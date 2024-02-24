トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 696 1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399 新しいコメント 削除済み 2018.02.19 14:10 #6951 エリブラリウスその方が正確です。 double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);そうですね、ゼロ、ありがとうございます。 分類作業用にこういうのを試してみたい、良さそう。 СанСаныч Фоменко 2018.02.19 20:10 #6952 ヴィザード_。図1.ステップ2、ステップ3))私は結果に興味があるのではなく、モデルをテストし比較する方法論に興味があるのです。教えること、人工的な入力データでモデルをテストすること、そして実際のデータでテストすること、つまり「こうなった」という結果でチェックすることを常に念頭に置いておく必要があるのです。 Vladimir Perervenko 2018.02.20 13:40 #6953 サンサニッチ・フォメンコ私は結果に興味があるのではなく、モデルをテストし比較する方法論に興味があるのです。ティーチング、モデルのテストは人工的な入力データで行うべきで、実データでのテストは「こうだった」という結果でのチェックであることを常に念頭に置いておく必要があります。どのような人工的なデータで？このデータはどういう意味ですか？ びっくりした。 222ZXZ333 2018.02.20 14:15 #6954 みんなここで質問です。インジケーターを使用していますが、EAに作り変えたいので、作り方のビデオを見つけました。問題は、インジケータがメソッドに表示されないことです......何が問題なのかわかりません。解らないんです。どうすればいいのか、指示をください。 СанСаныч Фоменко 2018.02.20 14:29 #6955 ウラジミール・ペレヴェンコどんな人工データなんだ？このデータはどういう意味ですか？ びっくりした。記事に書いてあります。 入力データはかなり特定の特性を持たなければならず、そうして初めてモデルの意味のある振る舞いを見ることができるのです。 を横目で見ている。せいすいこうぼう横並びとトレンドの間、トレンドとトレンドの間のブレークについて価格高騰についてノイズを調整することができます。 そして、神様が送ってくださったものについて。 Mihail Marchukajtes 2018.02.20 14:52 #6956 222ZXZ333 です。 みんな、みんな!私が質問したいのは、これです。インジケーターを使用していますが、EAにリメイクしたいので、リメイク方法を動画で見つけました。問題は、インジケータがメソッドに表示されないことです......何が起こっているのか理解できません。解らないんです。何が悪いのか理解できない。MTでは、ダイレクトボタンでインジケーターを押して「変更」を選択しても、そのような項目がなければ、ソースがないことを意味し、変更することはできません。 Vladimir Perervenko 2018.02.20 15:36 #6957 サンサニッチ・フォメンコこれは記事に書いてあります。 入力データはかなり特定の特性を持たなければならず、そうして初めてモデルの意味のある振る舞いを見ることができるのです。 を横目で見ている。あがりさがり横並びとトレンドの間、トレンドとトレンドの間のブレークについて価格高騰についてノイズを調整することができます。 そして、神様が送ってくださったものについて。この学術論文は、実データを参照することなく、あらかじめ決められた様々な歪みを持つ時系列を人工的に作成したものです（真空中の球形の馬）。本研究の目的は、このようなTCの歪みに対して各モデルがどのように反応するか、またどのような前処理操作がモデルの品質に影響を与えるかを明らかにすることである。 論文での結論は 外れ値は、モデルの性能の質を著しく低下させる。それらを識別し、対処しなければ ならない。ということがわかっています。は、第一差分予測変数の適用が有効である。と いうことも分かっています。最初の差分を2回連続で適用すると、大きなプラス効果が あります。これは新しいですね。チェックする必要があります。を2回以上連続で適用すると、RFのみ有意に正の効果が ある。入力データを正規化 する必要がある。これも今に始まったことではありません。外国為替市場や株式市場など、さまざまな入力データがあります。なぜ、人工的なデータが必要なのですか？実データを取り出し、変換し、次元を下げるなどして、様々なモデルのテストに使用します。あとは全部インチキです。 グッドラック СанСаныч Фоменко 2018.02.20 15:42 #6958 ここでSMA(12)を予測する方法を、私はまったくの偶然から学びました。移動平均線と一歩先の予測との乖離をグラフにしたものがこちらです。 そんな一歩先を見据えた予測器を使うのであればでも、値段じゃないんですよね...。 それとも他に使い道があるのでしょうか？ Yuriy Asaulenko 2018.02.20 16:11 #6959 サンサニッチ・フォメンコここでSMA(12)を予測する方法を、私はまったくの偶然から学びました。移動平均線と一歩先の予測との乖離をグラフにしたものがこちらです。 そんな一歩先を見据えた予測器を使うのであれば値段じゃないんですけどね...。 それとも他に使い道があるのでしょうか？数ページ前に、1ステップのMAで予測するのは無理があると書きました。約7割の予想が的中問題は、そのデータで取引することが不可能なことです。 予測がなくてもすべてがクリアになるところで正当化されることです。すなわち、滑らかなセグメント上で。 1歩先のTFを教えてください。おそらく明日か明後日には、MA値予測であなたと同じような結果を出すと思います。今日は忙しいんです。 СанСаныч Фоменко 2018.02.20 16:37 #6960 ユーリイ・アサウレンコ数ページ前に、AIのステップを予測するのは無理があると書きました。約7割の予想が的中しています。困ったことに、このデータでトレードすることは不可能です。 予測（プレディクション）をしなくてもすべてがクリアになるところで、予測が正当化されることです。すなわち、滑らかなセグメント上で。 1歩先のTFを教えてください。おそらく明日か明後日には、MA値予測であなたと同じような結果を出すと思います。今日は忙しい。私が予測しようとするものは、たいてい30％以上の誤差があるのですが、ここにそんなとんでもないものが、しかし役に立たない まあ、誰かが考えてくれるかもしれませんが、機械学習では未来の価値が非常に重要です。 1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
その方が正確です。
double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);
そうですね、ゼロ、ありがとうございます。
分類作業用にこういうのを試してみたい、良さそう。
図1.ステップ2、ステップ3))
私は結果に興味があるのではなく、モデルをテストし比較する方法論に興味があるのです。教えること、人工的な入力データでモデルをテストすること、そして実際のデータでテストすること、つまり「こうなった」という結果でチェックすることを常に念頭に置いておく必要があるのです。
私は結果に興味があるのではなく、モデルをテストし比較する方法論に興味があるのです。ティーチング、モデルのテストは人工的な入力データで行うべきで、実データでのテストは「こうだった」という結果でのチェックであることを常に念頭に置いておく必要があります。
どのような人工的なデータで？このデータはどういう意味ですか？
びっくりした。
どんな人工データなんだ？このデータはどういう意味ですか？
びっくりした。
記事に書いてあります。
入力データはかなり特定の特性を持たなければならず、そうして初めてモデルの意味のある振る舞いを見ることができるのです。
そして、神様が送ってくださったものについて。
みんな、みんな!私が質問したいのは、これです。インジケーターを使用していますが、EAにリメイクしたいので、リメイク方法を動画で見つけました。問題は、インジケータがメソッドに表示されないことです......何が起こっているのか理解できません。解らないんです。何が悪いのか理解できない。
MTでは、ダイレクトボタンでインジケーターを押して「変更」を選択しても、そのような項目がなければ、ソースがないことを意味し、変更することはできません。
これは記事に書いてあります。
入力データはかなり特定の特性を持たなければならず、そうして初めてモデルの意味のある振る舞いを見ることができるのです。
そして、神様が送ってくださったものについて。
この学術論文は、実データを参照することなく、あらかじめ決められた様々な歪みを持つ時系列を人工的に作成したものです（真空中の球形の馬）。本研究の目的は、このようなTCの歪みに対して各モデルがどのように反応するか、またどのような前処理操作がモデルの品質に影響を与えるかを明らかにすることである。
論文での結論は
外国為替市場や株式市場など、さまざまな入力データがあります。なぜ、人工的なデータが必要なのですか？実データを取り出し、変換し、次元を下げるなどして、様々なモデルのテストに使用します。あとは全部インチキです。
グッドラック
ここでSMA(12)を予測する方法を、私はまったくの偶然から学びました。移動平均線と一歩先の予測との乖離をグラフにしたものがこちらです。
そんな一歩先を見据えた予測器を使うのであればでも、値段じゃないんですよね...。
それとも他に使い道があるのでしょうか？
ここでSMA(12)を予測する方法を、私はまったくの偶然から学びました。移動平均線と一歩先の予測との乖離をグラフにしたものがこちらです。
そんな一歩先を見据えた予測器を使うのであれば値段じゃないんですけどね...。
それとも他に使い道があるのでしょうか？
数ページ前に、1ステップのMAで予測するのは無理があると書きました。約7割の予想が的中問題は、そのデータで取引することが不可能なことです。 予測がなくてもすべてがクリアになるところで正当化されることです。すなわち、滑らかなセグメント上で。
1歩先のTFを教えてください。おそらく明日か明後日には、MA値予測であなたと同じような結果を出すと思います。今日は忙しいんです。
数ページ前に、AIのステップを予測するのは無理があると書きました。約7割の予想が的中しています。困ったことに、このデータでトレードすることは不可能です。 予測（プレディクション）をしなくてもすべてがクリアになるところで、予測が正当化されることです。すなわち、滑らかなセグメント上で。
1歩先のTFを教えてください。おそらく明日か明後日には、MA値予測であなたと同じような結果を出すと思います。今日は忙しい。
私が予測しようとするものは、たいてい30％以上の誤差があるのですが、ここにそんなとんでもないものが、しかし役に立たない
まあ、誰かが考えてくれるかもしれませんが、機械学習では未来の価値が非常に重要です。