Renat Akhtyamov 2020.08.01 22:33 #19491 Valeriy Yastremskiy： 要は面目をつぶさないということです（笑)。 そういうことなんです。 負けず嫌いになる 負けるが勝ち 削除済み 2020.08.01 22:34 #19492 レトログ・コノウ： 酷いトラウマがあるんですね。精神科医にでも診てもらえよ...。トラウマを増やしたくないから。邪魔をしない。 これでいいのだ )) 恥を知れ Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:34 #19493 Renat Akhtyamov： ということです。寄らば大樹の陰まけずぎらいはまけず これはナンセンスだ。負けないというのは、自分も儲けられない塀の上に座っていることです。この発言には意味がない...。 Renat Akhtyamov 2020.08.01 22:35 #19494 Mihail Marchukajtes： バカ。負けないということは、自分も儲けられないところに座っていることです。この発言には意味がない...。 ミーシャ、あなたの頭脳で、ロボットを消してください。 負けないことは、儲けること。 貿易を開始すると、赤字になる。 方針は負けないこと、問題はどうやるか？ 方法を考え、ロボットを用意し、スイッチを入れる。 手作業では無理です。 これぞ、聖杯。 Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:37 #19495 Renat Akhtyamov: ミーシャ、あなたの頭脳で、ロボットの電源を切ってください。 昔、経験したことだからしょうがない......。要は「負けないこと」という意味で。自虐的ですね...。 Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:41 #19496 えマー、今、市場自体の動画をまた作ろうと思ってるんだけど？集まった人たちの誤解を解くために......。 Valeriy Yastremskiy 2020.08.01 23:05 #19497 Mihail Marchukajtes： 「メインは負けないこと。自虐的ですね...。 誰が議論するのだろう)しかし、それは顔についてではない) mytarmailS 2020.08.02 07:13 #19498 エリブラリウス 何かを減らしてみましたか？ Aleksei Kuznetsov 2020.08.02 08:57 #19499 mytarmailS: 何かを減らしてみましたか？ No. 夏。他にもたくさんあります。今後、時間があるときに実験してみます。 Rorschach 2020.08.02 10:26 #19500 ロールシャッハ入力層の重みを引っ張ってくることを試したいのですが、その方法を知りたいです。 1ニューロン、100入力のネットワークの場合。左側が全入力、中央が直近の10入力です。右側は10ニューロン、100入力。 同ネットワークは大きくオーバートレーニングされている 左側が ma(100) 100 入力、右側が ma(50) 100 入力で交差するようにグリッドを重み付けする。
要は面目をつぶさないということです（笑)。
そういうことなんです。
負けず嫌いになる
負けるが勝ち
酷いトラウマがあるんですね。精神科医にでも診てもらえよ...。トラウマを増やしたくないから。邪魔をしない。
ということです。
寄らば大樹の陰
まけずぎらいはまけず
バカ。負けないということは、自分も儲けられないところに座っていることです。この発言には意味がない...。
ミーシャ、あなたの頭脳で、ロボットを消してください。
負けないことは、儲けること。
貿易を開始すると、赤字になる。
方針は負けないこと、問題はどうやるか？
方法を考え、ロボットを用意し、スイッチを入れる。
手作業では無理です。
これぞ、聖杯。
ミーシャ、あなたの頭脳で、ロボットの電源を切ってください。
「メインは負けないこと。自虐的ですね...。
誰が議論するのだろう)しかし、それは顔についてではない)
何かを減らしてみましたか？
夏。他にもたくさんあります。今後、時間があるときに実験してみます。
入力層の重みを引っ張ってくることを試したいのですが、その方法を知りたいです。
1ニューロン、100入力のネットワークの場合。左側が全入力、中央が直近の10入力です。右側は10ニューロン、100入力。
同ネットワークは大きくオーバートレーニングされている
左側が ma(100) 100 入力、右側が ma(50) 100 入力で交差するようにグリッドを重み付けする。