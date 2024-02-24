トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 687

Alexander_K2 です。

そして、時間は？その言葉、もう 言い 飽きたよ。

時間に左右されない。

依存、無関係はもちろんある、ある。

人は、トレンドに逆らう-ネットで、トレンドに逆らう-1つの注文で、標準的な 方法でトレードします（プラスになっているとき、です）。

シカゴ外国為替取引所の為替取引量を観察してわかったこと

価格はボリュームと厳密に水平になり、それ故に波がある。

 
レナト・アフティアモフ

エフゲニー・ベリャーエフ

FXはシカゴに移住したのか？カッコイイ!

目覚め

CMEについて何かご存知ですか？

 
ヴィタリー・ムジチェンコ

循環性はあるが、長期的に予測することはできない。価格は、1時間、1日、1ヶ月のいずれでも可能です。値動きを予測することは可能だが、時間を予測することはできない。

日中の反転の間隔を棒グラフにしたところ、15本から50本までの反転がほぼ均等に分布したのです。

でも。

もう一つの周期性、それは一日のうち特定の時間帯と特定の曜日における 取引活動である。価格はどちらかの方向に強く動き始める。

何ですか？

もっと攻撃的に、もっと自分自身に不満を持つように......。

あと2週間で、「震える生き物」か「持っている生き物」かを確認することができます。

サンサニッチ・フォメンコ

それは何ですか？

ロンドン-ニューヨーク-シドニー-東京（昼食休憩あり

 
サンサニッチ・フォメンコ

私はかつて、ZZの反転の間の距離をバー単位で取り、15から50バーまでの反転をほぼ均等に分布させたチャートを掲載し、あなたの主張を証明したことがあります。

でも。

もう一つの周期性、 それは一日のうち特定の時間帯と特定の曜日における取引活動 である。価格はどちらかの方向に強く動き始める。

こんなものなのでしょうか？

+

 
Vizard_：

あ、先生！？こんにちは)))また勘違いしてるのか？マジシャンはお前だ！一番大事なのはお前だ！)))

2位・ユセフ、3位・レナト・アフティアモフ、4位・ファ............。


さあ～、Rの調子はどうですか？グレイル」は作りましたか))。

ところで、よくぞ聞いてくれました。質問攻めにあった甲斐があったというものです :-)

Rstudioをインストールし、テーブルファイルをインポート することができましたが、次のマインドをどうすればいいのかがわかりません。

1.テーブルの列名から列ごとにベクトルを作るには？ つまり、すべての列でベクトルを作りたいのですが、どうすればいいですか？

どうしたらいいのかわからない......。ある理論を確認したい。

一般的には、表の最後の列がターゲットになるという感覚です。各カラムをマルチインフォメーションズのターゲットと比較する必要がある。自分の入力がどの程度まで出力情報を持っているのかを確認したい。

実は、テーブル全体を計算し、その中にデータを保存するようにスクリプトを書き、エクセルでデータを回転できるようにしようと思っているのです。

列からベクトルを作る方法と、表全体のベクトルを作る方法を例示してください。ありがとうございます!!!!

以下は、テーブルの例です。

ファイル:
Qwe.txt  27 kb
 
ミハイル・マルキュカイツ

列はこのように撮影されます。

LearnY<-MatrixLearnY[,i]である。

ここで、i は列番号である。すなわち、すべての行とi番目の列。また，MatrixLearnY[j,] の場合，j 番目の行とその中のすべての列を取得します．

 
エリブラリウス

ありがとうございます!!!!今すぐ試してみます！もう頭をフル回転させました :-)

