 64.35 234.41 arr_Regresor 56.51 55.71 56.09 61.40 212.89 Levl_Low_H4 50.14 52.47 55.56 57.38 203.09 Levl_Low_D1 51.00 50.52 55.24 57.91 192.80 arr_Den_Nedeli 47.86 50.18 55.22 53.55 214.23 arr_DonProcVisota 53.91 58.53 55.15 58.61 305.84 Levl_Close_MN1 51.68 51.71 54.70 58.12 228.30 Levl_Close_D1 53.13 51.06 51.83 57.80 267.86 arr_LastBarPeresekD_Up_M15 52.46 52.45 49.94 56.53 218.22 arr_DonProc 47.96 69.45 49.35 60.33 322.91 Levl_Support_D1 52.28 52.42 49.21 56.50 253.82 Levl_Support_W1 47.90 50.98 47.38 53.37 219.35 Levl_High_W1 48.68 47.64 47.35 52.45 144.54 Levl_Low_H1 46.62 53.94 46.72 54.10 208.75 Levl_Support_MN1 41.67 44.57 46.52 46.83 198.77 arr_TimeH 44.65 46.73 45.21 47.78 183.06 Levl_High_D1 43.69 42.56 45.17 46.79 169.77 Levl_first_H4 41.65 44.09 43.92 46.57 121.20 Levl_High_MN1 37.88 40.27 42.96 42.52 142.87 X_USE_Filter_MA_02 38.67 43.46 42.57 49.19 84.23 Levl_first_H1 38.36 40.30 40.51 44.00 135.97 Levl_Low_MN1 36.20 39.33 39.59 40.68 149.38 Levl_High_H1 36.34 39.67 39.02 40.28 196.14 arr_LastBarPeresekD_Down 40.51 39.81 37.87 43.21 232.92 Levl_first_D1 33.94 36.19 36.47 38.99 78.20 Levl_first_MN1 30.33 33.31 35.62 34.03 99.66 arr_LastBarPeresekD_Up 32.66 40.83 35.21 38.65 238.36 Levl_Low_W1 33.29 34.25 35.02 35.13 175.21 X_Use_Donchianf 31.06 34.26 33.54 36.21 97.49 Levl_Support_H4 33.55 38.03 33.15 36.91 248.48 Use_Filter_MA_Prirost 31.89 31.93 31.42 38.92 63.63 Levl_Close_H1 32.25 34.31 31.06 34.08 242.26 X_Use_Filter_Fibo_in_Day 29.56 30.80 30.99 36.89 71.70 Levl_Close_H4 34.27 33.26 30.79 34.17 272.58 X_USE_Filter_MA 25.90 31.13 29.25 33.87 66.11 X_Use_BarPeresek_iMA_TF 26.07 23.12 28.88 32.17 31.87 Levl_first_W1 26.50 28.50 27.21 28.70 83.33 arr_Vektor_Week 25.93 25.76 26.68 29.62 44.61 arr_Vektor_Don_M15 29.11 28.28 26.27 31.15 53.36 arr_RSI_Open_H1 30.82 29.38 25.75 36.56 45.64 Levl_Support_H1 26.88 27.87 25.56 27.72 215.06 arr_Vektor_Day 22.67 24.33 24.70 26.31 43.21 arr_Vektor_Don 23.32 25.04 21.89 25.40 65.35 arr_BB_Up 10.94 11.71 16.86 15.05 21.55 arr_BB_Center 16.63 17.40 16.01 17.13 58.55 X_Use_ChanelEvaProc 13.36 17.13 12.74 23.63 106.51 arr_RSI_Open_M1 8.95 11.16 12.15 13.34 33.44 arr_BB_Down 13.49 13.31 6.84 13.36 24.11 USE_Filter_MA_Donchian 3.60 -1.85 5.00 3.82 2.32 必要な木の本数は増えたが、確かに100本ではない 以前より悪くなったが、まだ非常にまともだ。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:31 #9484 Pred_027_2016_H2_T.csv [validate]のRandom Forestモデルの誤差行列(カウント)。予想実績 -1 0 1 誤差-1 20157 5167 292 21.30 2222 37861 2060 10.21 373 5502 17608 25.0Pred_027_2016_H2_T.csv [validate]のRandom Forestモデルの誤差行列（割合）。予想実績 -1 0 1 誤差-1 22.1 5.7 0.3 21.30 2.4 41.5 2.3 10.21 0.4 6.0 19.3 25.0総合誤差：17.1％、平均クラス誤差：18.83333％。 Pred_027_2016_H2_T.csv [test]のRandom Forestモデルの誤差行列(counts)。予想実績 -1 0 1 誤差-1 19963 5131 328 21.50 2259 37753 2104 10.41 404 5703 17597 25.8Pred_027_2016_H2_T.csv [test]のRandom Forestモデルの誤差行列（割合）。予想実績 -1 0 1 誤差-1 21.9 5.6 0.4 21.50 2.5 41.4 2.3 10.41 0.4 6.3 19.3 25.8総合誤差：17.4%、平均クラス誤差：19.23333%。 誤差が著しく安定していることは、非常に心強いことです。 Machine learning in trading: Any questions from newcomers MQL4、MQL5に関する初心者からの質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプ、ディスカッションなど。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:39 #9485 サンサニッチ・フォメンコこれです。 必要な木の本数は増えたが、確かに100本ではない エラーは、正しくカウントされていません：あなたは、列でカウントする必要があり、以前よりも悪化していますが、それでも非常にまともですありがとうございました。だから、予測変数のセットはそんなに悪くないし、それを拡張する理由もあるんだ！」。 サンサニッチ・フォメンコ 誤差が驚くほど安定しているのは、非常に頼もしい限りです。 それとも、サンプルが非常に典型的なだけなのでしょうか？2015年のファイルでトレーニングして、2016年のファイルでテストして......世界的に逆方向のトレンドがあるので、そこではシステムがあまり有効に機能しないのではないかと考えています。 えー、他に方法があればいいのですが・・・。マキシムのとここの足場は、形成の論理で同じなのか、そうでないのか。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:45 #9486 アレクセイ・ヴャジミキンありがとうございました。だから、予測変数のセットはそれほど悪くないし、それを拡張するのは理にかなっているのです それとも、サンプルが非常に典型的なだけなのでしょうか？2015年のファイルでトレーニングして、2016年にチェックするのがいいと思っています。 えー、他に方法があればいいのですが・・・。マキシムの足場とここは形成ロジックが同じなのか、違うのか。上にも書きましたが、繰り返します。 予知能力を確認するを分割して、後半でエラーを確認します。 PS. 予兆はすでに過剰になっている。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:54 #9487 サンサニッチ・フォメンコ上にも書きましたが、もう一度言います。 予知能力を確認するを分割し、残りの半分でエラーを確認します。すでにすべてが2つのファイルに分かれているのに、なぜファイルを分割するのですか？ただ、Rでどうやればいいかわからないんです。誰も説明してくれないんです。どうやらバカみたいです。 サンサニッチ・フォメンコPS. プレディクターはすでに豊富にあります。 そうでもないですよ、ATSの利用も含めて、実際の取引で使うのはそれだけではありません。 ネットワークが歴史上最適化されたEAを凌駕することを本当に願っています :) 削除済み 2018.05.23 21:01 #9488 どこでこんなにたくさんのファーザーを拾ってきたのですか？ 戦略に合わせて手動で選んだのですか？） 足場のロジックは +- 同じであるべきです。 しかし、ここでは別のモデルを紹介します。 Error matrix for the SVM model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (counts): Predicted Actual -1 0 1 Error -1 6176 18666 774 75.9 0 2242 38585 1316 8.4 1 1333 17683 4467 81.0 Error matrix for the SVM model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (proportions): Predicted Actual -1 0 1 Error -1 6.8 20.5 0.8 75.9 0 2.5 42.3 1.4 8.4 1 1.5 19.4 4.9 81.0 Overall error: 46%, Averaged class error: 55.1 その結果、他のすべてのモデルは、質的には異なるものの、あなたのデータではうまく機能しないはずです。 randomForestを高速化する必要がある アレクセイ・ヴャジミキン ネットワークが歴史上、最適化されたEAを上回ることを本当に望んでいます :)すでにすべてが2つのファイルに分割されているのに、なぜファイルを分割するのですか？ただ、Rでのやり方がわからないのです、今まで誰も説明してくれませんでした、私が馬鹿なのでしょう。 割り算は楽勝、問題はRに対する偏見。 ネットワークが最適化されたExpert Advisorを歴史的に凌駕するようになることを強く望んでいます :) ネットの必要性とは？ 