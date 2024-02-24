トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 289 1...282283284285286287288289290291292293294295296...3399 新しいコメント toxic 2017.02.25 17:37 #2881 SanSanych Fomenko： クラスが予測されます。予測誤差は25～30％で、トレーニング時とサンプル外での予測誤差は同じです。 これは非常にクールな、グレイル、私はそれが4-5でシャープを圧迫しないように罪であるような予測に精度100％-エラー= 70から75パーセントを意味し、あなたが誤ってどこを覗いていない場合は、そのために行く！これは、あなたがそれを行うことができます。 mytarmailS 2017.02.25 20:52 #2882 私は最終的にtweeterを始め、ダウンロードしたメッセージ （最も基本的な形で） いわばユーロの "文字買い "と "文字売り"、私はユーロチャートの背景に時系列として これらのメッセージを見たいが、私はこれらのメッセージを時系列に変換し、ユーロと同期する方法がわからない、R-KAの時間関数を理解しているヘルプコード...である。以下にRDataファイルを添付します...ファイルには2つのシートがあります :) 1つはメッセージ "buy character" で、もう1つは "sat" です。各メッセージの時刻を表示する li$buy.twits[[1]]$created[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"メッセージ本体li$buy.twits[[1]]$text[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"ユーラを視覚化し、同期させるために私を助けて、それは何が起こるか非常に興味深いです。 ファイル: twits.dat.RData.zip 88 kb Machine learning in trading: Dr. Trader 2017.02.25 23:45 #2883 mytarmailS:ユーロの可視化と同期を助けてください、何が起こるかとても興味深いです。あなたが得たものは、あなたが得たものです :) ファイル: eurusd_h1.zip 3 kb tweets.txt 4 kb mytarmailS 2017.02.26 07:51 #2884 Dr.トレーダー出てきたものは出てきたんだ :)ありがとうございました!!!パニックのような」ピークが反転と重なったのは偶然だと思いますか？あのパニックの中で8件もの書き込みがあったのですから :)))) Mihail Marchukajtes 2017.02.26 13:32 #2885 私の質問に対する活発な回答が見られなかったので、マーケットとは何かを原理的に理解していないことが改めて証明され、それが失敗の原因になっていることもあるようです。ちなみに、私の記事は編集に受理されました。相場と本場の違いを知らなければ、何をすればいいのかわからないとは言えない。しかし、支店の地位を高めるために、記事の公開前に結果を発表することができるのです。では、市場とは何でしょうか？というか、誰が市場参加者なんだ？そうマーケットメーカー、大手、小スポンサー、各種ファンド...。と聞かれたら、「はい、そうです」と答えます。しかし、これらの参加者はすべてBUYERSとSELLERSの2つに分かれている!!!!!!!彼らが自分たちの間で取引をすると、価格を押し上げるボリュームが形成されますが、ボリュームに加えて、私たちは買い手と売り手の違いという情報も手に入れることができます。これを「DELTA」という。これが価格変動の原因です。多くのTCの結果の理由と同様に。ただ、それだけが秘密です。ご理解いただけると幸いです :-) Dr. Trader 2017.02.26 14:01 #2886 mytarmailS:パニック的」なピークと反転が重なったのは偶然だと思いますか？このパニックの中で8件もの書き込みがあったのですから :)))) 今、再確認したのですが、これらのツイートのテキストは、あなたのrdataファイルから取り出したものです。22 2017-02-22 13:59:41 EUR/USD sell pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news 23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "EUR/USD selling pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t" 「EUR/USDの売り圧力は1.0500ハンドル近くで弱まり、Fed議事録が迫ってきて いる。co/Mg2Lj85Wd7" 24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD EUR/USD sell pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/jfaGQM4hsI S/R Levels https://t.co/3XxB9fiazN #E 25 2017-02-22 13:50:49 EUR/USD selling pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/EZBQAp5w1i 26 2017-02-22 13:50:48 EUR/USD sell pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/qpD3KWOYms 27 2017-02-22 13:45:37 EUR/USD selling pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #forex https://tです。co/ohDZQygceH 28 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD sell pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed 29 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD selling pressure abates near 1.0500 handle as FRB minutes loom https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed 30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD Selling AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT緑色のツイート -selling pressure abates- は、「売り手の圧力が低下している」と訳される。それはむしろフラットの信号です。そして実際、2小節前に1.05000から反発したというが、これは予想ではなく事実を述べたものである。 本当の売りシグナルは、最後の1つだけです。 一般的にいくつかの奇妙な状況、我々はこのような濁ったツイートとさらに価格開発の状況をもっと見る必要がある、常識的に考えて50％の確率で正しいだろう。 TheXpert 2017.02.26 14:06 #2887 ミハイル・マルキュカイツ いわゆるDELTAです。それが価格改定の理由です。 それはちょっと甘すぎる。 mytarmailS 2017.02.26 14:09 #2888 Dr.トレーダー一般的にいくつかの奇妙な状況、あなたはこのような濁ったつぶやきとさらに価格開発の状況を観察する必要があります、常識的には、彼らは50％の時間を正しいでしょうと言う。あなたは、3日ではなく、数週間のように、ダウンロードするためのより多くの時間を必要とし、その後、その場で見て、キーワード自体も大きな役割を果たす、あなたはそこにかなり一般的な何かを獲得した場合、すべてのツイートは、一般的に固体広告になります...あなたはスラグです。問題は、数週間分のツイートをダウンロードする方法がまだわかっていないことです。 mytarmailS 2017.02.26 14:10 #2889 コンビナート です。 それはちょっと甘すぎる。 そうでなければ、期待しない )) Mihail Marchukajtes 2017.02.26 14:47 #2890 Combinator: なんだか素朴すぎる。Combinator: ちょっと甘すぎるような気がする。まあもちろんそんな簡単な話ではなく、まずは塗り方を知る必要がありますし、それだけでなく、ボリュームそのものというか、ボリュームを 変えることも理由になるでしょうね。デルタを使用している私は、十分なモデルが得られず、使用しないのはコインをはじくようなもので、うまくいくかもしれないし、そうでないかもしれない...。 1...282283284285286287288289290291292293294295296...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
クラスが予測されます。予測誤差は25～30％で、トレーニング時とサンプル外での予測誤差は同じです。
私は最終的にtweeterを始め、ダウンロードしたメッセージ （最も基本的な形で） いわばユーロの "文字買い "と "文字売り"、私はユーロチャートの背景に時系列として これらのメッセージを見たいが、私はこれらのメッセージを時系列に変換し、ユーロと同期する方法がわからない、R-KAの時間関数を理解しているヘルプコード...である。
以下にRDataファイルを添付します...
ファイルには2つのシートがあります :) 1つはメッセージ "buy character" で、もう1つは "sat" です。
各メッセージの時刻を表示する
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"
メッセージ本体
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"
あなたが得たものは、あなたが得たものです :)
出てきたものは出てきたんだ :)
ありがとうございました!!!
パニック的」なピークと反転が重なったのは偶然だと思いますか？このパニックの中で8件もの書き込みがあったのですから :))))
22 2017-02-22 13:59:41 EUR/USD sell pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "EUR/USD selling pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t" 「EUR/USDの売り圧力は1.0500ハンドル近くで弱まり、Fed議事録が迫ってきて いる。co/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD EUR/USD sell pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/jfaGQM4hsI S/R Levels https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 EUR/USD selling pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 EUR/USD sell pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 EUR/USD selling pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #forex https://tです。co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD sell pressure abates near 1.0500 handle as Fed minutes loom https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD selling pressure abates near 1.0500 handle as FRB minutes loom https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD Selling AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT
緑色のツイート -selling pressure abates- は、「売り手の圧力が低下している」と訳される。それはむしろフラットの信号です。そして実際、2小節前に1.05000から反発したというが、これは予想ではなく事実を述べたものである。
本当の売りシグナルは、最後の1つだけです。
いわゆるDELTAです。それが価格改定の理由です。
あなたは、3日ではなく、数週間のように、ダウンロードするためのより多くの時間を必要とし、その後、その場で見て、キーワード自体も大きな役割を果たす、あなたはそこにかなり一般的な何かを獲得した場合、すべてのツイートは、一般的に固体広告になります...あなたはスラグです。
問題は、数週間分のツイートをダウンロードする方法がまだわかっていないことです。
ちょっと甘すぎるような気がする。
まあもちろんそんな簡単な話ではなく、まずは塗り方を知る必要がありますし、それだけでなく、ボリュームそのものというか、ボリュームを 変えることも理由になるでしょうね。デルタを使用している私は、十分なモデルが得られず、使用しないのはコインをはじくようなもので、うまくいくかもしれないし、そうでないかもしれない...。