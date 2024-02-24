トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 945 1...938939940941942943944945946947948949950951952...3399 新しいコメント 削除済み 2018.05.23 15:20 #9441 アレクセイ・ヴャジミキンこうしたサイクルは、小さなTFにもあるのでしょうか？見てみよう、もっとバーがあるんだ！」。私は小さなものには興味がなく、四半期以上の総パターン変化に興味があります。 記事があるので、必要なものを確認する。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 15:41 #9442 マキシム・ドミトリエフスキー小さいものには興味がない、四半期ごとの総パターンチェンジ以上に興味がある 記事があります、ご覧ください。はい、はい、記事を読みました。やはり、トレンド（方向性）を記述する関数が実際にあり、その関数が記述しなくなった場合は、新しい関数を生成する、といった具合です。 グラフの振幅は、選択されたウィンドウを表現するために関数が到達した幅を示すという理解で合っていますか？ Алёша 2018.05.23 15:53 #9443 Alexander_K2 です。 で、実際、エラー率100％の息子アリョーシェンカはどこにいるんだ？ヘルプ、私たちの苦しみを保存する - 右ここに聖杯を残します。それが報われるからです。10％のミスをしたあなたに、私は何の関係があるのでしょうか？ゼロかマイナスになったら、話はそれからだ。 みんながマイナスになることを祈っている。 Dr. Trader 2018.05.23 16:00 #9444 if (finRez_Buy>=0)Klass_Buy=2;ここで、もうひとつ興味深い実験を紹介します。 トレードエントリー（finRez_Buy）ごとに利益が出ていますね。分類のためではなく、回帰のためにツリーを構成することができます - まさにこれらの利益のためのターゲットとしてそれを与える。ツリーは特定の値を予測することはできないだろうが、少なくとも許容される分岐によって、対象をいくつかのグループに分けることができる。そして、出来上がったツリーを描き、その枝をたどって最大の利益がどこにあるのかを考えてみるのです。もしかしたら、情報検索に役立つかもしれません。このようなツリーのポジティブな予測は、エントリーシグナルとみなすことができる。 削除済み 2018.05.23 16:12 #9445 アレクセイ・ヴャジミキンチャート上の振幅は、選択されたウィンドウの記述に対して関数が到達した幅を示していると考えてよいでしょうか。この質問を理解するために、私は脳を壊しました。 とAleshinaの個別 Olga Shelemey 2018.05.23 16:16 #9446 アリョーシャ。10％のミスをしたあなたに、私は何の関係があるのでしょうか？ゼロかマイナスになったら、話はそれからだ、みんながマイナスになることを祈っている。アリョーシャ、マジでもうマイナスだよ、ErlangのストリームをカチカチBPからシングルにして、スレを下りていったんだから。その瞬間に巻き込まれた...。全部は計算してないが...。しかし、言い訳ではなく、私が知りたいのは、BPを同じように変換するのか、それともそこにあるもの、つまりM1、M5などのOPEN、CLOSEで作業するのか、ということです。 予言者の準備の秘密は必要ない。ただ、BPを変換しているのか、していないのか、答えを求めているのです。年寄りを助けてくれ、頼む...。 敬具 A_K2 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 16:23 #9447 Dr.トレーダーもうひとつ、興味深い実験を紹介します。 取引へのエントリー（finRez_Buy）ごとに利益を得ることができます。分類のためではなく、回帰のためにツリーを設定することができます - まさにこれらの利益のためにターゲットとして与える。ツリーは特定の値を予測することはできないだろうが、少なくとも許容される分岐によって、対象をいくつかのグループに分割することができる。そして、出来上がったツリーを描き、その枝をたどって最大の利益がどこにあるのかを考えてみるのです。情報を得るのに役立つかもしれません。このようなツリーのポジティブな予測は、エントリーシグナルとみなすことができる。 残念ながら、このようなアルゴリズムでツリーを構築することはできません - ソフトウェアがサポートしていない（あるいは、やり方がわからない）のです。新しいバーで 決算のデータをリセットすることができるのですが、先生のアイデアから何が生まれるのでしょうか？一般的に、私は前のバーの構造を表示します（私は上の1つで、現在の時間枠の最後のバーの時間を見つける方法を理解している場合）、すぐに新しい予測を持っているでしょう - これは非常に重要な情報であり、それは正常に私のEAで使用されて、私はネットがその使用を見つけると思う。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 16:25 #9448 私 たちは間違ったビジネスをしている! ニューラルネットワークが作成した絵が雑誌の表紙を飾る（写真）。 ブルームバーグ・ビジネスウィーク誌は、「Sooner Than You Think」という人工知能に特化した特集号を発行しました。 その表紙には、ニューラルネットワークで描かれた絵が何枚も掲載されている。編集部は、最近ニューラルネットワークにヌードを描くことを「教えた」アメリカのプログラマー、ロビー・バラットの助けを借りた。 バラットの過去の作品を使って、今度はニューラルネットワークが、本物の画家の筆と見分けがつかないような風景画をいくつも描く ことができたのだプログラマー自身は、出版物のインタビューで、ニューラルネットワークは確かにXXI世紀の芸術の主要なツールの一つとなり、さらに非常にすぐに彼の人工知能が開発することができるようになるという見解を表明した気分のスイングは、また作品に反映されるでしょう。 Dr. Trader 2018.05.23 16:26 #9449 オルガ・シェレミーその瞬間に巻き込まれた...。全部は把握してなかったけど...。カジノで、カジノの敷地内で、カジノのルールに従ってプレイする。レナートと私はあなたに警告しました。実際の取引所についてフォーラムで読む方が良い、mt5ではそこに行くことができます。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 16:28 #9450 マキシム・ドミトリエフスキーこの質問を理解するために、私は脳を壊しました。 とAleshinaの個別包絡線極値線の構築とその後の処理で関数を得るEMD 法について書かれています。つまり、このインジケータのチャートでは、一定期間内の2つの極値間の差に依存する振幅幅を見ることができるのだと理解しています。 1...938939940941942943944945946947948949950951952...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こうしたサイクルは、小さなTFにもあるのでしょうか？見てみよう、もっとバーがあるんだ！」。
私は小さなものには興味がなく、四半期以上の総パターン変化に興味があります。
記事があるので、必要なものを確認する。
はい、はい、記事を読みました。やはり、トレンド（方向性）を記述する関数が実際にあり、その関数が記述しなくなった場合は、新しい関数を生成する、といった具合です。
グラフの振幅は、選択されたウィンドウを表現するために関数が到達した幅を示すという理解で合っていますか？
で、実際、エラー率100％の息子アリョーシェンカはどこにいるんだ？ヘルプ、私たちの苦しみを保存する - 右ここに聖杯を残します。それが報われるからです。
10％のミスをしたあなたに、私は何の関係があるのでしょうか？ゼロかマイナスになったら、話はそれからだ。 みんながマイナスになることを祈っている。
ここで、もうひとつ興味深い実験を紹介します。
トレードエントリー（finRez_Buy）ごとに利益が出ていますね。分類のためではなく、回帰のためにツリーを構成することができます - まさにこれらの利益のためのターゲットとしてそれを与える。ツリーは特定の値を予測することはできないだろうが、少なくとも許容される分岐によって、対象をいくつかのグループに分けることができる。そして、出来上がったツリーを描き、その枝をたどって最大の利益がどこにあるのかを考えてみるのです。もしかしたら、情報検索に役立つかもしれません。
このようなツリーのポジティブな予測は、エントリーシグナルとみなすことができる。
チャート上の振幅は、選択されたウィンドウの記述に対して関数が到達した幅を示していると考えてよいでしょうか。
この質問を理解するために、私は脳を壊しました。
アリョーシャ、マジでもうマイナスだよ、ErlangのストリームをカチカチBPからシングルにして、スレを下りていったんだから。その瞬間に巻き込まれた...。全部は計算してないが...。しかし、言い訳ではなく、私が知りたいのは、BPを同じように変換するのか、それともそこにあるもの、つまりM1、M5などのOPEN、CLOSEで作業するのか、ということです。
予言者の準備の秘密は必要ない。ただ、BPを変換しているのか、していないのか、答えを求めているのです。年寄りを助けてくれ、頼む...。
取引へのエントリー（finRez_Buy）ごとに利益を得ることができます。分類のためではなく、回帰のためにツリーを設定することができます - まさにこれらの利益のためにターゲットとして与える。ツリーは特定の値を予測することはできないだろうが、少なくとも許容される分岐によって、対象をいくつかのグループに分割することができる。そして、出来上がったツリーを描き、その枝をたどって最大の利益がどこにあるのかを考えてみるのです。情報を得るのに役立つかもしれません。
私 たちは間違ったビジネスをしている!
ニューラルネットワークが作成した絵が雑誌の表紙を飾る（写真）。
ブルームバーグ・ビジネスウィーク誌は、「Sooner Than You Think」という人工知能に特化した特集号を発行しました。
その表紙には、ニューラルネットワークで描かれた絵が何枚も掲載されている。編集部は、最近ニューラルネットワークにヌードを描くことを「教えた」アメリカのプログラマー、ロビー・バラットの助けを借りた。バラットの過去の作品を使って、今度はニューラルネットワークが、本物の画家の筆と見分けがつかないような風景画をいくつも描く ことができたのだ
プログラマー自身は、出版物のインタビューで、ニューラルネットワークは確かにXXI世紀の芸術の主要なツールの一つとなり、さらに非常にすぐに彼の人工知能が開発することができるようになるという見解を表明した気分のスイングは、また作品に反映されるでしょう。
その瞬間に巻き込まれた...。全部は把握してなかったけど...。
カジノで、カジノの敷地内で、カジノのルールに従ってプレイする。レナートと私はあなたに警告しました。実際の取引所についてフォーラムで読む方が良い、mt5ではそこに行くことができます。
包絡線極値線の構築とその後の処理で関数を得るEMD 法について書かれています。つまり、このインジケータのチャートでは、一定期間内の2つの極値間の差に依存する振幅幅を見ることができるのだと理解しています。