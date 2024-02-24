トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 494 1...487488489490491492493494495496497498499500501...3399 新しいコメント 削除済み 2017.10.01 08:27 #4931 Yuriy Asaulenko： Heikin Neural NetworksとBishopの理論を英語で読む - 翻訳はないが、近日公開のようだ。単純なことです。入力はランダムトレード、出力は結果。モンテカルロ法というのがあって、それ自体はあまり速くはない。そして、そのシステム化は、ナショナルシステムの仕事である。さて、NSの特別な名称はあるのでしょうか？タイプ不明の確率的アニーリングニューラルネットワークの ように、教師がいてもいなくても、出力ではなく入力を最適化するような :)) 何冊か本を読んでみます。Heikin "NS Complete Course Second Edition" はロシア語版です。 Yuriy Asaulenko 2017.10.01 14:41 #4932 マキシム・ドミトリエフスキー さて、NS自体に特別な名称はあるのでしょうか？先生の有無に関わらず、不明確な学習をする確率的アニーリングニューラルネットワークのように、出力ではなく入力を最適化する :)) 本は読むよ。ハイキン「NS完全攻略第2版」ロシア語版発売のお知らせHeikinは、Bishopは、ロシア語は使えません。NSは通常のMLP、トレーニングは通常のBP、ただ、途中で定期的に手動で再調整を行います。このような再調整を行わない場合、あるいはサンプルをシャッフルするだけでも、非常に高速に学習しますが、学習シーケンスに限って問題なく動作します。 削除済み 2017.10.01 15:13 #4933 ユーリイ・アサウレンコハイキンはあり、ビショップはロシア語では使えません。NSは通常のMLP、トレーニングは通常のBP、ただ、定期的に手動で再調整をしながら進めていきます。このような再調整をしないか、あるいはサンプルをシャッフルするだけでは、学習は非常に速いのですが、学習シーケンスのみでうまく（完璧にさえ）機能します。今のところ、ヘイキンの作品で間に合わせます。 いつも記事とモデルの説明に限定しているので、本は余分すぎる（だから、販売に十分なスペースがある）。 Yuriy Asaulenko 2017.10.01 15:37 #4934 マキシム・ドミトリエフスキー ヘイキンのものは古いものだし :) 今のところ、私はいつも記事とモデルの説明に限定しています、本は不必要なものがたくさんあります（売るための量を確保するため） まあ、そうとは言い切れませんが。セオリーは古びない。しかし、もっと深い理解があるのです。記事、もちろんですが、一般的な理論なしには非常によく理解されていない、とだけ表面的かつ無批判に知覚 - 彼らが書くナンセンスの多く）。 削除済み 2017.10.02 20:56 #4935 アリョーシャ。虚偽の記載。フォレストもブーストも外挿ではNSと変わりません。モデルは補間するだけで、外挿はできません（フォレストやブーストオンツリーも同様です）。つまり、決定木は、学習サンプル中のすべてのオブジェクトをカバーする平行六面体の外側の特徴空間中のオブジェクトに対して、一定の予測をするのである。黄色と青のボールの例では、座標>19または<0のすべてのボールに対して、モデルが同じ予測を与えることを意味します。私が出会ったすべての記事は、同じことを言っています。https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/決定木のように、このアルゴリズムは外挿が全くできないhttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/decisionforest.php木は外挿が難しい!- ピーターのスタッツネタhttp://ellisp.github.io/blog/2016/12/10/extrapolationランダムフォレストは学習データ以外では予測できないhttps://www.quantopian.com/posts/random-forest-unable-to-predict-outside-of-training-dataランダムフォレスト回帰では学習データより高い予測値が得られないhttps://stats.stackexchange.com/questions/235189/random-forest-regression-not-predicting-higher-than-training-data СанСаныч Фоменко 2017.10.02 22:43 #4936 マキシム・ドミトリエフスキー モデルは補間するだけで、外挿はできない（森と木のブーストも同様）。つまり、決定木は、学習サンプル中のすべてのオブジェクトをカバーする平行六面体の外側の特徴空間中のオブジェクトに対して、一定の予測をするのである。黄色と青のボールの例では、座標>19または<0のすべてのボールに対して、モデルが同じ予測を与えることを意味します。私が出会ったすべての記事は、同じことを言っています。https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/決定木のように、このアルゴリズムは外挿が全くできないhttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/decisionforest.php木は外挿が難しい!- ピーターのスタッツネタhttp://ellisp.github.io/blog/2016/12/10/extrapolationランダムフォレストは学習データ以外では予測できないhttps://www.quantopian.com/posts/random-forest-unable-to-predict-outside-of-training-dataランダムフォレスト回帰では学習データより高い予測値が得られないhttps://stats.stackexchange.com/questions/235189/random-forest-regression-not-predicting-higher-than-training-data屑は無教養な人間が書くものだ。オーバートレーニングも知らない、データマイニングも知らない、ノイズ予測器も知らない、モデル推定も得意でない。彼らは、知的なゲームをする未熟な俗物の一種に過ぎない。 削除済み 2017.10.02 23:19 #4937 サンサニッチ・フォメンコ 屑は無教養な人間が書くものだ。再トレーニングを知らない、データマイニングを知らない、ノイズ予測器を知らない、モデルを推定するのが苦手。まさに精神ゲームをするような成長しすぎた俗物だ。これが外挿とどう関係があるのか......。alglibライブラリのRFを書いた人たちも無教養な人たちなんですか？とか、Rブロガーもダサいらしい。https://www.r-bloggers.com/extrapolation-is-tough-for-trees/ Extrapolation is tough for trees! Peter's stats stuff - Rwww.r-bloggers.com This post is an offshoot of some simple experiments I made to help clarify my thinking about some machine learning methods. In this experiment I fit four kinds of model to a super-simple artificial dataset with two columns, x and y; and then try to predict new values of y based on values of x that are outside the original range of y. Here’s the... 削除済み 2017.10.02 23:24 #4938 FA以外はみんな負け組。をFAだけが教えられてきた。;)) 削除済み 2017.10.02 23:36 #4939 Oleg avtomat:FA以外はみんな負け組。をFAだけが教えられてきた。;))そうやって原理を理解せずにRFを使うから、使えないと言われるのです。 前回の記事から、RFは外挿ができないことは明らかですから、使い慣れたデータでしか使えないはずなのです。 削除済み 2017.10.03 00:03 #4940 アリョーシャミンスキーが多層ペルセプトロンの「無益さ」について権威ある意見を述べたことを思い出してください)) 。） ハブラの記事なんて語らない、掲示板の屑と同じ、99.9%がネーチャンポップの宣伝、0.1%が「行間」という暗黙の形の良識ある考えだ。この人はRの例を出したが、どこを間違えたのだろうか？ 残念ながら私はRを使っていないが、自分で再現することもできる。 1...487488489490491492493494495496497498499500501...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Heikin Neural NetworksとBishopの理論を英語で読む - 翻訳はないが、近日公開のようだ。
単純なことです。入力はランダムトレード、出力は結果。モンテカルロ法というのがあって、それ自体はあまり速くはない。そして、そのシステム化は、ナショナルシステムの仕事である。
さて、NSの特別な名称はあるのでしょうか？タイプ不明の確率的アニーリングニューラルネットワークの ように、教師がいてもいなくても、出力ではなく入力を最適化するような :)) 何冊か本を読んでみます。
Heikin "NS Complete Course Second Edition" はロシア語版です。
さて、NS自体に特別な名称はあるのでしょうか？先生の有無に関わらず、不明確な学習をする確率的アニーリングニューラルネットワークのように、出力ではなく入力を最適化する :)) 本は読むよ。
ハイキン「NS完全攻略第2版」ロシア語版発売のお知らせ
Heikinは、Bishopは、ロシア語は使えません。
NSは通常のMLP、トレーニングは通常のBP、ただ、途中で定期的に手動で再調整を行います。このような再調整を行わない場合、あるいはサンプルをシャッフルするだけでも、非常に高速に学習しますが、学習シーケンスに限って問題なく動作します。
ハイキンはあり、ビショップはロシア語では使えません。
NSは通常のMLP、トレーニングは通常のBP、ただ、定期的に手動で再調整をしながら進めていきます。このような再調整をしないか、あるいはサンプルをシャッフルするだけでは、学習は非常に速いのですが、学習シーケンスのみでうまく（完璧にさえ）機能します。
今のところ、ヘイキンの作品で間に合わせます。 いつも記事とモデルの説明に限定しているので、本は余分すぎる（だから、販売に十分なスペースがある）。
ヘイキンのものは古いものだし :) 今のところ、私はいつも記事とモデルの説明に限定しています、本は不必要なものがたくさんあります（売るための量を確保するため）
虚偽の記載。フォレストもブーストも外挿ではNSと変わりません。
屑は無教養な人間が書くものだ。オーバートレーニングも知らない、データマイニングも知らない、ノイズ予測器も知らない、モデル推定も得意でない。彼らは、知的なゲームをする未熟な俗物の一種に過ぎない。
屑は無教養な人間が書くものだ。再トレーニングを知らない、データマイニングを知らない、ノイズ予測器を知らない、モデルを推定するのが苦手。まさに精神ゲームをするような成長しすぎた俗物だ。
これが外挿とどう関係があるのか......。
alglibライブラリのRFを書いた人たちも無教養な人たちなんですか？
とか、Rブロガーもダサいらしい。
https://www.r-bloggers.com/extrapolation-is-tough-for-trees/
そうやって原理を理解せずにRFを使うから、使えないと言われるのです。 前回の記事から、RFは外挿ができないことは明らかですから、使い慣れたデータでしか使えないはずなのです。
ミンスキーが多層ペルセプトロンの「無益さ」について権威ある意見を述べたことを思い出してください)) 。）ハブラの記事なんて語らない、掲示板の屑と同じ、99.9%がネーチャンポップの宣伝、0.1%が「行間」という暗黙の形の良識ある考えだ。
この人はRの例を出したが、どこを間違えたのだろうか？ 残念ながら私はRを使っていないが、自分で再現することもできる。