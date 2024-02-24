トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 493 1...486487488489490491492493494495496497498499500...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2017.09.30 20:30 #4921 マキシム・ドミトリエフスキー あなたはオオカミ-フォワードが必要です、あなたはそのように最適化することはできません、フォワードは、この場合、常に悪い（またはランダム）あなたが得る市場のどのフェーズに応じて、私はすでにバックテストでそのようなシステムのバージョンの束を持って、フォワードではコインのように動作）これはオーバーフィッティングと呼ばれています。 ローリングフォワードでシステムパラメータを選択するアルゴリズムはあるのか？ 毎月のオフセットがある最適化を12回行ったところ、各月で最適な入力パラメータが他の月のパラメータと異なってしまいました。どれを選べばいいのでしょうか？ 削除済み 2017.09.30 20:46 #4922 elibrarius： バルブフォワード時のシステムパラメータを選択するアルゴリズムはあるのでしょうか？ 月ごとにオフセット付きの最適化を12回行いましたが、各月で最適な入力パラメータは他の月のパラメータとは異なっています。そして、どれを選ぶか？私の表現が正しくなかったのですが、私が言いたかったのは「それに似たもの」、つまり、何らかの最適化 基準を持つ自己最適化システムであり、同じNSがオプティマイザーとして使えるということなのですが......。 Yuriy Asaulenko 2017.09.30 20:50 #4923 エリブラリウス バルブフォワード時のシステムパラメータを選択するアルゴリズムはありますか？ 1ヶ月のオフセットで12個の最適化を受けたが、各月の最適な入力パラメータは他の月のパラメータと異なっている。そして、どちらを選んで仕事をすればいいのか？ 最適化と訓練といえば。途中の操作を含めず、23時間かかっています。1パス（数エポック）ごとに、学習サンプルを変更します。いいえ、シャッフルするのではなく、変える、つまり、同じ写真を見せないようにするのです。学習過程でのサンプルの繰り返しはありません。 削除済み 2017.09.30 22:13 #4924 ユーリイ・アサウレンコ 最適化と学習といえば。途中の操作を除いて、23時間かかっています。各パス（数エポックです）の後、私はトレーニングのためのサンプルを変更します。いいえ、シャッフルするのではなく、変える、つまり、同じ写真を見せないようにするのです。学習過程でのサンプルの繰り返しはありません。最適化アルゴリズムは？ L-BFGSアルゴリズムのものを探せば、何倍も速いでしょう。で、NSの学習は、例えば、23時間ではなく、10分（普通の人と同じように）100倍速くなります :))) もし、固定ステップの単純な勾配降下法であれば比較はこちらhttp://docplayer.ru/42578435-Issledovanie-algoritmov-obucheniya-iskusstvennoy-neyronnoy-seti-dlya-zadach-klassifikacii.html Исследование алгоритмов обучения искусственной нейронной сети для задач классификации - PDF docplayer.ru САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Математико-Механический факультет Кафедра Системного Программирования Корыстов Максим Андреевич Исследование алгоритмов обучения искусственной нейронной сети для задач классификации Курсовая работа Научный руководитель: Невоструев К. Н. Санкт-Петербург 2014 г. Введение 1.1 Мотивация В последнее... Yuriy Asaulenko 2017.10.01 02:00 #4925 マキシム・ドミトリエフスキー 最適化アルゴリズムは？ L-BFGSアルゴリズムのものを探せば、何倍も速いでしょう。で、NSの学習は、例えば、23時間ではなく、10分（普通の人と同じように）100倍速くなります :))) もし、固定ステップの単純な勾配降下法であれば比較はこちらhttp://docplayer.ru/42578435-Issledovanie-algoritmov-obucheniya-iskusstvennoy-neyronnoy-seti-dlya-zadach-klassifikacii.htmlありがとうございます、読んでみます。最適化ではなく、学習という感じですね。単純ではないすでに書きました - 標準的なBPを手作業でシミュレーテッドアニーリングしたものです。おそらくもっと良いアルゴリズムもあるのでしょうが、私は開発環境にあるものしか使っていません。その他、外付けのものが問題です。一般的に、スピードは重要ではなく、3ヶ月に1回のトレーニングであれば、23時間でもウフフです。しかし、3ヶ月間のテストでは、劣化は見られませんでした。おそらく、もっと長い時間使えると思います。 削除済み 2017.10.01 02:03 #4926 ユーリイ・アサウレンコ最適化ではなく、学習という感じですね。単純ではないすでに書いたことですが、標準的なBPに手動アニーリングをシミュレートしたものです。もしかしたらもっと良いアルゴリズムもあるかもしれませんが、私は開発環境にあるものしか使っていません。その他、外付けのものは問題ありです。何はともあれ、トレーニングとは目標関数の最適化であるそうなんですね、アニールについて書かれていたんですね、詳しくないので読んでみます Yuriy Asaulenko 2017.10.01 02:15 #4927 マキシム・ドミトリエフスキー 何はともあれ、学習とは目標関数の最適化である。 私は訓練において目標関数を持っていない、すなわち訓練シーケンスに初期分類がない）。掛け算の表もろくに知らない先生と一緒に学ぶようなものです。NS自体は、どこに行くのかわからないゴーイングマイウェイを探しています。だから、より速い学習は効果が期待できない。 Yuriy Asaulenko 2017.10.01 02:16 #4928 マキシム・ドミトリエフスキー 何はともあれ、トレーニングとは目標関数の最適化であるそうなんですね、アニールについて書かれていたんですね、詳しくないので読んでみます はい、アニーリングはNエポック後に学習パラメータを変更して手動でシミュレーションしています。また、トレーニングの順番も完全に入れ替わります（ミックスではなく、入れ替えです）。 削除済み 2017.10.01 02:21 #4929 ユーリイ・アサウレンコ アニーリングは、Nエポック後に学習パラメータを変更して手動でシミュレートします。 また、学習シーケンスは完全に置き換えます（混合ではなく、置き換えです）。かっこいいですね。このようなNSについて、どこで詳しく読むことができますか？つまり、先生がいなくても、アウトプットに何かを供給するような感じですか？ Yuriy Asaulenko 2017.10.01 02:44 #4930 マキシム・ドミトリエフスキー このようなNSの詳細がどこに書いてあるのかわからないのですが、つまり、先生がいなくても、何かを出力に送り込むような感じなのでしょうか？HaykinNeural Networksと Bishopの理論を英語で読むことができる - 翻訳はないが、準備はできているようだ。単純なことです。ランダムな取引を入力し、その結果を出力するのです。モンテカルロ法というのがあって、それ自体はあまり速くはない。そしてその体系化は、体系的な分析が必要である。 1...486487488489490491492493494495496497498499500...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたはオオカミ-フォワードが必要です、あなたはそのように最適化することはできません、フォワードは、この場合、常に悪い（またはランダム）あなたが得る市場のどのフェーズに応じて、私はすでにバックテストでそのようなシステムのバージョンの束を持って、フォワードではコインのように動作）これはオーバーフィッティングと呼ばれています。
毎月のオフセットがある最適化を12回行ったところ、各月で最適な入力パラメータが他の月のパラメータと異なってしまいました。どれを選べばいいのでしょうか？
私の表現が正しくなかったのですが、私が言いたかったのは「それに似たもの」、つまり、何らかの最適化 基準を持つ自己最適化システムであり、同じNSがオプティマイザーとして使えるということなのですが......。
最適化と学習といえば。途中の操作を除いて、23時間かかっています。各パス（数エポックです）の後、私はトレーニングのためのサンプルを変更します。いいえ、シャッフルするのではなく、変える、つまり、同じ写真を見せないようにするのです。学習過程でのサンプルの繰り返しはありません。
ありがとうございます、読んでみます。
最適化ではなく、学習という感じですね。単純ではないすでに書きました - 標準的なBPを手作業でシミュレーテッドアニーリングしたものです。
おそらくもっと良いアルゴリズムもあるのでしょうが、私は開発環境にあるものしか使っていません。その他、外付けのものが問題です。
一般的に、スピードは重要ではなく、3ヶ月に1回のトレーニングであれば、23時間でもウフフです。しかし、3ヶ月間のテストでは、劣化は見られませんでした。おそらく、もっと長い時間使えると思います。
アニーリングは、Nエポック後に学習パラメータを変更して手動でシミュレートします。 また、学習シーケンスは完全に置き換えます（混合ではなく、置き換えです）。
かっこいいですね。このようなNSについて、どこで詳しく読むことができますか？つまり、先生がいなくても、アウトプットに何かを供給するような感じですか？
HaykinNeural Networksと Bishopの理論を英語で読むことができる - 翻訳はないが、準備はできているようだ。
単純なことです。ランダムな取引を入力し、その結果を出力するのです。モンテカルロ法というのがあって、それ自体はあまり速くはない。そしてその体系化は、体系的な分析が必要である。