Valeriy Yastremskiy：

要は面目をつぶさないということです（笑)。

そういうことなんです。

負けず嫌いになる

負けるが勝ち

削除済み  
レトログ・コノウ
酷いトラウマがあるんですね。精神科医にでも診てもらえよ...。トラウマを増やしたくないから。邪魔をしない。
これでいいのだ )) 恥を知れ
 
Renat Akhtyamov：

ということです。

寄らば大樹の陰

まけずぎらいはまけず

これはナンセンスだ。負けないというのは、自分も儲けられない塀の上に座っていることです。この発言には意味がない...。
 
Mihail Marchukajtes：
バカ。負けないということは、自分も儲けられないところに座っていることです。この発言には意味がない...。

ミーシャ、あなたの頭脳で、ロボットを消してください。

負けないことは、儲けること。

貿易を開始すると、赤字になる。

方針は負けないこと、問題はどうやるか？

方法を考え、ロボットを用意し、スイッチを入れる。

手作業では無理です。

これぞ、聖杯

 
Renat Akhtyamov:
ミーシャ、あなたの頭脳で、ロボットの電源を切ってください。
昔、経験したことだからしょうがない......。要は「負けないこと」という意味で。自虐的ですね...。
 
えマー、今、市場自体の動画をまた作ろうと思ってるんだけど？集まった人たちの誤解を解くために......。
 
Mihail Marchukajtes：
「メインは負けないこと。自虐的ですね...。

誰が議論するのだろう)しかし、それは顔についてではない)

 
エリブラリウス

何かを減らしてみましたか？

 
mytarmailS:

何かを減らしてみましたか？

No.
夏。他にもたくさんあります。今後、時間があるときに実験してみます。
 
ロールシャッハ

入力層の重みを引っ張ってくることを試したいのですが、その方法を知りたいです。

1ニューロン、100入力のネットワークの場合。左側が全入力、中央が直近の10入力です。右側は10ニューロン、100入力。

増加

同ネットワークは大きくオーバートレーニングされている


左側が ma(100) 100 入力、右側が ma(50) 100 入力で交差するようにグリッドを重み付けする。


