トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

エリブラリウス

その方が正確です。

double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);

そうですね、ゼロ、ありがとうございます。

分類作業用にこういうのを試してみたい、良さそう。

 
ヴィザード_。

図1.ステップ2、ステップ3))

私は結果に興味があるのではなく、モデルをテストし比較する方法論に興味があるのです。教えること、人工的な入力データでモデルをテストすること、そして実際のデータでテストすること、つまり「こうなった」という結果でチェックすることを常に念頭に置いておく必要があるのです。

 
サンサニッチ・フォメンコ

びっくりした。

 
みんなここで質問です。インジケーターを使用していますが、EAに作り変えたいので、作り方のビデオを見つけました。問題は、インジケータがメソッドに表示されないことです......何が問題なのかわかりません。解らないんです。どうすればいいのか、指示をください。
 
ウラジミール・ペレヴェンコ

記事に書いてあります。

入力データはかなり特定の特性を持たなければならず、そうして初めてモデルの意味のある振る舞いを見ることができるのです。

  • を横目で見ている。
  • せいすいこうぼう
  • 横並びとトレンドの間、トレンドとトレンドの間のブレークについて
  • 価格高騰について
  • ノイズを調整することができます。


そして、神様が送ってくださったものについて。

 
222ZXZ333 です。
みんな、みんな!私が質問したいのは、これです。インジケーターを使用していますが、EAにリメイクしたいので、リメイク方法を動画で見つけました。問題は、インジケータがメソッドに表示されないことです......何が起こっているのか理解できません。解らないんです。何が悪いのか理解できない。

MTでは、ダイレクトボタンでインジケーターを押して「変更」を選択しても、そのような項目がなければ、ソースがないことを意味し、変更することはできません。

 
サンサニッチ・フォメンコ

この学術論文は、実データを参照することなく、あらかじめ決められた様々な歪みを持つ時系列を人工的に作成したものです（真空中の球形の馬）。本研究の目的は、このようなTCの歪みに対して各モデルがどのように反応するか、またどのような前処理操作がモデルの品質に影響を与えるかを明らかにすることである。

論文での結論は

  • 外れ値は、モデルの性能の質を著しく低下させる。それらを識別し、対処しなければ ならない。ということがわかっています。
  • は、第一差分予測変数の適用が有効である。と いうことも分かっています。
  • 最初の差分を2回連続で適用すると、大きなプラス効果が あります。これは新しいですね。チェックする必要があります。
  • 2回以上連続で適用すると、RFのみ有意に正の効果が ある。
  • 入力データを正規化 する必要がある。これも今に始まったことではありません。

外国為替市場や株式市場など、さまざまな入力データがあります。なぜ、人工的なデータが必要なのですか？実データを取り出し、変換し、次元を下げるなどして、様々なモデルのテストに使用します。あとは全部インチキです。

グッドラック

 

ここでSMA(12)を予測する方法を、私はまったくの偶然から学びました。移動平均線と一歩先の予測との乖離をグラフにしたものがこちらです。

そんな一歩先を見据えた予測器を使うのであればでも、値段じゃないんですよね...。

それとも他に使い道があるのでしょうか？

 
サンサニッチ・フォメンコ

数ページ前に、1ステップのMAで予測するのは無理があると書きました。約7割の予想が的中問題は、そのデータで取引することが不可能なことです。 予測がなくてもすべてがクリアになるところで正当化されることです。すなわち、滑らかなセグメント上で。

1歩先のTFを教えてください。おそらく明日か明後日には、MA値予測であなたと同じような結果を出すと思います。今日は忙しいんです。

 
ユーリイ・アサウレンコ

私が予測しようとするものは、たいてい30％以上の誤差があるのですが、ここにそんなとんでもないものが、しかし役に立たない

まあ、誰かが考えてくれるかもしれませんが、機械学習では未来の価値が非常に重要です。

